Nga tung video máy bay không người lái tấn công xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất

Một đoạn video ghi lại cảnh một chiếc xe tăng do NATO cung cấp cho Ukraine bị phá hủy đã xuất hiện trên mạng xã hội Nga hôm 7/5. Ban đầu được xác định là xe tăng Leopard do Đức sản xuất, chiếc xe tăng này sau đó được xác định là xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất.

Chỉ có 31 xe tăng Abrams loại M1A1 được gửi đến Ukraine vào cuối năm ngoái. 5 chiếc được xác nhận là đã bị phá hủy vào giữa tháng 4 năm nay. Video mới nhất sẽ nâng tổng số xe tăng bị phá huỷ lên 7, trong khi 3 chiếc xe tăng khác bị thiệt hại đáng kể.

Đoạn phim từ camera nhiệt do các trinh sát của Donetsk thực hiện cho thấy một máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) đang đuổi theo chiếc xe tăng dọc theo một con đường trước khi tấn công vào phía sau tháp pháo.

Sau đó, chế độ xem chuyển sang một máy bay không người lái quan sát, ghi lại một đòn tấn công khác nhằm vào tổ lái khi họ cố gắng chạy trốn khỏi chiếc xe đang bốc cháy.

Theo cơ quan tình báo nguồn mở Rybar của Nga, cuộc tấn công diễn ra ở mặt trận Avdeevka.

Các nhà phân tích của Rybar tỏ ra bối rối khi nhận thấy rằng lực lượng vũ trang Ukraine thậm chí còn không cố gắng cải tiến xe tăng do NATO cung cấp để bảo vệ khỏi các cuộc tấn công của máy bay không người lái (UAV). Những thiết bị như vậy, ban đầu bị chế giễu là “lò nướng” và “lồng sắt”, đã được chứng minh là có hiệu quả đối với máy bay không người lái FPV hiện được sử dụng rộng rãi.

Đoạn video mới xuất hiện chỉ 3 ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn phim màu ghi lại cảnh một chiếc Abrams khác và xe chiến đấu bộ binh Bradley bị phá hủy, cũng gần Avdeevka. Thị trấn này, được quân đội Ukraine tăng cường nghiêm ngặt kể từ năm 2014, đã bị lực lượng Nga chiếm vào tháng 2.

Một trong những xe tăng Abrams bị phá hủy trên mặt trận Avdeevka đã được quân đội Nga thu giữ và mang về Moscow làm “chiến lợi phẩm” trước lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5. Quân đội Nga cũng đã công bố một đoạn video về đòn tấn công đã phá huỷ nó, do tên lửa chống tăng dẫn đường thực hiện.

Từ lâu đã được cho là một trong những xe tăng bọc thép tốt nhất thế giới, nhưng Abrams hiện tại được cho là dễ bị tổn thương trước một loạt vũ khí của Nga. Tờ New York Times gần đây đã nói về thực tế rằng những chiếc máy bay không người lái trị giá 500 USD có thể dễ dàng phá hủy những chiếc xe bọc thép trị giá 10 triệu USD.

