Loạt xe nhập khẩu Thái Lan "đại hạ giá" tháng 8/2024, cao nhất lên đến 220 triệu đồng

VietTimes – Vốn có doanh số bết bát do kém sức hút, lại rơi đúng vào thời điểm tháng 7 mưa Ngâu. Nhiều mẫu xe có xuất xứ "made in Thái Lan" đang được ưu đãi kích cầu tiêu dùng lên đến hàng trăm triệu đồng.

Thị trường ô tô toàn ngành mới hồi phục được ít tháng gần đây sau quãng thời gian ế ẩm thì giờ đây lại phải đối mặt với khó khăn khi bước sang tháng 8/2024, trùng với tháng 7 Âm lịch (còn gọi là tháng Ngâu hay tháng cô hồn), khoảng thời gian này sức mua trên thị trường thường sụt giảm do tâm lý người dân quan niệm kiêng kị mua sắm những thứ có giá trị cao như nhà đất, ô tô...

Nhằm thu hút sự quan tâm và kích cầu mua sắm của khách hàng, nhiều mẫu xe đã được hãng tung ra các chương trình "đại hạ giá" với mức giảm lên đến cả trăm triệu đồng. Trong đó có loạt xe có nguồn gốc nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Accord, Nissan Kicks hay ngay cả Subaru Forester…

Honda Accord

Sedan cỡ D nhà Honda vốn dĩ đã kém sức hút so với các đối thủ, doanh số bán ra luôn là "gương mặt thân quen" trong Top những mẫu xe bán ế nhất thị trường. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2024 cũng chỉ có 48 chiếc Accord đến tay người tiêu dùng.

Đối diện điều đó, trong tháng 8/2024, Honda Việt Nam ra thông báo tiếp tục áp dụng chương trình hỗ trợ giá lên tới 220 triệu đồng cho khách hàng mua Honda Accord. Mẫu xe này có giá 1,319 tỉ đồng nhưng với ưu đãi đang được áp dụng, giá bán thực tế Accord hiện chỉ còn hơn 1 tỉ đồng.

Honda Accord tiếp tục được hãng ưu đãi 220 triệu đồng đi kèm quà tặng phụ kiện từ đại lý/nhà phân phối.

Ghi nhận từ phía đại lý Honda tại Hà Nội, tư vấn bán hàng cho biết thêm, những khách hàng mua Accord còn được tặng kèm "full" phụ kiện trị giá hàng chục triệu đồng để trang bị vào xe, đi kèm phiếu coupon dịch vụ sửa chữa tại đại lý.

Subaru Forester

Bên cạnh Honda Accord, mẫu Subaru Forester nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan cũng đang được nhà phân phối của Subaru áp dụng mức giảm giá thông qua hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ với mức giảm từ 110 - 140 triệu đồng cho các phiên bản Forester 2.0iL EyeSight và Forester 2.0iS EyeSight.

Ưu đãi tháng 8 dành cho Forester được Subaru Việt Nam công bố trên website chính thức của hãng.

Subaru Forester 2024 được đánh giá là một chiếc SUV trang bị đầy đủ những tính năng tân tiến, công nghệ hỗ trợ người lái EyeSight hàng đầu cùng hệ thống an toàn cao. Tuy nhiên, Forester giảm sức hút do vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt đến từ các đối thủ có "số má" trong phân khúc gầm cao đô thị cỡ C như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Honda CR-V, Kia Sportage, Ford Territory...

Nissan Kicks

Xe lai xăng điện - Nissan Kicks sau một thời gian phân phối tại Việt Nam hiện chỉ còn lại 1 phiên bản với giá 858 triệu đồng. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại khách hàng mua mẫu xe này sẽ được nhà phân phối hỗ trợ tới 150% lệ phí trước bạ, tương ứng mức giảm gần 130 triệu đồng. Qua đó, đưa giá bán thực tế Nissan Kicks tại đại lý về mức 730 triệu đồng.

Nissan Kicks hiện phân phối tại Việt Nam với 1 phiên bản giá 858 triệu đồng, và đang được ưu đãi 150% lệ phí trước bạ.

Nissan Kicks e-Power thuộc dòng xe hybrid, ra mắt thị trường ô tô Việt Nam vào cuối năm 2022, thuộc phân khúc xe đô thị gầm cao đô thị cỡ B, có giá bán từ 789 - 858 triệu đồng.

Nissan Kicks e-Power là mẫu ô tô tiết kiệm nhiên liệu nhất thị trường khi theo công bố của nhà sản xuất và cục đăng kiểm Việt Nam, xe có mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 2,2L/100km khi chạy đường nội đô. Ở cung đường ngoài đô thị, mức tiêu hao ghi nhận 6,1L/100km, và chỉ tiêu thụ 4,6L/100km trong điều kiện hỗn hợp.

Isuzu mu-X

Ở phân khúc SUV 7 chỗ, phiên bản cao cấp nhất (Premium) của dòng Isuzu mu-X hiện đang được một số đại lý ưu đãi đậm sâu với hơn 200 triệu đồng. Mẫu xe này vốn có giá niêm yết khoảng 1,251 tỉ đồng, nhưng với mức giảm được đại lý áp dụng, giá bán Isuzu mu-X Premium hiện chỉ còn 1,051 tỉ đồng, mức giảm sâu nhất từng được Isuzu áp dụng cho phiên bản cao cấp này.

Isuzu mu-X cũng được ưu đãi lên đến 200 triệu đồng.

Isuzu mu-X cũng là mẫu SUV kén khách tại thị trường khi liên tiếp lọt Top ô tô bán chậm nhất. Trong tháng 6 vừa qua, chỉ có 18 chiếc mu-X được bán ra, luỹ kế từ đầu năm 2024 con số cũng khiêm tốn với tổng 85 xe.

Bên cạnh mu-X, một số đại lý Isuzu còn tồn kho mẫu bán tải D-Max 2023 cũng áp dụng chương trình giảm giá lên đến hơn 100 triệu cho khách hàng mua bản D-Max Type Z.

Sau khi áp dụng ưu đãi, giá bán của Isuzu D-Max Type Z chỉ còn 760 triệu đồng, thấp hơn Mitsubishi Triton Athlete bản 1 cầu (giá 780 triệu đồng) và Ford Ranger XLS 2 cầu (giá 776 triệu đồng).