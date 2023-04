Manulife Việt Nam dứt mạch thua lỗ, nắm giữ hơn 60.000 tỉ đồng trái phiếu

Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) – viết tắt: Manulife Việt Nam, vừa công bố báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, trong đó ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm ở mức 26.332,4 tỉ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, Manulife Việt Nam còn ghi nhận 4.820,3 tỉ đồng doanh thu hoạt động tài chính và 1.952,3 tỉ đồng thu nhập khác trong năm 2022.

Ở hướng ngược lại, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Manulife Việt Nam trong năm 2022 ở mức 18.580,2 tỉ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chủ yếu là do tổng chi phí bồi thường và trả tiền bảo hiểm giảm 36,7% so với cùng kỳ năm 2021, xuống mức 15.378,8 tỉ đồng. Tương tự, chi phí liên quan đến chi hoa hồng bảo hiểm của Manulife Việt Nam cũng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, ở mức 3.190,9 tỉ đồng.

Trừ đi các chi phí khác, Manulife Việt Nam báo lãi sau thuế 2.562,1 tỉ đồng trong năm 2022. Dứt mạch thua lỗ, tại thời điểm 31/12/2022, lỗ lũy kế của công ty bảo hiểm này giảm xuống chỉ còn 5.526,4 tỉ đồng.

Trước đó, trong các năm 2020 và 2021, Manulife Việt Nam lần lượt báo lỗ 1.641,6 tỉ đồng và 4.741,1 tỉ đồng.

Lưu ý rằng, đây là kết quả kinh doanh riêng lẻ của Manulife Việt Nam. Công ty này là thành viên của Tập đoàn Tài chính Manulife (trụ sở tại Canada), sở hữu 100% cổ phần của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment (Việt Nam).

Đáng chú ý, trong các năm 2020 và 2021, dù Manulife Việt Nam báo lỗ riêng lẻ, song công ty mẹ của nó có trụ sở tại Canada vẫn ghi nhận thu nhập lõi (core earnings) từ hoạt động tại Việt Nam là số dương, lần lượt đạt 233 triệu USD và 290 triệu USD (tương ứng khoảng 5.419,6tỉ đồng và 6.745,4 tỉ đồng). Riêng trong năm 2022, công ty này ghi nhận khoản thu nhập lõi tại thị trường Việt Nam lên tới 309 triệu USD (khoảng 7.187,3 tỉ đồng) - vượt trội so với các thị trường Singapore, Trung Quốc.

Thông thường, các khoản thu nhập lõi sẽ bao gồm lợi nhuận sau thuế đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi và không tính đến doanh thu hoặc chi phí phát sinh một lần không liên quan đến hoạt động kinh doanh chính.

Danh mục đầu tư ‘khủng’ của Manulife Việt Nam

Trở lại với Manulife Việt Nam, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của doanh nghiệp này đạt 106.378,6 tỉ đồng, tăng 14,4% so với đầu năm. Trong đó, tổng các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn đạt 84.750 tỉ đồng, tăng 24,3% so với đầu năm.

Cụ thể, danh mục đầu tư ngắn hạn của Manulife Việt Nam gồm: tiền gửi ngắn hạn (11.769,4 tỉ đồng); cổ phiếu (7.875,4 tỉ đồng); trái phiếu doanh nghiệp (1.505 tỉ đồng).

Trong khi đó, danh mục đầu tư dài hạn của Manulife Việt Nam chủ yếu là các trái phiếu chính phủ và trái phiếu chính phủ bảo lãnh, đạt 50.488,9 tỉ đồng (tăng 6.375,7 tỉ đồng so với đầu năm).

Bên cạnh đó, tại ngày 31/12/2022, Manulife Việt Nam còn nắm giữ 10.191,6 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính quyền địa phương. Các trái phiếu này có thời hạn từ 3-30 năm và được hưởng lãi suất từ 2,1% - 13,7%/năm.

Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), Manulife chỉ đứng sau Bảo Việt về thị phần bảo hiểm tại Việt Nam (tính theo doanh thu), đạt mức 17,94%. Tiếp đến là Prudential và Dai-ichi Life với thị phần bảo hiểm lần lượt đạt 16,91% và 12,35%.