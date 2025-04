Thủ tướng Anh sắp tuyên bố chấm dứt quá trình toàn cầu hóa

Thủ tướng Anh dự kiến sẽ đưa ra tuyên bố rằng thuế quan là sai, nhưng ông hiểu "chủ nghĩa dân tộc kinh tế" của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo tờ The Times.

Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ có bài phát biểu trong hôm 7/4, trong đó thừa nhận rằng kỷ nguyên toàn cầu hóa đã kết thúc, tờ The Times đưa tin.

Ông Starmer sẽ có bài phát biểu để đáp lại việc Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt thuế quan toàn diện đối với phần lớn các đối tác thương mại của Mỹ, bao gồm cả Vương quốc Anh, vào đầu tuần này, theo bài báo đăng hôm 6/4.

Tờ báo cho biết Thủ tướng Anh sẽ nói rằng thuế quan là "sai", nhưng cũng nhấn mạnh rằng ông hiểu "chủ nghĩa dân tộc kinh tế" của ông Trump và lý do tại sao cử tri, những người tin rằng họ không thấy lợi ích gì từ thương mại tự do và nhập cư ồ ạt, lại ủng hộ điều đó.

Ông Starmer cũng sẽ nhấn mạnh rằng hậu quả từ các khoản thuế nhập khẩu của Mỹ cho thấy chính phủ ở London nên "hành động xa hơn và nhanh hơn" để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong nước.

Một quan chức giấu tên của Phố Downing nói với tờ The Times rằng “thế giới đã thay đổi, toàn cầu hóa đã kết thúc và chúng ta hiện đang ở trong một kỷ nguyên mới”.

“Chúng ta phải chứng minh rằng cách tiếp cận của chúng ta, một chính phủ đảng Lao động năng động hơn, một chính phủ cải cách hơn, có thể cung cấp câu trả lời cho người dân ở mọi nơi trên đất nước này”, ông Starmer cho biết.

Thủ tướng Anh đã tuyên bố trong một bài báo cho tờ The Telegram được xuất bản ngày 5/4 rằng “thế giới như chúng ta biết đã biến mất” trước thuế quan của ông Trump. “Đầu tiên là quốc phòng và an ninh quốc gia. Bây giờ là nền kinh tế và thương mại toàn cầu. Những giả định cũ không còn được coi là điều hiển nhiên nữa”, ông nói và nói thêm rằng chính phủ Anh sẽ sớm “thúc đẩy các kế hoạch cải thiện khả năng cạnh tranh trong nước của chúng ta, do đó, chúng ta ít bị ảnh hưởng bởi những cú sốc toàn cầu như thế này”.

Ông Starmer cũng đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong hôm 5/4, hai nhà lãnh đạo đồng ý rằng “một cuộc chiến thương mại không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai, nhưng không loại trừ bất kỳ khả năng nào”, theo thông tin từ chính phủ Anh. Thủ tướng Anh không có kế hoạch gọi điện cho ông Trump về thuế quan.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ đã nói với người dân rằng hãy “kiên trì” để chờ đợi phản ứng của cộng đồng quốc tế đối với các chính sách kinh tế của ông.

“Sẽ không dễ dàng, nhưng kết quả cuối cùng sẽ mang tính lịch sử”, ông Trump nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng thuế quan đại diện cho “một cuộc cách mạng kinh tế, và chúng ta sẽ chiến thắng…chúng ta sẽ khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần nói về giai đoạn toàn cầu hóa, bắt đầu sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, sắp kết thúc.

Vào cuối năm 2023, ông Putin lưu ý rằng “rõ ràng là mô hình toàn cầu hóa, được hình thành phần lớn bởi các quốc gia phương Tây – tất nhiên là vì lợi ích của chính họ – đã hết hữu ích và đang trong tình trạng khủng hoảng sâu sắc. Một hệ thống quan hệ quốc tế mới, công bằng và dân chủ hơn đang được hình thành, đáp ứng nhu cầu của đa số toàn cầu”.