Ảnh: Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng ngập sâu trong ngày đầu tuần

Ngay sáng nay, 25/9, Đà Nẵng đã có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 30mm đến gần 90mm. Dự báo trong 3 giờ tới, tại TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục duy trì mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm.

Mưa lớn kéo dài trong ngày đầu tuần khiến nhiều tuyến đường bị ngập lụt nặng, giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Một số hình ảnh ngập lụt nghiêm trọng tại một số tuyến đường trên địa bàn TP Đà Nẵng trong sáng nay (ảnh: Minh Trí):

Sáng nay, Đà Nẵng đã có mưa lớn

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng ngập sâu

Đường Núi Thành ngập nước, nhiều xe máy bị chết máy phải dắt bộ

Đường 2/9 cũng ngập

Người dân nỗ lực khơi thông cống thoát

Phương tiện nối đuôi lội nước

Mưa mỗi lúc càng lớn, nước ngập càng sâu