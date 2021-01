Lễ tuyên thệ bất thường nhất trong lịch sử Mỹ

Hội đồng tuyên thệ “khuyến khích” người dân không đến tham dự trực tiếp sự kiện này, và thay vào đó theo dõi qua kênh tường thuật trực tiếp, nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Các đài quan sát sẽ không được dựng lên, trong khi bữa tối và buổi khiêu vũ cũng bị hủy hết.

Những chiếc vé mời chính thức tới tham dự sự kiện tuyên thệ nhậm chức thường được phát bởi các văn phòng quốc hội, và miễn phí. Và nếu như trong những năm thường lệ, các nhân viên thường nhận được khoảng 200.000 vé mời để phân phát; theo USA Today. Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19, năm nay các thành viên bị hạn chế số phiếu nhận được, chỉ cho bản thân họ và 1 khách mời duy nhất.

Theo ước tính của tờ Washington Post, khoảng 2.000 người được mời tham dự sự kiện này, trong đó bao gồm 200 khách “VIP” – tức gia đình, thân nhân của Tổng thống đắc cử và Phó Tổng thống đắc cử, giới lãnh đạo trong Quốc hội và một số nhà ngoại giao. USA Today cũng ước tính khách tới dự vào khoảng vài nghìn người.

Để so sánh, trong sự kiện tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Barack Obama năm 2009, có hơn 500.000 người tham dự.

Mặc dù Tổng thống Donald Trump không nằm trong số những người tham dự sự kiện, nhưng có rất nhiều các lãnh đạo cấp cao sẽ có mặt, trong đó có các cựu Tổng thống Barack Obama, George W. Bush và Bill Clinton, cùng các cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, Laura Bush và Hillary Clinton.

Lễ tuyên thệ năm nay cũng diễn ra trong bầu không khí căng thẳng do quan ngại về mặt an nih. Khoảng 25.000 thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia đang đổ về Washington từ khắp miền đất nước – nhiều hơn khoảng 2,5 lần so với các lễ tuyên thệ trước đây.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Jennifer Lopez và Lady Gaga dự kiến sẽ biểu diễn trong lễ tuyên thệ năm nay.

Theo Fox News, 25.000 Vệ binh Quốc gia đổ về Washington đang trải qua quy trình điều tra của FBI do giới chức quan ngại về khả năng xảy ra một vụ tấn công từ bên trong, nhằm vào thời điểm lễ tuyên thệ diễn ra.

Sở Mật vụ chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh lễ tuyên thệ, ngoài ra còn có rất nhiều nhân sự từ lực lượng hành pháp và quân đội tham gia – trong đó bao gồm Vệ binh Quốc gia, FBI, Sở cảnh sát Washington, Cảnh sát Đồi Capitol và Cảnh sát Lâm viên Washington (Park Police).

Cựu Phó Tổng thống Dan Quayle nói với chương trình “Special Report” hôm 19/1 về việc Tổng thống Trump không tới tham dự lễ tuyên thệ của ông Joe Biden, cho rằng đó là điều “không may mắn”.

“Tôi đã mong rằng ông ấy sẽ đến tham dự lễ tuyên thệ” – ông Quale cho hay, nói thêm ông đã tơi tham dự mọi lễ tuyên thệ tổng thống kể từ lễ tuyên thệ của Tổng thống Jimmy Carter vào năm 1977.

“Tôi tin rằng ai đó ở vị trí của tôi đều thực sự cần phải xuất hiện để chứng kiến sự chuyển giao quyền lực, một quy trình chuyển giao suôn sẻ” – ông nói – “Đó là một khoảnh khắc kỳ diệu, một thứ gì đó mà lịch sử Mỹ đã chứng minh là có thể duy trì trong suốt nhiều thế kỷ”.