Khởi tố bị can liên quan vụ 7 công nhân tử vong khi sửa máy xay đá

Trần Mạnh Hùng (SN 1980, nhân viên cân băng liệu của nhà máy xi măng) bị Công an Yên Bái khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động.

Điều tra vụ tai nạn lao động tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái khiến 7 người tử vong, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng (SN 1980, nhân viên cân băng liệu của nhà máy xi măng) về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động.

Theo Bộ Công an, tai nạn lao động xảy ra hồi 13h30 ngày 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái ở ổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Sự cố gây hậu quả nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong và 3 công nhân bị thương.

Bị can Trần Mạnh Hùng (ảnh: Bộ Công an).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được, ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn lao động, quyết định khởi tố bị can theo quy định tại khoản 3 Điều 295 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau khi VKSND tỉnh Yên Bái phê chuẩn, cơ quan điều tra đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Yên Bái đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can Trần Mạnh Hùng cũng như vi phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Sau khi tai nạn xảy ra, ngày 22/4, Thủ tướng đã gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, thân nhân người bị nạn; đồng thời chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Yên Bái trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về an toàn lao động trong hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn.