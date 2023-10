Theo Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong ngày 16/10 (thứ Hai), TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa to, gây ngập úng nhiều nơi, Vì thế, các trường thông báo cho trẻ mầm non và học sinh toàn TP nghỉ học vào ngày 16/10. Còn các trường đại học tư thục căn cứ tình hình thực tế, chủ động quyết định việc đi học của sinh viên.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị, trường học trực 24/24 với phương châm “4 tại chỗ”; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Sở GD&ĐT, địa phương về phòng chống thiên tai, bão lụt; cập nhật thông tin về diễn biến tình hình mưa lớn; giữ liên lạc qua nhiều kênh thông tin để chủ động ứng phó an toàn, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra.

Các đơn vị, trường học chủ động, khẩn trương tổ chức dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp khi nước rút, mưa ngớt. Khi có sự cố hoặc vấn đề phát sinh, liên hệ trực tiếp đến lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo địa phương để được hướng dẫn xử lý.

Trong trường hợp thời tiết còn phức tạp, kéo dài, Sở GD&ĐT TP sẽ thông báo tiếp về việc cho trẻ mầm non, học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học, để đảm bảo an toàn.

Trước đó, Đà Nẵng đã cho học sinh nghỉ học buổi chiều ngày 13/10 và ngày 14/10 do mưa lớn và ngập lụt.

Theo bản tin cuối ngày 15/10 của Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, hiện nay, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14-17 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp lúc 13h trưa nay có vị trí ở khoảng 13,5-14,5 độ Vĩ Bắc; 111,5-112,5 độ Kinh Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm.

Trong đêm nay (15/10) và ngày mai (16/10), vùng biển Đà Nẵng và vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Dự báo tác động của vùng áp thấp, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, trên đất liền từ ngày 16/10 đến hết ngày 18/10, từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi còn có mưa vừa, mưa to, mưa rất to và dông, tổng lượng mưa dự báo phổ biến 100-250mm, có nơi trên 350mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Quảng Bình, Quảng Trị: cấp 1; từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi: cấp 2- 3. Cần đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng.