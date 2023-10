Trung tướng Tô Ân Xô – người phát ngôn Bộ Công an – đã cho biết như vậy tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023, diễn ra hôm 30/9.

Trung tướng Tô Ân Xô trả lời báo chí tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2023 (Ảnh: VGP)

Theo đại diện Bộ Công An, ngày 8/9/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với bà Vũ Thị Thúy – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc CTCP Đầu tư thương mại Bất động sản Nhật Nam (BĐS Nhật Nam). Bà Thúy bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174, Bộ Luật Hình sự.

Người phát ngôn Bộ Công An cho hay, bà Vũ Thị Thúy thành lập công ty BĐS Nhật Nam vào năm 2019 nhưng không góp vốn cổ đông. Mục đích thành lập pháp nhân này nhằm huy động vốn của các cá nhân. Đáng chú ý, theo Trung tướng Tô Ân Xô, BĐS Nhật Nam đều báo lỗ trong giai đoạn 2019 – 2021.

Theo nhà chức trách, quá trình điều tra xác minh ban đầu từ năm 2020 đến 2022, BĐS Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỉ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh (một cá nhân ký nhiều hợp đồng).

BĐS Nhật Nam đã chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn khoảng hơn 2.272 tỉ đồng. Bà Thúy đã chi sử dụng cá nhân khoảng hơn 635 tỉ đồng. Hiện cơ quan điều tra đã làm rõ và ghi được lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là hơn 138 tỉ đồng.

“Bản thân bà Vũ Thị Thúy tại cơ quan điều tra đã khai nhận các hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty Nhật Nam đều chưa thu được lợi nhuận. Công ty Nhật Nam không có dự án, bất động sản nào tại tỉnh Hòa Bình và tỉnh Bình Thuận như quảng cáo cho các cá nhân”, ông Xô nhấn mạnh.

Được biết, bà Vũ Thị Thúy đã tổ chức các buổi hội thảo thu hút số lượng lớn các cá nhân tham dự như: Tổ chức 2 hội thảo lớn vào các ngày 13/3/2022 và ngày 2/7/2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thu hút 5.561 người tham dự.

Ngoài ra, bà Thúy mở 32 Văn phòng đại diện tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trong cả nước để tổ chức quảng bá, huy động vốn. Tại các buổi hội thảo, Thúy sử dụng một số cá nhân có uy tín trong xã hội, có thời gian công tác trong ngành pháp luật để giới thiệu về việc công ty kinh doanh uy tín, trả gốc, lãi đầy đủ, cam kết không bị mất vốn nếu đầu tư vào công ty.

Sinh năm 1983, bà Vũ Thị Thúy được biết đến là phu nhân của ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương). Trên thị trường chứng khoán, bà Thúy được chú ý hơn với thương vụ đầu tư vào CTCP Sông Đà 1.01 (Mã CK: SJC)./.