Theo Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng, học sinh, học viên THPT, THCS và tiểu học không học bán trú trên toàn TP Đà Nẵng nghỉ học chiều ngày 13/10/2023 do một số đoạn đường ngập sâu, đi lại khó khăn, nguy hiểm.

Riêng đối với các trường có học bán trú, trẻ mầm non và học sinh vẫn học buổi chiều, nhà trường chủ động sắp xếp thời gian, thông báo phụ huynh đón con vào cuối buổi học chiều nay đảm bảo an toàn (dự kiến sau 15h00 sẽ ngớt mưa).

Clip: Mưa lớn khiến khu vực đường Hàm Nghi và Nguyễn Văn Linh (TP Đà Nẵng) bị ngập nặng.

Cùng ngày, chính quyền Đà Nẵng phát đi cảnh báo ngập lụt ở một số khu vực trên địa bàn do lưu lượng mưa tăng cao. Ghi nhận của cơ quan khí tượng, trong buổi sáng nay, 13/10, tại TP Đà Nẵng đã có mưa to, tổng lượng mưa một số nơi như sau: Sơn Trà 44.4mm, Bà Nà 19.2mm, Suối Lương 18.8mm… Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia sông Cẩm Lệ đang ở mức thấp.

Cảnh báo trong 3-6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra ngập cục bộ tại các vùng trũng thấp và khu đô thị đặc biệt là các quận, huyện. Cụ thể, quận Hải Châu (phường Bình Hiên, Bình Thuận, Hải Châu I, Hải Châu II, Hoà Cường Bắc, Hoà Cường Nam, Hoà Thuận Tây, Hoà Thuận Đông, Nam Dương, Phước Ninh, Thạch Thang, Thanh Bình, Thuận); quận Thanh Khê (phường An Khê, Chính Gián, Hoà Khê, Tam Thuận, Tân Chính, Thạc Gián, Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây, Vĩnh Trung, Xuân Hà); quận Ngũ Hành Sơn (phường Hoà Hải, Hoà Quý, Khuê Mỹ, Mỹ An); quận Sơn Trà (phường An Hải Bắc, An Hải Đông, An Hải Tây, Mân Thái, Nại Hiên Đông, Phước Mỹ, Thọ Quang); quận Cẩm Lệ (phường Hoà An, Hoà Phát, Hoà Thọ Đông, Hoà Thọ Tây, Hoà Xuân, Khuê Trung); quận Liên Chiểu (phường Hoà Hiệp Bắc, Hoà Hiệp Nam, Hoà Khánh Bắc, Hoà Khánh Nam, Hoà Minh); huyện Hòa Vang (Hoà Bắc, Hoà Châu, Hoà Khương, Hoà Nhơn, Hoà Liên, Hoà Ninh, Hoà Phong, Hoà Phú, Hoà Phước, Hoà Sơn, Hoà Tiến).

Thời gian ngập có khả năng diễn ra đến 15h ngày 13/10. Độ sâu ngập lớn nhất từ 0,3-0,5m, có nơi sâu hơn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt: cấp 1. Tình trạng ngập có thể xảy ra tại các tuyến đường trũng thấp, ảnh hưởng đến giao thông, tài sản của người dân.