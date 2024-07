Hãng từ chối bảo hành nếu dùng nhiên liệu không đạt chuẩn

Theo Quyết định 49/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các loại xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 5 (Euro 5) từ ngày 1/1/2022.

Đến nay, đã có hàng trăm mẫu xe đạt chuẩn khí thải Euro 5 được ra mắt và bàn giao tới người dùng trong nước. Tuy nhiên, nguồn cung nhiên liệu lại đang là nỗi lo khi thời điểm hiện tại, xăng đạt chuẩn Euro 5 là RON 95-V và dầu diesel DO 0,001S-V chưa được sản xuất trong nước mà phụ thuộc hoàn toàn vào việc nhập khẩu.

Dưới góc độ người dùng, việc thường xuyên sử dụng nhiên liệu dưới chuẩn Euro 5 có thể ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, lâu dài cũng gây hỏng hóc cho phương tiện, cùng đó là khả năng xe sẽ bị hãng từ chối bảo hành.

Tình cảnh thiếu cây xăng dầu đáp ứng đủ tiêu chuẩn Euro 5 đang là mối lo của nhiều khách hàng. (ảnh minh hoạ).

Anh Nguyễn Đức Phúc Hưng, chủ một ô tô đời mới, cho biết mua xe sản xuất năm 2022 - thời điểm nhiên liệu Euro 5 là tiêu chuẩn rất mới, xe phải đáp ứng nhưng không có cảnh báo nào trên nắp bình dầu. Trong thời gian đầu cũng không được hãng đưa ra các cảnh báo hệ lụy khi đổ nhiên liệu dưới chuẩn.

"Ban đầu cũng có một số lần đổ dầu không đúng tiêu chuẩn nhưng không nhiều. Dù vậy, mỗi lần bảo dưỡng vẫn phải làm các hạng mục liên quan đến vệ sinh động cơ nhiều hơn", anh Hưng chia sẻ.

Cũng theo anh Hưng, sau khi xảy ra hiện tượng trên, hãng xe đã đưa ra khuyến cáo, bắt anh đổ nhiên liệu Euro 5, nếu không hãng sẽ không chịu trách nhiệm về việc xe lỗi.

Còn theo anh Lê Mạnh Linh, chủ xe bán tải được khuyến cáo sử dụng dầu DO 0,001S-V để đáp ứng tiêu chuẩn Euro 5 cho biết: “Tôi dùng xe bán tải đi hàng ngày trong đô thị, ít khi đi đường dài. Vì đây là loại xe to, tôi thường đi đường vành đai để đỡ tắc đường. Tuy nhiên, trong cung đường di chuyển hàng ngày, không có cây bán dầu DO 0,001S-V mà chủ yếu ở trong phố, do vậy gây bất tiện vì phải thay đổi lộ trình, có khi đi cả chục km chỉ để tìm được nơi đổ dầu đạt chuẩn”.

Anh Linh cũng đã từng đổ dầu DO 0,05S do không tìm được nơi bán dầu đạt chuẩn. Dù xe chưa gặp trục trặc gì, anh vẫn thấy không yên tâm vì hãng xe khuyến cáo nếu đổ dầu không đạt chuẩn và động cơ gặp lỗi thì có thể bị từ chối bảo hành.

Sử dụng nhiên liệu không đạt chuẩn, chủ phương tiện có thể sẽ bị từ chối bảo hành.

Đứng trên góc độ doanh nghiệp kinh doanh, việc thiếu nhiên liệu đạt chuẩn Euro 5 đã tác động nghiêm trọng tới doanh số bán hàng. Trong năm 2023, hãng Toyota đã phải ngừng bán mẫu Hilux máy dầu vì lý do nhiên liệu không đáp ứng.

Không chỉ riêng Toyota, hãng xe Ford Việt Nam cũng đã đưa ra các khuyến cáo về tác hại của việc đổ dầu không đạt chuẩn, tại các đại lý có các băng rôn, áp phích tuyên truyền việc đổ đúng nhiên liệu. Đại diện hãng xe Ford cho hay, việc khách hàng ký cam kết sẽ giúp khách hàng hiểu rõ vấn đề và thay đổi thói quen sử dụng.

Các thương hiệu khác như Mitsubishi hay Nissan không buộc khách hàng ký cam kết tuy nhiên nếu đổ dầu không theo khuyến cáo của hãng, dẫn đến hư hỏng các chi tiết liên quan đến động cơ, các hãng này sẽ từ chối bảo hành. Vấn đề trên lại càng khiến cho người dùng Việt thêm lo lắng.

Việc sử dụng nhiên liệu không đạt chuẩn sẽ làm ảnh hưởng sức khoẻ và ô nhiễm môi trường. (ảnh minh hoạ).

Theo ông Đào Công Quyết, đại diện Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), khuyến cáo khách hàng sử dụng nhiên liệu thấp hơn Euro 5 sẽ gặp các vấn đề về sức khỏe và bảo vệ môi trường.

“Đơn cử như nếu nhiên liệu chiếm hàm lượng lưu huỳnh cao sẽ làm tăng nguy cơ ung thư phổi, tăng lượng phát thải NOx sẽ làm tăng ô nhiễm không khí và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Cùng đó, hàm lượng lưu huỳnh cao còn gây hao mòn xi-lanh động cơ, hàm lượng nhựa quá cao cũng gây muội bám trên xupap và hệ thống buồng đốt làm giảm hiệu suất của xe”, ông Quyết cho biết.

Thêm nhiều cây xăng dầu đạt chuẩn Euro 5 trong thời gian tới

Trong khi các nhà sản xuất xe hơi đã đảm bảo cung ứng các sản phẩm đầu ra đạt chuẩn kiểm định khí thải, vấn đề tồn đọng cần giải quyết chính là việc các cơ quan hữu quan cần phải sớm phổ cập nhiên liệu Euro 5 cho người tiêu dùng trong nước.

Phía Petrolimex, ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, cho biết Petrolimex đã nhận thấy nhu cầu sử dụng nhiên liệu mức 5 tăng lên, từ đó, cũng đã chủ động tìm các nguồn hàng để cung ứng trong thời gian tới.

"Tới đây, Petrolimex sẽ triển khai kế hoạch tăng số lượng cửa hàng bán nhiên liệu mức 5, đặc biệt, doanh nghiệp mới đây đã vừa thắng thầu cung cấp 4 trạm dịch vụ lớn trên hệ thống cao tốc Bắc - Nam. Tại các trạm này chắc chắn sẽ cung ứng nhiên liệu mức 5.

Có nghĩa là Petrolimex đã có kế hoạch tăng cửa hàng bán nhiên liệu mức 5 tuy nhiên cũng phải tính toán sao cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng và hiệu quả kinh doanh", ông Hùng nói.

Sẽ có nhiều trạm xăng dầu mức 5 được triển khai trên các tuyến đường cao tốc.(ảnh minh hoạ).

Về phía Bộ Công thương, bà Nguyễn Thuý Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, cho biết: "Bộ Công thương sẽ phối hợp chặt chẽ với VAMA để ghi nhận nhu cầu sử dụng nhiên liệu Euro 5 của người tiêu dùng, từ đó có chỉ đạo với các doanh nghiệp xăng dầu để sản xuất và đưa ra thị trường".

Hiện tại, ngoài Petrolimex, một số doanh nghiệp xăng dầu lớn cũng đang tìm hiểu và có kế hoạch đầu tư chuyển đổi sang nhiên liệu chuẩn Euro 5.

Cùng đó, các hãng xe và doanh nghiệp xăng dầu cần đẩy mạnh truyền thông, hướng dẫn với khách hàng về chuẩn nhiên liệu mới. Bộ Công thương cũng sẽ có kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi sang nhiên liệu Euro 5 trên các phương tiện truyền thông, cũng như nghiên cứu việc triển khai các biện pháp hành chính trong thời gian tới. Khi nhu cầu từ người dùng đủ lớn và nguồn cung đủ đáp ứng, việc chuyển đổi sẽ được thúc đẩy nhanh chóng hơn.

Theo thống kê của VAMA, kể từ khi chính thức áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 5 đến nay, đã có hàng trăm mẫu xe mới đạt chuẩn khí thải Euro 5 ra mắt. Số lượng xe giao đến tay người tiêu dùng lên tới hàng trăm nghìn xe. Tuy nhiên, hầu hết các mẫu xe này đang phải sử dụng các loại nhiên liệu có tiêu chuẩn thấp hơn, do không mua được nhiên liệu EURO5.