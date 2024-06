Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã kêu gọi thực hiện “tiến trình phi thực dân hóa” ở Nga, với lý do cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine. Ông ngụ ý rằng các dân tộc thiểu số nên thoát khỏi sự cai trị của Moscow và thành lập nhà nước của riêng họ.

Nga là một trong những quốc gia đa dạng sắc tộc nhất trên thế giới với hơn 190 dân tộc, hơn 270 ngôn ngữ và phương ngữ, theo chính phủ nước này.

Phát biểu tại hội nghị được gọi là “Hòa bình cho Ukraine” ở Thụy Sĩ hôm Chủ nhật vừa qua, ông Duda mô tả Nga là “nhà tù của các quốc gia”. Nhà lãnh đạo Ba Lan tuyên bố đất nước này là “nhà của gần 200 dân tộc”, “trở thành cư dân của Nga do các phương pháp được sử dụng ở Ukraine ngày nay”.

“Nga vẫn là đế chế thuộc địa lớn nhất thế giới, không giống như các cường quốc châu Âu, họ chưa bao giờ trải qua quá trình phi thực dân hóa và chưa bao giờ có thể đối phó với những con quỷ trong quá khứ của mình”, ông Duda tuyên bố. “Là một thành viên của cộng đồng quốc tế, cuối cùng chúng ta phải nói rằng – không có chỗ cho chủ nghĩa thực dân trong thế giới hiện đại”.

Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine, Ba Lan là một trong những nước ủng hộ viện trợ mạnh mẽ nhất cho Ukraine. Theo truyền thông Nga, nhiệm vụ chính của ông Duda ở Thụy Sĩ là “làm nổi bật quy mô của mối đe dọa từ Nga”.

Đầu năm nay, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đề nghị sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân của Mỹ, điều mà Moscow gọi là “sự khiêu khích” và “chính sách thù địch sâu sắc”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần tuyên bố rằng Moscow không có ý định tấn công các thành viên NATO và bác bỏ những tuyên bố ngược lại là chiến thuật hù dọa.

Vào tháng 8/2023, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã viết một bài xã luận cho tờ báo Izvestia, lên án “tội ác của chủ nghĩa thực dân” do phương Tây gây ra và lập luận rằng các thuộc địa của phương Tây ở nước ngoài, chẳng hạn như New Caledonia của Pháp, Gibraltar của Anh và Guam của Mỹ, là “thuộc địa” thời hiện đại. Bà viết rằng “thế giới tự do chắc chắn sẽ chiến thắng và quá trình phi thực dân hóa sẽ hoàn tất”.

Theo RT