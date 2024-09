11 bị can nộp tiền khắc phục hậu quả

Trong vụ án Xuyên Việt Oil, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã truy tố Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil) 2 tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Đưa hối lộ".

Cơ quan tố tụng xác định, "bà trùm" Xuyên Việt Oil đưa hối lộ 22 lần với tổng số tiền là hơn 31 tỷ đồng cho 8 cá nhân.

Ông Lê Đức Thọ. (Ảnh Bộ Công an).

Bị can Lê Đức Thọ (cựu Bí thư tỉnh Bến Tre) nhận hối lộ 2 lần, tổng số hơn 13 tỷ đồng. Ngoài ra, bị can Thọ còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi hơn 22 tỷ đồng. Tổng cộng, bị can Thọ hưởng lợi bất chính hơn 35 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre ông Thọ còn nhận nhiều quà "khủng" từ Hạnh như: 200.000 USD, 300 triệu đồng, 3 chiếc đồng hồ Patek Philippe với tổng giá trị 355.000 USD. Đối với số tiền và tài sản này, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, xác định không đủ cơ sở để xem xét hình sự đối với ông Lê Đức Thọ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã thu giữ để khắc phục hậu quả vụ án, vì đây là số tiền Hạnh phạm tội mà có.

Bị can Lê Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) nhận hối lộ 3 lần, tổng số hơn 5,9 tỷ đồng (trong đó, đồng phạm với ông Trần Duy Đông nhận hối lộ hơn 5,6 tỷ đồng và nhận trực tiếp hơn 399 triệu đồng).

Bị can Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) đồng phạm với bị can Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) nhận hối lộ hơn 5,6 tỷ đồng.

Bị can Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) nhận hối lộ 5 lần, tổng số hơn 4,8 tỷ đồng.

Bị can Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc chi nhánh một công ty dầu khí) nhận hối lộ 6 lần, tổng số hơn 3,2 tỷ đồng.

Bị can Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) nhận hối lộ hơn 1,1 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Lộc An (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước) nhận hối lộ 4 lần, tổng số hơn 921 triệu đồng.

Bị can Đặng Công Khôi (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính) nhận hối lộ hơn 459 triệu đồng.

Theo cáo trạng, nhiều bị can trong vụ án đã tác động tới gia đình để nộp tiền, khắc phục hậu quả vụ án.

Cụ thể, bị can Lê Đức Thọ và gia đình đã nộp 16,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Bị can Trần Duy Đông và gia đình đã nộp toàn bộ 120.000 USD (tương đương hơn 3 tỷ đồng) để khắc phục hậu quả.

Bị can Hoàng Anh Tuấn và gia đình nộp 105.000 USD để khắc phục hậu quả.

Bị can Đỗ Thắng Hải và gia đình nộp 730 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Bị can Lê Duy Minh và gia đình đã nộp 2,9 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Bị can Phan Kiến Anh và gia đình đã nộp 50.000 USD và hơn 509 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Bị can Nguyễn Lộc An và gia đình đã nộp 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Bị can Đặng Công Khôi và gia đình đã nộp 20.000 USD để khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, một số bị can khác như: Nguyễn Văn Thắng (Phó giám đốc chi nhánh Hà Nội của Công ty Xuyên Việt Oil) và gia đình cũng đã nộp 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Bị can Vũ Trung Thành (cựu Giám đốc Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân) và gia đình đã nộp 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Bị can Nguyễn Tấn Long (Trưởng phòng kinh doanh Công ty Xuyên Việt Oil) và gia đình đã nộp 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Kê biên hàng loạt tài sản khủng

Bên cạnh số tiền các bị can nộp khắc phục hậu quả vụ án, cơ quan tố tụng cũng kê biên, tịch thu lượng những khối tài sản khủng, gồm vàng, USD, bất động sản giá trị lớn… của các bị can để phục vụ điều tra, xét xử.

Cơ quan điều tra đã thu giữ của Mai Thị Hồng Hạnh 26 thiết bị máy tính (17 laptop, 2 macbook, 1 máy tính bảng, 2 điện thoại, 4CPU máy vi tính); 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, phong tỏa 36 tài khoản ngân hàng của Hạnh, Công ty Xuyên Việt Oil; kê biên tài sản 11 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở; tạm dừng giao dịch hơn 80 Quyền sử dụng đất của Hạnh cùng bị can Nguyễn Thị Như Phương, Tuấn Kiệt, Công ty Xuyên Việt Oil...

Mai Thị Hồng Hạnh (trái) và Nguyễn Thị Như Phương. (Ảnh: Bộ Công an)

Đối với cựu Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ, cơ quan tố tụng thu giữ 1 điện thoại iPhone, 1 ô tô Mercedes Benz, 3 bộ gậy golf hiệu Honma, 10 đồng hồ đeo tay các hãng Patek Philippe, Tissot, Speak - Marin, Breguet, Blaipain; 134 bản chính sổ tiết kiệm tại các ngân hàng; 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở; 97 miếng kim loại màu vàng; 440.000 USD; hơn 1,7 tỷ đồng vf 100 USD; 9 điện thoại di động; 1 đồng hồ để bàn Patek Philippe; 2 đồng hồ để bàn có chữ Credan, Hermle; 6 USB… cùng một số tài sản khác.