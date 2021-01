Nóng: Lo ngại ông Biden bị ám sát, 12 lính Vệ binh Quốc gia bảo vệ lễ nhậm chức bị loại vào giờ chót

Theo trang tin Hồng Kông Dongfang (Đông Phương) ngày 20/1, thông tin này được hai quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ cho giới truyền thông Mỹ.

Hai người này gồm một sĩ quan tình báo cấp cao và một sĩ quan Lục quân. Họ không tiết lộ các thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia (National Guard) tham gia bị loại vào phút chót này thuộc đơn vị nào, cũng không tiết lộ họ có liên hệ với tổ chức cánh hữu nào, nhưng nói rằng động thái này khiến sự an toàn của ông Biden không bị đe dọa.

Ông Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức tại thủ đô Washington vào trưa ngày thứ Tư theo giờ Washington trong lúc cả nước Mỹ đang được đặt trong tình trạng báo động cao. Các tin tức trước đó chỉ ra rằng các quan chức của Bộ Quốc phòng lo lắng rằng trong số 25.000 binh sĩ lực lượng Vệ binh Quốc gia đóng tại thủ đô và ở các bang chịu trách nhiệm an ninh cho lễ nhậm chức, có thể có người sẽ tiến hành một cuộc tấn công nội bộ hoặc gây ra các mối đe dọa khác.

Bộ Lục quân trực thuộc Lầu Năm Góc và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã hợp tác cùng nhau rà soát lý lịch của tất cả số binh lính Vệ binh Quốc gia được huy động làm nhiệm vụ. FBI cũng đã đệ trình một báo cáo lên các cơ quan thực thi pháp luật cảnh báo rằng những người ủng hộ phong trào chủ trương thuyết âm mưu cực hữu "Anonymous Q" (QAnon) có thể cải trang thành lính Vệ binh Quốc gia, tránh tai mắt của các nhân viên an ninh và trà trộn vào lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Biden để phá hại.

Trang tin Hoa ngữ Dwnews (Đa Chiều) ngày 20/1 cũng đưa tin, các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 19/1 cho biết sau khi rà soát lực lượng Vệ binh Quốc gia, 12 thành viên đã bị cấm làm nhiệm vụ trong Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden vào ngày 20/1.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng tuyên bố rằng cuộc rà soát không chỉ giới hạn trong vấn đề quan hệ với các tổ chức cực đoan. Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Quốc gia (National Guard Bureau) Daniel Hokanson nói với các phóng viên rằng một thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã bị cấm làm việc vào ngày 20/1 do những thông điệp đáng lo ngại và một thành viên khác đã bị người khác gọi tới cáo giác qua đường dây nóng cho biết. Đối với 10 người còn lại, họ đã bị cấm tham gia Lễ nhậm chức do những hành vi phạm tội trong quá khứ của họ.

Cùng ngày, Bộ Tư pháp Mỹ đã đưa ra một tuyên bố nói, một binh sĩ Lục quân đã bị bắt giữ với cáo buộc khủng bố liên bang vì bị tố cáo cố gắng giúp nhóm cực đoan ISIS tiến hành một cuộc phục kích chết người nhằm vào quân đội Mỹ và tiến hành một cuộc tấn công vào các hoạt động tưởng niệm Sự kiện 11/9. Tuyên bố nêu rõ Binh nhì Cole James Bridges bị buộc tội định hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố nước ngoài và âm mưu sát hại các thành viên của quân đội Mỹ. Nếu bị kết án, anh ta có thể phải đối mặt với án tù 40 năm.

Cũng theo Đa Chiều ngày 20/1, bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó có đại dịch COVID-19, quy mô lễ nhậm chức tổng thống thứ 46 của ông Joe Biden sẽ giảm đáng kể.

Tờ The Hill của Mỹ ngày 19/1 đưa tin, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 toàn cầu, ông Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức trước đám đông thưa thớt và sẽ tiến hành một cuộc huy động quân sự chưa từng có tại thủ đô Washington. Trong lễ nhậm chức của tổng thống Mỹ trước đây, chính phủ sẽ phát hành 200.000 vé vào cửa, nhưng số vé đã giảm xuống chỉ còn khoảng 1.000 vào năm nay. Thành phần tham dự chỉ bao gồm các nghị sĩ Quốc hội, cựu tổng thống và các chức sắc quan trọng.

Ngoài ra, trong ngày Lễ nhậm chức, 21.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia sẽ đóng quân tại thủ đô Washington, quân đội đã thiết lập một "khu vực xanh" xung quanh Điện Capitol và các công nhân đã dựng lên một hàng rào bằng dây thép gai.

Hãng truyền hình Anh BBC ngày 19/1 đưa tin, do ảnh hưởng của cuộc tấn công bạo lực vào Quốc hội Mỹ hôm 6/1, các lực lượng an ninh khác đã được bổ sung trong lễ nhậm chức tổng thống, bao gồm lực lượng cảnh sát đặc khu và Vệ binh Quốc gia. Lầu Năm Góc đã phê chuẩn một số nhân viên an ninh được phép mang vũ khí.

Tuy nhiên, báo cáo của hãng NBC đề cập rằng các quan chức quốc phòng Mỹ lo ngại rằng các thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia được lựa chọn để đảm bảo an toàn cho lễ nhậm chức của Biden sẽ phát động các cuộc tấn công hoặc đe dọa nội bộ.

Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết họ lo lắng rằng các binh sĩ tham gia lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Biden sẽ phát động các cuộc tấn công nội bộ hoặc các mối đe dọa khác, khiến FBI phải thẩm tra lại tất cả 25.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia đã đến Washington để tham gia các hoạt động.

Sau khi kết thúc lễ tuyên thệ, tân Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ đi bộ về phía đông của Điện Capitol để tham gia lễ duyệt binh. Thông thường, sau lễ duyệt binh, đoàn xe của tân tổng thống sẽ đi dọc theo Đại lộ Pennsylvania để đến Nhà Trắng cách đó 1,5 km, sau đó là một cuộc diễu hành với đám đông đứng hoan nghênh cổ vũ dọc hai bên đường.

Tuy nhiên, những hoạt động này đã bị hủy bỏ vì rủi ro an ninh và dịch bệnh COVID-19.

Ông Biden sẽ đến Nghĩa trang Quốc gia Arlington ở bờ đối diện sông Potomac để đặt hoa tưởng niệm các binh sĩ đã tử trận. Sau khi kết thúc hoạt động đặt hoa tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, đoàn xe của Tổng thống Mỹ thứ 46 sẽ đi qua nhiều chướng ngại vật để đến Nhà Trắng và nhiệm kỳ tổng thống của ông chính thức bắt đầu.

Tuy nhiên, tổng thống mãn nhiệm Donald Trump cũng sẽ phá vỡ tập quán truyền thống, bỏ không tham dự tất cả các hoạt động lễ nhậm chức của tổng thống kế nhiệm.