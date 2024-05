Vì sao AstraZeneca thu hồi vaccine trên toàn cầu?

AstraZeneca cho biết sẽ thu hồi vaccine Covid-19 của hãng trên toàn thế giới do nhu cầu người dùng giảm, trong khi các loại vaccine ngừa COVID-19 khác dư thừa.

Công ty dược phẩm nổi tiếng của Anh AstraZeneca (gọi tắt là AZ), lần đầu tiên thừa nhận trong một vụ kiện rằng vaccine ngừa COVID-19 AstraZeneca có thể gây ra cục máu đông trong những trường hợp “rất hiếm gặp”. Vaccine AstraZeneca sẽ bị loại khỏi kệ trên toàn cầu, nhưng nhấn mạnh rằng động thái này không liên quan gì đến tác dụng phụ hiếm gặp mà do "dư thừa" vaccine và vaccine AZ đã được thay thế bằng các loại khác.

Tờ The Telegraph của Anh đưa tin AstraZeneca ngày 7/5 ra thông báo rằng họ đã bắt đầu loại bỏ vaccine COVID-19 AZ khỏi kệ hàng trên toàn cầu, chủ yếu là do dư thừa vaccine.

AstraZeneca cho biết trong một tuyên bố: “Vì nhiều loại vaccine ngừa COVID-19 đã được phát triển và dư thừa các phiên bản vaccine mới nên nhu cầu về Vaxzevria (vaccine AZ) đã giảm. Vaxzevria sẽ không còn được sản xuất và cung ứng nữa. Vì vậy, AstraZeneca quyết định thu hồi giấy phép tiêu thụ vaccine của mình ở châu Âu.

Hồi cuối tháng tháng 4 tờ The Telegraph đưa tin AstraZeneca đã bị 51 bệnh nhân ở Anh kiện vì gây ra cục máu đông hiếm gặp sau khi tiêm vaccine AZ. Số tiền bồi thường có thể lên tới 100 triệu bảng Anh.

Vaxzevria đã bị giám sát chặt chẽ trong những tháng gần đây vì một tác dụng phụ rất hiếm gặp, gây ra cục máu đông và số lượng tiểu cầu trong máu thấp. AstraZeneca thừa nhận trong các tài liệu nộp cho Tòa án Tối cao vào tháng 2 rằng vaccine AZ có thể gây ra chứng huyết khối hiếm gặp và Hội chứng giảm tiểu cầu (Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome, TTS) trong những điều kiện "rất hiếm gặp".

Về việc loại bỏ vaccine AZ khỏi kệ trên toàn cầu, AstraZeneca nhấn mạnh rằng động thái này không liên quan gì đến tác dụng phụ của vaccine và hoàn toàn do nhân tố thương mại; thời gian loại bỏ đơn thuần là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

AstraZeneca thậm chí còn nói trong tuyên bố: "Chúng tôi rất tự hào về vai trò của vaccine Vaxzevria trong việc chấm dứt dịch bệnh toàn cầu. Theo ước tính, vaccine này đã cứu được hơn 6,5 triệu mạng sống trong năm đầu tiên sử dụng và đã được cung cấp hơn 3 tỉ liều trên toàn thế giới… Những nỗ lực của chúng tôi đã được các chính phủ trên thế giới công nhận và được nhiều người coi là yếu tố quan trọng trong việc chấm dứt đại dịch trên toàn cầu”.

Số ca gặp sự cố và số ca tử vong được cho là bị hội chứng giảm tiểu cầu sau khi tiêm vaccine AstraZeneca (Nguồn: Chính phủ Anh).



Tờ Daily Telegraph chỉ ra rằng AstraZeneca đã nộp đơn xin loại bỏ vaccine khỏi kệ hàng vào ngày 5/3 và đơn này đã có hiệu lực vào ngày 7/5. Sau khi AstraZeneca chủ động loại bỏ loại vaccine COVID-19 khỏi kệ hàng, vaccine AZ không còn được sử dụng ở các quốc gia EU nữa.

Trong vài tháng tới, AstraZeneca cũng sẽ gửi đơn tương tự ở Anh và các quốc gia khác đã chấp thuận sử dụng vaccine AZ. AstraZeneca cho biết: "Chúng tôi sẽ làm việc với các cơ quan quản lý trên toàn thế giới để bắt đầu rút giấy phép tiêu thụ vaccine Vaxzevria, dự đoán trong tương lai sẽ không còn nhu cầu thương mại về vaccine này nữa”.

Vaccine AZ chưa từng được phép sử dụng ở Mỹ. Còn ở Anh, sau khi AZ cung cấp 50 triệu liều vaccine, mùa thu năm 2021, nước này đã đình chỉ việc sử dụng vaccine AZ. Chính phủ Anh cũng khuyến nghị mọi người tiêm vaccine Pfizer và Moderna.

Kate Scott, một phụ nữ người Anh, có chồng là Jamie Scott bị tổn thương não vĩnh viễn sau khi tiêm vaccine AZ, cho biết AstraZeneca nói họ loại bỏ vaccine này vì lý do thương mại, nhưng có thể đó là do vaccine AZ không còn được coi là có mức an toàn trong phạm vi chấp nhận được.

Trên khắp nước Anh, có 81 người đã chết vì hội chứng giảm tiểu cầu.

(Theo Chinatimes, The Telegraph)