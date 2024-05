Kiếm tiền giỏi như NVIDIA và Jensen Huang: Giá trị thị trường tăng 200 tỉ USD trong một ngày

Giá trị thị trường tăng đột biến

Theo báo cáo, tính đến ngày 28/4/2024, trong quý I của năm tài chính 2025, doanh thu của NVIDIA là 26 tỉ USD, tăng 262% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận đạt mức đáng kinh ngạc là 14,9 tỉ USD, tăng tới 628%, tức gấp 6 lần so với mức lãi 2,043 tỉ USD của cùng kỳ năm trước.

Trong cả năm tài chính 2023, doanh thu của NVIDIA chỉ đạt 27 tỉ USD và doanh thu chỉ trong một quý của năm tài chính 2024 đã tương đương với toàn bộ năm ngoái.

Đáng chú ý hơn là tỷ suất lợi nhuận của NVIDIA: lợi nhuận ròng của công ty trong một quý lớn hơn lợi nhuận ròng quý gần nhất của cả Alibaba, Tencent, Baidu và Xiaomi cộng lại.

Sau khi báo cáo tài chính được công bố, giá cổ phiếu của NVIDIA đã lên cao nhất trong lịch sử, vượt quá 1.000 USD và đóng cửa ở mức 1.037,99 USD. Năm 2022, giá cổ phiếu của NVIDIA xuống mức thấp nhất chỉ 107 USD, như vậy, giá đã tăng gần 10 lần trong 2 năm. Và các nhà đầu tư vẫn lạc quan về hiệu quả hoạt động của NVIDIA trên thị trường vốn.

Morgan Stanley đã nâng giá mục tiêu cho cổ phiếu NVIDIA từ 1.000 USD lên 1.160 USD, Wells Fargo đã tăng từ 1.150 USD lên 1.250 USD, Mizuho đã tăng từ 1.000 USD lên 1.180 USD và Goldman Sachs đã nâng từ 1.100 USD lên 1.200 USD.

Tính tại thời điểm ngày 24/5, giá trị thị trường của NVIDIA đạt 2.550 tỉ USD, tăng gần 220 tỉ USD trong một ngày, vượt tổng giá trị thị trường của tất cả các công ty niêm yết ở Đức cộng lại và chỉ đứng sau Microsoft và Apple trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Giá cổ phiếu và giá trị thị trường của NVIDIA đang tăng trưởng mạnh mẽ

(Ảnh: Bloomberg).



Tài sản cá nhân của người sáng lập NVIDIA Jensen Huang cũng tăng lên 91,3 tỉ USD nhờ giá trị thị trường của công ty tăng vọt, vượt qua 3 người thừa kế của gia đình sáng lập Walmart và đứng thứ 17 trong danh sách tỉ phú giàu nhất thế giới.

Một năm trước, ChatGPT đã gây ra làn sóng theo đuổi AI sáng tạo (Generative AI), và NVIDIA được hưởng lợi nhiều nhất với tư cách là "cái xẻng" dùng để "đào vàng". GPU của NVIDIA gần như không thể thay thế, và các nhà sản xuất mô hình AI đã chi số tiền khổng lồ để mua GPU của NVIDIA, doanh số bán hàng của NVIDIA tăng vọt và cho đến thời điểm hiện nay cầu vẫn vượt quá cung.

NVIDIA đã trở thành "chiếc máy in tiền" điên rồ, và người sáng lập Jensen Huang đã trở thành siêu sao "hot" nhất làng công nghệ toàn cầu. Doanh nhân người Mỹ gốc Hoa được mệnh danh là "người kiếm tiền giỏi nhất" này luôn gây ra những tiếng reo hò mỗi khi xuất hiện trên bục vinh quang với chiếc áo khoác da màu đen.

Jensen Huang từng thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng mình biết kiếm tiền và nói rằng "kiếm tiền không khó lắm. Đó là một kỹ năng có thể học được và những người khác cũng có thể làm được". Theo quan điểm của ông, tốc độ kiếm tiền của NVIDIA sẽ không dừng lại.

Jensen Huang nói trong hội nghị công bố báo cáo: “Với việc ra mắt chip cấu ​​trúc Blackwell thế hệ mới, công ty đang chuẩn bị cho làn sóng tăng trưởng tiếp theo”. Theo báo cáo, nền tảng Blackwell được chú ý nhất đã được đưa vào sản xuất toàn diện và dự kiến ​​sẽ bắt đầu xuất xưởng vào quý II năm tài chính 2025.

Chỉ trong 3 tháng, Jensen Huang đã kiếm thêm 14,9 tỉ USD (Ảnh: Sina).



“Báo cáo tài chính mạnh nhất trong lịch sử”

Nguồn doanh thu quan trọng nhất của NVIDIA vẫn đến từ trung tâm dữ liệu. Lĩnh vực kinh doanh này đạt mức cao nhất mọi thời đại, đóng góp 22,5 tỉ USD doanh thu trong quý I/2024, tăng 427% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nghiệp vụ kinh doanh cốt lõi khác của NVIDIA cũng tương đối ổn định: doanh thu liên quan kinh doanh trò chơi và máy tính AI trong quý đầu tiên là 2,6 tỉ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái; doanh thu nghiệp vụ chuyên nghiệp là 427 triệu USD, tăng 45%; doanh thu kinh doanh ô tô và robot là 329 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhìn chung, các mặt nghiệp vụ này đều đạt mức tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo tài chính mới nhất cho thấy khách hàng chính của NVIDIA là Amazon, Meta, Microsoft và Alphabet, chiếm khoảng 40% doanh thu.

Jensen Huang công bố chip AI mạnh nhất thế giới Blackwell GB-200 (Ảnh: Yahoo).



Cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo đã bắt đầu

Jensen Huang không sợ không kiếm được tiền vì ông nắm trong tay một lượng “đạn dược” ổn định: từ những gã khổng lồ công nghệ cho đến các công ty khởi nghiệp đều phải xếp hàng trước cửa NVIDIA chờ được đóng tiền.

Kể từ khi AI tạo sinh mang đến nhu cầu bùng nổ vào năm ngoái, hiệu suất chip GPU của NVIDIA đã liên tục được nâng cấp. Trong khi số lượng lớn các công ty đang xếp hàng để theo đuổi GPU A100 và GPU H100, thì tháng 3 năm nay, Jensen Huang đã thả thêm một “quả bom” khác với hiệu năng tiên tiến hơn, nhanh hơn, an toàn hơn và tiết kiệm năng lượng hơn: chip GPU B200 và dòng GB200 dựa trên cấu ​​trúc Blackwell.

Báo cáo của HSBC chỉ ra rằng giá chip của NVIDIA đã tăng thêm. Trong số đó, ASP (giá bán trung bình) của GB200 là 60.000-70.000 USD, trong khi ASP của GPU B100 độc lập là 30.000-35.000 USD.

Jensen Huang cho biết, việc ra mắt thế hệ chip cấu ​​trúc Blackwell sẽ giúp NVIDIA sẽ mở ra làn sóng tăng trưởng tiếp theo. "Chúng ta sẽ thấy rất nhiều doanh thu chip Blackwell trong năm nay (trong báo cáo thành tích). Các sản phẩm chip Blackwell được xuất xưởng trong quý hiện tại, sẽ tăng sản lượng trong quý III và đưa vào trung tâm dữ liệu trong quý IV", ông nhấn mạnh trong hội nghị.

Ông cũng nói về áp lực nhu cầu thị trường đối với NVIDIA. Hiện có khoảng 15.000 đến 20.000 công ty khởi nghiệp về AI tạo sinh đang chờ trở thành khách hàng của NVIDIA để đào tạo các mô hình thông qua chip NVIDIA.

Ông tiết lộ Elon Musk đã mua 35.000 GPU từ NVIDIA: “Chúng tôi đã giúp Tesla mở rộng cụm đào tạo AI của họ lên 35.000 GPU H100. Họ dựa vào cơ sở hạ tầng của chúng tôi để đạt được FSD (lái xe tự động hoàn toàn) trong những đột phá thị giác gần đây trên FSD 12”.

Báo cáo tài chính mới nhất của Tesla cũng đề cập đến thông tin này. Hãng đã lắp đặt 35.000 siêu chip GPU NVIDIA H100 và con số này dự kiến ​​sẽ tăng lên 85.000 vào cuối năm nay.

Mark Zuckerberg cũng cho biết vào cuối năm nay, Meta sẽ sử dụng GPU H100 trị giá hàng tỉ USD.

Những đối thủ tiềm ẩn

Tuy nhiên, vị thế gần như độc quyền không có nghĩa là NVIDIA có thể kê gối ngủ kỹ. Vô số nhà đầu tư, doanh nhân khởi nghiệp và các công ty lớn đang để mắt tới hoạt động kinh doanh của họ.

Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman đang tính huy động 7 nghìn tỉ USD để xây dựng công ty chip của riêng mình. Masayoshi Son, người sáng lập SoftBank của Nhật Bản, đang tìm kiếm 100 tỉ USD để đầu tư vào các công ty chip AI. Một công ty chip có tên Groq đã phát triển LPU (Language Processing Units, Bộ xử lý ngôn ngữ) được cho là nhanh hơn 10 lần so với GPU NVIDIA.

Các đối thủ cũ của NVIDIA là Intel và AMD cũng đang tranh giành thị phần, đồng thời các khách hàng lớn của NVIDIA cũng đang cố gắng tự mình phát triển các chip thay thế.

Nhưng Jensen Huang cho rằng, không ai trong số họ có thể đấu với NVIDIA được. "Chỉ có chúng tôi mới nắm bắt toàn diện dữ liệu và chúng tôi đã xây dựng mọi thứ, mọi khâu liên kết. Chúng tôi tự mình xây dựng mọi thứ, không chỉ các PPT đẹp mắt. Chỉ chúng tôi mới có thể tối ưu hóa tất cả những thứ này trên quy mô lớn. Quy mô và chiều sâu của trung tâm dữ liệu kiến thức tích hợp là điều giúp phân biệt chúng tôi với những người khác về bản chất”, ông nói trong hội nghị.

Theo Financesina