Lỗ lũy kế của HNG vượt 4.500 tỉ đồng

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (Mã CK: HNG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2022 với doanh thu thuần đạt 191 tỉ đồng, giảm gần một nửa so với quý 3/2021. Doanh thu hoạt động tài chính giảm 70,8% so với cùng kỳ xuống còn 6,1 tỉ đồng.

Trừ đi giá vốn hàng bán (373,1 tỉ đồng), chi phí tài chính (223,3 tỉ đồng), chi phí bán hàng (6 tỉ đồng), chi phí quản lý doanh nghiệp (14,1 tỉ đồng) và các loại chi phí khác, HNG báo lỗ sau thuế quý 3/2022 ở mức 415,7 tỉ đồng.

Khoản lỗ này đã nâng số lỗ lũy kế của HNG tại thời điểm 30/9/2022 lên mức 4.512,7 tỉ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, lợi nhuận sau thuế của HNG ở mức âm 1.085,7 tỉ đồng.

Theo giải trình từ HNG, tình trạng thiếu hụt lao động tại Lào khiến sản lượng thu hoạch quý 3/2022 giảm 35% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả thua lỗ còn đến từ việc giá mua phân bón tăng 200% so với cùng kỳ, giá vật tư nông nghiệp và bao bì đóng gói tăng 60% so với quý 3/2021, cước phí vận chuyển tăng 13%.

Bên cạnh đó, tại ngày 30/9/2022, tỷ giá đồng LAK tại Lào so với đồng USD tiếp tục mất giá 10% và so với VND giảm 5% so với quý 2/2022 buộc công ty phải ghi nhận khoản lỗ chênh lệch tỷ giá 141,7 tỉ đồng.

Ngoài ra, HNG cho biết cơn bão số 4 Noru (từ ngày 28/9 – 3/10/2022) gây mưa lớn, gió mạnh khiến các vườn cây tại các vùng dự án của Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu (công ty con của HNG) bị ngã đổ, ngập lụt. Tổng thiệt hại do bão ước tính 237 tỉ đồng.

Trong quý 3/2022, HNG đã hoàn tất trả nợ đợt 1 số tiền 600 tỉ đồng cho CTCP Hoàng Anh Gia Lai (Mã CK: HAG) theo thoả thuận cam kết giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), HAG và công ty để nhận lại quyền sử dụng đất diện tích 9.470ha và các tài sản trên đất thuộc sở hữu Công ty TNHH Hoàng Anh Andoung Meas (đã bán cho CTCP Nông nghiệp Trường Hải (Thagrico)).

Tại ngày 30/9/2022, số dư nợ vay của HNG tại HAG là 1.505,1 tỉ đồng, giảm 28% so với thời điểm cuối năm 2021. Ở chiều hướng ngược lại, HNG vay thêm Thagrico 1.761 tỉ đồng, nâng tổng số dư nợ vay tại doanh nghiệp này lên mức 2.218 tỉ đồng.

Tính đến cuối quý 3/2022, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của HNG là 6.865,2 tỉ đồng, chiếm 59,5% tổng nguồn vốn. Trong đó, vay dài hạn các doanh nghiệp và ngân hàng đến hạn trả trong vòng một năm là 4.330,8 tỉ đồng./.