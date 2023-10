Lực lượng Công an Đà Nẵng khẩn cấp giúp dân vượt lũ trong đêm

VietTimes – Từ chiều tối qua 13/10, Công an TP Đà Nẵng đã triển khai lực lượng, tiếp cận địa bàn và kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ người dân, đặc biệt là tại những khu vực trũng thấp, có nguy cơ cao.

Để người dân kịp thời nắm bắt tình hình ngập úng trên các tuyến và chọn lựa tuyến đường đi an toàn, ngay trong chiều 13/10, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã kết nối với Đài PT-TH Đà Nẵng, thông tin đến người dân về tình hình giao thông trên tuyến, vị trí bị ngập úng, sạt lở trên địa bàn thành phố để người dân di chuyển thuận lợi, tránh những nơi nước ngập sâu.

Cùng với đó, lực lượng CSGT từ TP đến các quận, huyện cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường, tham gia điều tiết, phân luồng giao thông và cảnh báo, hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn.

Đặc biệt, trong đêm 13/10, lực lượng công an TP phối hợp cùng công an các quận huyện đã có mặt tại các khu vực cảnh báo ngập lụt, hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.

Trước diễn biến mưa ngập tại Đà Nẵng, trong tối 13/10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng hỗ trợ di dời, ứng cứu dân vùng ngập lụt. Ông Lê Trung Chinh lưu ý các đơn vị và địa phương về công tác chống ngập, đảm bảo an toàn cho nhân dân tại các khu vực Khe Cạn, quận Thanh Khê và tuyến đường Mẹ Suốt, quận Liên Chiểu trước tình hình mưa lớn dự báo còn kéo dài.

Chiều 13/10, lực lượng cảnh sát giao thông Công an Đà Nẵng đã phong tỏa, cấm qua đèo Hải Vân do sạt lở, đồng thời, phối hợp với lực lượng phía bên kia đèo thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế đảm bảo an toàn cho dân.

Một số hình ảnh lực lượng công an TP Đà Nẵng hỗ trợ người dân di dời khỏi vùng ngập lụt trong đêm 13/10 (ảnh CATP):

Lực lượng công an triển khai cứu hộ người dân Đà Nẵng trong đêm

Một trường hợp được ứng cứu kịp thời