New York là điểm nóng khởi nghiệp công nghệ sau gần một thập kỷ

Albert Wang, một người gốc California, cùng vợ chuyển đến New York từ Boston cách đây một thập kỷ và nhận được công việc quản lý sản phẩm tại Datadog. Vào thời điểm đó, Datadog là một công ty khởi nghiệp non trẻ.

New York có nhiều nhà đầu tư khởi nghiệp và các công ty được hỗ trợ bởi quỹ mạo hiểm, nhưng đây không phải là điểm nóng của hoạt động công nghệ. Trong khi đó, ở Vịnh San Francisco, hàng loạt các công ty công nghệ đang thống trị. Ở Bờ Đông, Boston được biết đến là trung tâm công nghệ doanh nghiệp.

Nhưng Datadog đã phát triển nhanh chóng sau khi IPO vào năm 2019 và ngày nay công ty này có vốn hóa thị trường hơn 28 tỉ USD. Sau bốn năm làm việc tại công ty, Wang rời đi nhưng chọn ở lại New York để thành lập Bearworks , cung cấp phần mềm cho các đại diện bán hàng. "Thành phố này hoàn toàn khác và bạn có thể cảm nhận được điều đó khi đến quán bar hoặc nhà hàng", Wang nói.

“Bây giờ nó cực kỳ đa dạng – ngày càng có nhiều người khởi nghiệp hơn,” ông nói. Trước đây, “xung quanh thành phố là hàng loạt các chuyên gia tư vấn và nhân viên ngân hàng, nhưng giờ đây ngày càng có nhiều công ty công nghệ”.

Công ty UiPath cũng IPO chưa đầy hai năm sau hoạt động của Datadog, chuyên phát triển phần mềm tự động hóa các công việc văn phòng.

Được biết, không có công ty nào lớn mạnh theo tiêu chuẩn của ngành công nghệ - vốn hóa thị trường dao động từ 9 tỉ USD đến dưới 30 tỉ USD - nhưng họ đã tạo ra một hệ sinh thái sản sinh ra nhiều công ty khởi nghiệp mới và tạo ra đủ tài sản để biến một số nhân viên ban đầu thành nhà đầu tư thiên thần.

Trong khi ngành công nghệ vẫn đang cố gắng phục hồi sau năm 2022 tàn khốc, năm tồi tệ nhất đối với Nasdaq kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008, thì người dân New York lại tỏ ra lạc quan về thành phố không bao giờ ngủ.

Trong số 50 tiểu bang, New York đứng thứ hai sau California vào năm ngoái, với 29,2 tỉ USD tiền đầu tư vào 2.048 công ty khởi nghiệp, theo Hiệp hội Đầu tư mạo hiểm Quốc gia. Massachusetts đứng thứ ba. Vào năm 2014, California là bang dẫn đầu, tiếp theo là Massachusetts và sau đó là New York.

Dữ liệu của Hiệp hội đầu tư mạo hiểm quốc gia (NVCA) cho thấy vốn hàng năm được triển khai ở New York trong 9 năm qua đã tăng gấp 7 lần. Trong năm gây quỹ kỷ lục 2021, các công ty khởi nghiệp ở New York đã nhận được gần 50 tỉ USD từ 1.935 công ty.

Được biết, các công ty ở California đã huy động được gấp ba lần số tiền. Sau khi ra mắt ChatGPT vào tháng 11 từ OpenAI của San Francisco - tiểu bang của California, thành phố này đã trở thành thánh địa cho sự phát triển trí tuệ nhân tạo.

Theo dữ liệu từ PitchBook, các nhà đầu tư đã bơm hơn 60 tỉ USD vào các công ty khởi nghiệp ở San Francisco trong năm nay, với một nửa số tiền chảy vào các công ty AI.

Bắc California từ lâu đã là nhịp đập của ngành công nghệ, nhưng Murat Bicer vẫn nhớ cảm giác của các công ty khởi nghiệp ở New York trước cơn sốt.

Ông Bicer, người đã rời RTP để đầu quân cho công ty liên doanh CRV (công ty đầu tư mạo hiểm) vào năm 2015, cho biết: “Chúng tôi đã nói chuyện với rất nhiều công ty vào năm 2015. Rất nhiều công ty đã đóng cửa vì họ không nghĩ rằng có thể xây dựng một công ty phần mềm doanh nghiệp ở New York. Họ nói nó phải ở Boston”.

Động lực đó đã thách thức Olivier Pomel, đồng sáng lập và CEO người Pháp của Datadog, người đã xây dựng mạng lưới địa phương sau khi làm việc ở New York trong một thập kỷ.

Pomel nói: “Các nhà đầu tư mạo hiểm từ Bờ Tây không thực sự đầu tư ra các bang khác vào thời điểm đó"

Nhưng Pomel vẫn quyết tâm xây dựng Datadog ở New York. Cuối cùng, Index Ventures, một công ty được thành lập ở Châu Âu, đã tham gia vào vòng tài trợ cho Datadog, mang lại cho công ty động lực để phát triển trong thành phố. Pomel chuyển công ty đến tòa nhà The New York Times gần Quảng trường Thời đại của Manhattan.

Để New York giữ được đà phát triển, thành phố này sẽ cần phải liên tục tạo ra một chuỗi thành công. Điều đó sẽ không dễ dàng. Thị trường IPO cuối cùng đã cho thấy một số dấu hiệu phục hồi trong tuần qua sau khi đóng cửa gần hai năm, nhưng sự nhiệt tình của nhà đầu tư đã bị dập tắt và không có nhiều ứng cử viên IPO công nghệ tiềm năng có trụ sở tại New York.

Các công ty khởi nghiệp nở rộ ở New York trong thời kỳ bùng nổ dot-com, nhưng nhiều công ty đã biến mất vào những năm 2000. Datadog, MongoDB và nhà cung cấp cơ sở hạ tầng đám mây DigitalOcean, tất đều xuất hiện sau cuộc Đại suy thoái. DigitalOcean ra mắt công chúng vào năm 2021 và hiện có vốn hóa thị trường chỉ hơn 2 tỉ USD.

Nhân viên từ các công ty đó và thậm chí một số người sáng lập của họ đã thành lập các công ty khởi nghiệp mới ở New York. Google và lực lượng bán hàng nằm trong số những nhà tuyển dụng thuộc Big Tech đã tăng cường sự hiện diện của họ trong thành phố, giúp các công ty khởi nghiệp công nghệ dễ dàng tìm được những người có kỹ năng phù hợp. Và các nhà đầu tư trong nhiều thập kỷ đã ưu tiên Vùng Vịnh gần đây đã thành lập cửa hàng ở New York.

‘Không cần hỏi’ bạn hoàn toàn có thể thành công ở New York

Andreessen Horowitz, GGV Capital, Index và Lightspeed Venture Partners đã mở rộng sự hiện diện của họ tại thành phố vào năm 2022. Vào tháng 7 năm nay, công ty được đánh giá cao nhất ở Thung lũng Silicon, Sequoia Capital, nhà đầu tư mạo hiểm lớn nhất của MongoDB, đã mở văn phòng ở New York.

Ông Bicer nói: “Ngày nay, tôi hoàn toàn không nghi ngờ khi bạn có thể xây dựng những doanh nghiệp tuyệt vời ở New York”.

Eliot Horowitz, người đồng sáng lập MongoDB vào năm 2007 và hiện đang xây dựng một công ty khởi nghiệp phần mềm robot có trụ sở tại New York có tên Viam, đã chia sẻ: “Sự khác biệt lớn nhất giữa bây giờ và lúc đó là không ai thắc mắc về New York".

Ông Horowitz nằm trong nhóm các nhà sáng lập thành công đang ngày càng bơm một phần tài sản của họ trở lại New York. Ông ủng hộ DeliverZero, một công ty khởi nghiệp cho phép mọi người đặt đồ ăn trong các hộp đựng có thể tái sử dụng. Công ty đang hợp tác với khoảng 200 nhà hàng và một số cửa hàng Whole Foods ở New York, Colorado và California.

Ông Wainer, người đồng sáng lập DigitalOcean, đã đầu tư vào công ty khởi nghiệp phần mềm cộng tác Multiplayer cùng với Bowery Capital. Ông ấy cũng ủng hộ Vantage, một công ty khởi nghiệp theo dõi chi phí trên nền tảng đám mây được thành lập bởi các nhân viên cũ của DigitalOcean là Brooke McKim và Ben Schaechter.

Trong khi đó, Wainer đã chuyển đến Florida nhưng ông đang xây dựng công ty mới của mình ở New York. Cùng với người đồng sáng lập DigitalOcean, Ben Uretsky, ông đã thành lập Welcome Homes, công ty có công nghệ cho phép mọi người thiết kế và đặt mua nhà mới trực tuyến. Wainer, người đến thăm trụ sở chính của Welcome mỗi tháng, cho biết công ty có những ngôi nhà đang được xây dựng với trị giá hơn 47 triệu USD.

Ông Wainer cho biết các công ty như DigitalOcean, có hơn 1.200 nhân viên vào cuối năm ngoái, đã giúp mọi người đạt được kỹ năng tiếp thị phần mềm đám mây, quản lý sản phẩm và các lĩnh vực công nghệ quan trọng khác.

Ông nói: “Nguồn nhân tài đã mở rộng tại New York".

Điều đó đã đơn giản hóa cuộc sống khởi nghiệp của Edward Chiu , đồng sáng lập và CEO của Catalyst, người có phần mềm được thiết kế để giúp các công ty hiểu rõ hơn về khách hàng của họ. Khi còn điều hành tại DigitalOcean, ông Chiu cho biết việc tìm kiếm những người có kinh nghiệm không hề dễ dàng.

Chiu nói: “Trong khi đó ngày nay, rất dễ dàng tuyển dụng ở Thành phố New York cho bất kỳ vai trò nào”.

Đầu tư vào thế hệ tiếp theo

Ông Graham Neray từng là "sếp" của ông Dev Ittycheria - Giám đốc điều hành của hãng MongoDB. Ông đã rời công ty để thành lập công ty khởi nghiệp bảo mật dữ liệu Oso ở New York. Ông Neray nói với những người sáng lập Multiplayer rằng ông sẽ kết nối họ với 20 nhà đầu tư. Để giúp thành lập Oso, Neray đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ ông Pomel của Datadog.

“Tôi vô cùng tôn trọng Pomel và những gì anh ấy đã đạt được”, Neray nói khi đề cập đến Pomel. “Anh ấy cực kỳ mạnh mẽ về cả khía cạnh sản phẩm lẫn khía cạnh tiếp cận thị trường, một điều hiếm thấy. Anh ấy ở New York, làm việc trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và tôi nghĩ đó là người mà tôi muốn học hỏi”.

Năm ngoái, MongoDB đã công bố một quỹ đầu tư mạo hiểm. Pomel cho biết ông và các giám đốc điều hành khác tại Datadog đã thảo luận và thành lập một quỹ đầu tư.

Ông Pomel cho biết: “Chúng tôi muốn hệ sinh thái mà chúng tôi thuê phát triển mạnh mẽ, vì vậy chúng tôi đầu tư nhiều hơn vào khắp New York và Pháp”.

Ông Ittycheria một trong những nhân tố hàng đầu trong thời kỳ phục hưng khởi nghiệp của New York. Ông nói với CNBC trong một email rằng khi thành lập công ty tự động hóa máy chủ BladeLogic vào năm 2001, ông muốn thành lập nó ở New York nhưng phải chuyển nó đến khu vực Boston, “vì New York không có cơ hội tiếp cận với những tài năng kinh doanh có kinh nghiệm”.

Sau đó đến MongoDB. Vào thời điểm ông Ittycheria được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của công ty vào năm 2014, "New York đã có những dấu hiệu tốt của hoạt động đầu tư mạo hiểm, nhờ khả năng tiếp cận khách hàng, nhân tài và vốn”, Ittycheria cho biết. Ông nói thêm, đợt IPO của công ty ba năm sau đó là một cột mốc quan trọng vì đây là công ty phần mềm cơ sở hạ tầng đầu tiên của thành phố ra mắt công chúng.

Ông nói, đợt IPO đã cho thị trường thấy rằng mọi người có thể “xây dựng và mở rộng quy mô các công ty công nghệ chuyên sâu ở New York - không chỉ ở Thung lũng Silicon”.

