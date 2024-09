Ngay sau khi Apple giới thiệu dòng sản phẩm mới iPhone 16 series, trên các cửa hàng trực tuyến của hãng trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đã đồng loạt thông báo ngừng bán 3 sản phẩm gồm iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max và iPhone 13.

Việc ngừng bán iPhone 13 có thể được lý giải là vì đây là mẫu iPhone tương đối cũ, đã ra mắt từ cách đây 3 năm, tuy nhiên, việc ngừng bán iPhone 15 Pro và 15 Pro Max, những mẫu flagship mới chỉ được trình làng cách đây 1 năm thực sự là một bất ngờ với các tín đồ "Táo khuyết".

Theo lý giải của một số nhà báo công nghệ thì đây là cách để Apple "ép" người dùng phải mua iPhone 16 series nếu muốn trải nghiệm "Apple Intelligence", do hiện nay ngoài dòng iPhone 16 thì chỉ có iPhone 15 Pro và 15 Pro Max có hỗ trợ công nghệ này.

Tuy nhiên, những người yêu thích iPhone vẫn có thể mua các sản phẩm này thông qua các nhà bán lẻ được Apple ủy quyền, các trang thương mại điện tử hoặc các cửa hàng bán lẻ.

iPhone 16 và 16 Plus mới ra mắt được trang bị chip A18, có hiệu suất tăng 30% so với chip A16. Trong khi đó, iPhone 16 Pro và 16 Pro Max được trang bị chip A18 Pro với Neural Engine 16 lõi, mang lại hiệu suất nhanh hơn 15% so với bản tiền nhiệm.

Cả hai con chip A18 và A18 Pro đều được thiết kế để hỗ trợ Apple Intelligence. Tuy nhiên, khi được sử dụng bản demo, một số nhà báo công nghệ nước ngoài đã phát hiện thấy công nghệ này hoạt động chưa hoàn hảo, thậm chí nó còn tạo ra những kết quả ngớ ngẩn.

Ngay cả sự kiện ra mắt iPhone của Apple hiện nay cũng không được đánh giá cao khi nhiều người cho rằng Apple mất tới 1 giờ đồng hồ chỉ để công bố một nút Chụp ảnh mới trên iPhone.

Đối với người dùng Việt Nam, kể cả họ sở hữu 1 trong 4 mẫu iPhone 16 thì cũng chưa thể dùng Apple Intelligence. Hiện tính năng này mới chỉ hỗ trợ tiếng Anh và chỉ được kích hoạt cho người dùng tại Mỹ.

Các phiên bản tiếng Trung, Nhật, Tây Ban Nha và tiếng Pháp được Apple hứa hẹn sẽ hỗ trợ, nhưng người dùng sẽ phải chờ đợi thêm một thời gian dài nữa.