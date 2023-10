“Khai mở tiềm năng dữ liệu số - Từ tầm nhìn đến thực thi”: Dữ liệu số là động lực của tương lai!

6 'chiều kích' số của tổ chức, doanh nghiệp

Theo ông Lê Nguyễn Trường Giang - Viện trưởng Viện Chiến lược Chuyển đổi số (DTSI), để xây dựng dữ liệu cho các tổ chức, doanh nghiệp, dữ liệu phải tổng hợp một cách nhất quán, đồng bộ với nhau, và phải xây dựng được kiến trúc dữ liệu nền tảng.

Đi sâu phân tích, ông Giang cho biết, cần phải tiếp cận vấn đề từ 3 chiều kích, bao gồm: Tư duy; Hệ thống và Số (digital).

Ông Lê Nguyễn Trường Giang - Viện trưởng Viện Chiến lược Chuyển đổi số (DTSI)

“Từ góc độ tư duy, chúng ta đang dùng những cách thức vận hành xã hội truyền thống để tư duy và thiết kế cách thức vận hành cho một xã hội mới”, vị chuyên gia chia sẻ.

Theo đó, trong xã hội truyền thống, mối quan hệ giữa người và máy móc là một mối quan hệ cộng sinh, con người nhờ máy móc mà vận hành xã hội hiệu quả hơn, máy móc nhờ con người mà phát huy được giá trị của mình. Nhưng trong xã hội mới, mối quan hệ giữa người và máy móc hợp lại thành một thể thống nhất trong một môi trường mới - môi trường số (cyberspace). Trong đó, “máy móc với con người hợp thành một”.

Từ góc độ hệ thống, mọi hệ thống đều nằm bên trong một hệ thống lớn hơn; tất cả mọi bộ phận của tổ chức đều phải hiện diện để tổ chức thực thi mục đích của nó được tối ưu; các bộ phận của hệ thống phải được bố trí theo cách đặc biệt để hệ thống thực thi được mục đích của nó; hệ thống thay đổi trong khi đáp ứng với phản hồi.

Từ góc độ số (digital), một dữ liệu số cốt lõi (digital to the core) là dữ liệu có thể đo được, đếm được, tính toán được.

Theo Viện trưởng DTSI, muốn trở thành một tổ chức, doanh nghiệp số, tổ chức/doanh nghiệp đó phải định hình được 6 'chiều kích' số (digital dimensions): Số nhờ thiết kế (Digital by design); Định hướng dữ liệu (Data-driven); Vận hành như một nền tảng (Acts as platform); Có tính mở nhờ mặc định (Open by default); Định hướng người sử dụng (User-driven); Chủ động (Proactive).

Khi công nghệ số và dữ liệu số trở thành động lực của một tổ chức/doanh nghiệp tương lai, họ sẽ phải đưa số vào cốt lõi (digital to the core) và tầng phần mềm (Software Layer) sẽ trở thành trung tâm của các tiến trình hoạt động của tổ chức/doanh nghiệp.