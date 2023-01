Ngân hàng quốc doanh báo lãi 'khủng' năm 2022: Vietcombank bứt tốc, BIDV vượt mặt VietinBank

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – Mã CK: BID) vừa báo lãi trước thuế hợp nhất đạt 23.190 tỉ đồng trong năm 2022. Trong đó, lợi nhuận trước thuế của khối ngân hàng thương mại đạt 22.560 tỉ đồng, tăng 79,8% so với năm 2021.

Trên bảng cân đối, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của BIDV đạt hơn 2,08 triệu tỉ đồng, tăng gần 21% so với năm 2021.

Tổng nguồn vốn huy động đạt 1,95 triệu tỉ đồng, tăng 21,1% so với đầu năm. Tổng dư nợ tín dụng và đầu tư đạt 1,96 triệu tỉ đồng, tăng 19% so với cuối năm 2021. Trong đó, dư nợ tín dụng đạt 1,5 triệu tỉ đồng, tăng 12,65% so với đầu năm.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank – Mã CK: CTG) cho biết lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm 2022 ước đạt 20.500 tỉ đồng, hoàn thành mục tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông mà nhà băng này đã thông qua.

Năm 2022, tỷ lệ nợ xấu của VietinBank được kiểm soát ở mức thấp (khoảng 1,2%), tỷ lệ bao phủ nợ xấu xấp xỉ 190% (tăng 10% so với năm 2021). Thu hồi nợ gốc lãi xử lý rủi ro tăng hơn 60% so với số thu năm 2021.

Ngôi đầu lợi nhuận của nhóm ngân hàng 'Big 4' khả năng vẫn do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – Mã CK: VCB) nắm giữ.

Nhà băng này công bố lợi nhuận trước thuế riêng lẻ năm 2022 đạt khoảng 36.775 tỉ đồng, tăng 39% so với năm 2021 và vượt 19% kế hoạch năm.

Trong năm 2022, biên lãi ròng (NIM) của Vietcombank đạt 3,51%, tăng 0,24% so với năm trước. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu doanh số thẻ, bảo hiểm, phát triển khách hàng bán buôn-bán lẻ của Vietcombank đều đạt kết quả tăng trưởng ấn tượng từ mức 37% đến 100%.

Tại ngày 31/12/2022, tổng dư nợ tín dụng của Vietcombank đạt hơn 1,15 triệu tỉ đồng, tăng 19% so với cuối năm 2021. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,67%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt mức cao nhất hệ thống, đạt 465%.

Tính đến thời điểm hiện tại (10/1), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vẫn chưa công bố kết quả kinh doanh năm 2022.

Tuy nhiên, nhà băng này cho biết, tổng tài sản đã đạt trên 1,89 triệu tỉ đồng tại thời điểm cuối năm 2022. Trong đó, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,44 triệu tỉ đồng.

Trong báo cáo phân tích mới phát hành, CTCP Chứng khoán VNDirect (Mã CK: VND) đánh giá tăng trưởng lợi nhuận của ngành ngân hàng sẽ giảm tốc và đạt 10-11% so với cùng kỳ trong năm 2023-2024 (từ mức 32% so với cùng kỳ năm 2022) do tăng trưởng tín dụng chậm lại, NIM thu hẹp và chi phí tín dụng tăng./.