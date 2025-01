Nghị sĩ Nga kêu gọi điều tra tuyên bố của nhà báo Mỹ về âm mưu ám sát Tổng thống Putin

Tuyên bố của nhà báo Mỹ Tucker Carlson rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã muốn ám sát nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin cần được các cơ quan quốc tế điều tra kỹ lưỡng, nghị sĩ cấp cao của Nga, ông Vyacheslav Volodin, cho biết.

Trong cuộc phỏng vấn hôm đầu tuần này, nhà báo Carlson cho biết cựu Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken “đã hết sức thúc đẩy một cuộc chiến thực sự (giữa Washington và Moscow), chẳng hạn như cố gắng ám sát ông Putin”. Ông không cung cấp thông tin chi tiết về tuyên bố về âm mưu này, nhưng nhấn mạnh rằng “chính quyền Biden đã làm điều đó, họ đã cố ám sát ông Putin”.

Nhà báo Mỹ cho rằng kế hoạch có mục đích này là "điên rồ" và "mất trí", xét đến khoảng trống quyền lực mà nó có thể tạo ra ở Nga và khả năng kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của nước này rơi vào tay kẻ xấu.

Ông Volodin, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, đã viết trong một bài đăng trên Telegram vào sáng 29/1 rằng cáo buộc của nhà báo Carlson “phải được xem xét một cách nghiêm túc”.

“Một ngày đã trôi qua. Mọi người đều im lặng. Cả ông Biden và ông Blinken đều không phủ nhận những gì đã được nhà báo này lên tiếng”, ông Volodin nói.

Ngay cả việc thảo luận về kế hoạch ám sát ông Putin đã là “một tội ác; mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh toàn cầu; một con đường trực tiếp dẫn đến bùng nổ một cuộc chiến tranh hạt nhân”, ông Volodin cảnh báo.

“Đối với tất cả các cơ quan quốc tế, đây phải là cơ sở để tiến hành điều tra…Những gì Tucker Carlson nói phải được điều tra kỹ lưỡng. Và ông Biden và ông Blinken phải chịu trách nhiệm”, ông Volodin nhấn mạnh.

Trong hôm 28/1, khi được yêu cầu bình luận về tuyên bố của ông Carlson liên quan kế hoạch ám sát này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Các cơ quan an ninh Nga liên tục thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn công cộng và sự an toàn của những người được nhà nước bảo vệ. Đầu tiên và quan trọng nhất là nguyên thủ quốc gia”.

Vào tháng 5/2023, Moscow cáo buộc Kiev, quốc gia được Mỹ hậu thuẫn trong suốt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, đã cố gắng ám sát ông Putin tại Điện Kremlin bằng một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Cuộc tấn công không thành công và các máy bay không người lái đã bị vô hiệu hóa.

Ukraine đã phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào đến âm mưu này, trong khi ông Blinken cho biết vào thời điểm đó rằng chính quyền Biden không được cảnh báo trước về cuộc đột kích, đồng thời nói thêm rằng Kiev có quyền tự do bảo vệ mình theo bất kỳ cách nào mà họ thấy phù hợp.

