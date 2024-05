Nga ra "tối hậu thư" cảnh báo tấn công Anh, ông Putin ra lệnh tập trận hạt nhân

Nga sẽ trả đũa bằng cách tấn công các mục tiêu của Anh ở Ukraine hoặc nơi khác nếu như chính quyền Kiev sử dụng tên lửa do Anh cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga, Bộ Ngoại giao Nga nói với Đại sứ Anh tại Nga hôm đầu tuần này.

Đại sứ Anh Nigel Casey đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga sau khi Ngoại trưởng Anh David Cameron tuyên bố với hãng thông tấn Reuters rằng Ukraine có quyền sử dụng tên lửa tầm xa do Anh gửi để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

“Ông Casey đã được cảnh báo rằng, trước các cuộc tấn công do Ukraine thực hiện sử dụng vũ khí của Anh nhằm vào lãnh thổ Nga, phản ứng (của Nga) có thể là nhằm vào bất kỳ cơ sở và thiết bị quân sự nào của Anh trên lãnh thổ Ukraine và hơn thế nữa”, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố sau cuộc họp.

Mỹ và các đồng minh trước đây đã xác nhận việc giao vũ khí tầm xa cho Kiev, nhưng khẳng định rằng chúng chỉ có thể được sử dụng trên các vùng lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố là của mình – Crimea, Donetsk và Lugansk, cũng như các khu vực Kherson và Zaporozhye.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, những tuyên bố ngược lại của Cameron “trên thực tế đã công nhận đất nước của ông là một bên trong cuộc xung đột”.

Bộ này cho biết thêm, Nga hiểu những bình luận của ông Cameron là “bằng chứng về sự leo thang nghiêm trọng và xác nhận sự tham gia ngày càng tăng của London vào các hoạt động quân sự bên phía Kiev”.

Ông Casey được Moscow đề nghị “nghĩ về những hậu quả thảm khốc không thể tránh khỏi của những bước đi thù địch như vậy từ London và ngay lập tức bác bỏ một cách dứt khoát và rõ ràng nhất những tuyên bố khiêu khích hiếu chiến của người đứng đầu Bộ Ngoại giao”.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo về cuộc tập trận nhằm kiểm tra việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật. Quân đội cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh tập trận sau khi xuất hiện “những tuyên bố khiêu khích và đe dọa” của các quan chức phương Tây.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết, các cuộc tranh luận ở phương Tây về khả năng triển khai quân đội NATO tới Ukraine, cũng như việc phương Tây tích cực khuyến khích Kiev sử dụng tên lửa do phương Tây cung cấp để tấn công toàn bộ lãnh thổ Nga là lý do Moscow tiến hành tập trận hạt nhân chiến thuật.

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo Moscow "sẽ phải đáp trả" đề xuất triển khai binh lính phương Tây tới Ukraine. Ông Medvedev tuyên bố đòn đáp trả này "không chỉ xảy ra" ở Ukraine, mà trong trường hợp đó, "sẽ không còn nơi ẩn náu nào ở Đồi Capitol, Điện Elysee hoặc số 10 Phố Downing".

Theo ông Medvedev, tình hình hiện nay có thể so sánh với cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Ông cho rằng giới tinh hoa phương Tây không nhìn thấy rủi ro về tình trạng leo thang căng thẳng hiện nay.

Moscow hy vọng cuộc tập trận sẽ “làm mát những cái đầu nóng” ở các thủ đô phương Tây và giúp họ hiểu được những hậu quả thảm khốc có thể xảy ra do những rủi ro chiến lược mà họ tạo ra, cũng như “ngăn họ khỏi việc hỗ trợ Kiev trong các hành động khủng bố và bị lôi kéo vào một cuộc đối đầu vũ trang trực tiếp với Nga”, Bộ Ngoại giao cho biết trong một tuyên bố tiếp sau đó.

Được biết, Đại sứ Pháp Pierre Levy cũng được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga. Moscow vẫn chưa tiết lộ chi tiết cuộc gặp.

Theo RT