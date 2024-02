Khởi tố 47 người trong đường dây cho vay nặng lãi hơn 20 nghìn tỉ đồng ở Quảng Nam

Tối nay, 2/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết 47 đối tượng bị khởi tố này nằm trong giai đoạn 2 của chuyên án cho vay nặng lãi quy mô hơn 20 nghìn tỉ đồng đã bị triệt phá vào tháng 7/2023.

Cũng theo Công an tỉnh Quảng Nam, từ tháng 12/2020 đến tháng 7/2023, nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cấu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại để tổ chức cho vay nặng lãi tới 2.346,4%/năm cho hơn 1 triệu người trong cả nước thông qua ứng dụng “Great Vay” trên điện thoại di động (trong đó có nhiều ứng dụng nhỏ hơn, như: Abc Tien, cashGo, Like Tiền, Vi Dong...) và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay tại website đặt tại sever của Alibaba Cloud Singapor.

Công an xác định nhóm đối tượng nêu trên là ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, với thủ đoạn "tinh vi, phức tạp", có sự cấu kết, móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cầm đầu và đối tượng người Việt Nam giúp sức.

Đến ngày 3/7, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an TP Hà Nội, Công an TP HCM, Công an các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Công an tỉnh Khánh Hòa… đồng loạt tiến hành phá án theo kế hoạch.

Kết quả đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng có liên quan; triệt phá 1 đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, gồm nhiều băng nhóm hoạt động dưới sự quản lý điều hành của 11 đối tượng cầm đầu (trong đó có 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc) và 49 đối tượng người Việt Nam.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là hơn 20 nghìn tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 8 nghìn tỉ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam trên 5 nghìn tỉ đồng.