Nghiên cứu mới khẳng định vaccine ngừa COVID-19 làm giảm tỷ lệ bệnh tim

Nghiên cứu mới do các học giả Anh thực hiện đã tuyên bố rằng việc tiêm bất kỳ mũi tiêm Covid-19 nào thực sự làm giảm tỷ lệ mắc các cơn đau tim và đột quỵ, do đó vượt xa nguy cơ tác dụng phụ.

Các nhà nghiên cứu từ các trường đại học Cambridge, Bristol và Edinburgh đã phân tích hàng triệu hồ sơ sức khỏe ẩn danh của người trưởng thành ở Anh, do Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) cung cấp và ghi ngày từ tháng 12/2020 đến tháng 1/2022. Đến thời điểm đó, hơn 90% trong số những công dân trên 12 tuổi ở Vương quốc Anh đã nhận được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa Covid-19.

“Chúng tôi đã nghiên cứu vaccine Covid-19 và bệnh tim mạch ở 45,7 triệu người trưởng thành ở Anh và nhận thấy tỷ lệ mắc các bệnh tim mạch phổ biến tương tự hoặc thấp hơn, chẳng hạn như đau tim và đột quỵ, sau mỗi lần tiêm chủng so với trước hoặc không tiêm chủng”, theo Samatha Ip của Cambridge, tác giả chính của nghiên cứu.

Bà Ip và 16 nhà nghiên cứu khác đưa ra kết luận dựa trên dữ liệu được liên kết từ các hoạt động chung chung, hồ sơ nhập viện và tử vong, trong một môi trường an toàn do NHS cung cấp. Họ xem xét tỷ lệ mắc các biến cố tim mạch trước hoặc không tiêm chủng so với sau khi tiêm.

Theo phát hiện của họ, được công bố trong tuần này trên tạp chí Nature Communications, tỷ lệ đau tim và đột quỵ đã giảm gần 10% trong 13-24 tuần sau mũi tiêm đầu tiên. Tỷ lệ này thấp hơn 27% sau liều vaccine AstraZeneca thứ hai và thấp hơn 20% sau mũi tiêm Pfizer thứ hai.

“Nghiên cứu trên toàn nước Anh này mang đến sự yên tâm cho bệnh nhân về sự an toàn tim mạch của liều đầu tiên, thứ hai và liều tăng cường của vaccine Covid -19”, William Whiteley, phó giám đốc Trung tâm Khoa học Dữ liệu BHF và giáo sư tại Đại học Edinburgh, cho biết.

Ông Whiteley cho biết thêm, lợi ích của liều thứ hai và liều tăng cường “vượt trội hơn so với các biến chứng tim mạch rất hiếm gặp”.

Các nghiên cứu trước đây đã phát hiện ra sự gia tăng bệnh viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim sau các mũi tiêm vaccine công nghệ mRNA - chẳng hạn như vaccine của Pfizer/BioNtech và Moderna - và tình trạng giảm tiểu cầu do huyết khối (đông máu) do vaccine adenovirus như AstraZeneca.

Các tác giả cho biết, mặc dù nghiên cứu này xác nhận những phát hiện đó nhưng nó không xác định được bất kỳ tình trạng tim mạch mới nào và “mang lại sự yên tâm hơn nữa rằng lợi ích của việc tiêm chủng lớn hơn nguy cơ”.

Bà Ip cho biết chương trình tiêm chủng “đã được chứng minh là có tác dụng bảo vệ chống lại Covid -19 và cứu sống hàng triệu người trên toàn thế giới”.