5 lần nhận hối lộ tại phòng làm việc

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 15 bị can vụ Xuyên Việt Oil. Trong vụ án này, ông Lê Duy Minh, cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, bị đề nghị truy tố tội "Nhận hối lộ".

Cáo trạng xác định, từ ngày 21/1/2020 đến ngày 11/11/2022, ông Minh là Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, có quyền hạn phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn diện về các mặt công tác của Cục Thuế TP.HCM và trực tiếp phụ trách một số phòng nghiệp vụ, trong đó có Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế có chức năng xem xét, ký ban hành văn bản, quyết định xử lý nợ tiền thuế, chậm nộp thuế và áp dụng các biện pháp cưỡng chế tiền nợ thuế.

Mai Thị Hồng Hạnh (trái) và Nguyễn Thị Như Phương. (Ảnh: Bộ Công an)

Tháng 1/2020, Công ty Xuyên Việt Oil khai báo, nộp thuế từ Chi cục Thuế quận 3 đến Cục Thuế TP.HCM do Lê Duy Minh làm Cục trưởng.

Với mục đích chậm nộp thuế để có nguồn tiền trong kinh doanh, Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil, đã liên hệ, hối lộ Lê Duy Minh để được giúp đỡ, tạo điều kiện cho công ty được chậm ban hành các quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế, không công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để khỏi ảnh hưởng đến hình ảnh doanh nghiệp.

Trong thời gian từ ngày 4/3/2020 đến ngày 24/12/2021, Hạnh đã 5 lần đưa tiền cho Lê Duy Minh, với tổng số tiền 190.000 USD (tương đương hơn 4,36 tỷ đồng) và 500 triệu đồng.

Cụ thể, lần 1, ngày 4/3/2020, sau khi Công ty Xuyên Việt Oil chuyển khai báo, nộp thuế từ Chi cục Thuế quận 3 về Cục Thuế TP.HCM, Hạnh đi cùng Nguyễn Thị Minh Huyền (nhân viên kế toán) đến Cục Thuế TP.HCM. Khi đến nơi, Hạnh vào phòng làm việc và đưa cho Lê Duy Minh số tiền 10.000 USD.

Lần 2, ngày 29/4/2020, Hạnh đi cùng Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) và Nguyễn Thị Minh Huyền đến Cục Thuế TP.HCM. Sau đó, Hạnh vào phòng làm việc và đưa cho Lê Duy Minh số tiền 30.000 USD.

Lần 3, ngày 27/1/2021, Hạnh đi cùng nhân viên đến Cục Thuế TP.HCM. Hôm đó, Hạnh vào phòng làm việc và đưa cho Lê Duy Minh số tiền 100.000 USD.

Ông Lê Duy Minh. (Ảnh Bộ Công an)

Lần 4, ngày 13/10/2021, khi đi cùng nhân viên đến Cục Thuế TP.HCM, Hạnh vào phòng làm việc và đưa cho bị can Lê Duy Minh số tiền 500 triệu đồng.

Lần 5, ngày 24/12/2021, Hạnh tiếp tục vào phòng làm việc, đưa cho ông Minh số tiền 50.000 USD.

Khắc phục hơn 2,9 tỷ đồng

Lời khai của bị can Minh và bà Hạnh thống nhất về thời gian, địa điểm, số lần, số tiền, mệnh giá tiền và lý do đưa nhận tiền. Do đó, cơ quan chức năng có căn cứ xác định trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý, xử lý nợ thuế đối với Công ty Xuyên Việt Oil, bị can Lê Duy Minh đã nhận hối lộ 5 lần với tổng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng.

Bị can nhận thức việc làm của mình là vi phạm pháp luật, thành khẩn khai báo. Gia đình bị can đã có đơn đề nghị khắc phục hậu quả và đã nộp hơn 2,9 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, bà Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ 22 lần với tổng số tiền 31,5 nghìn tỷ đồng cho 8 bị can để Công ty Xuyên Việt Oil được Bộ Công Thương cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu vào các năm 2016, 2021, bỏ qua lỗi vi phạm trong quá trình kiểm tra và giám sát Quỹ Bình ổn giá, được ưu đãi mua hàng và thực hiện hợp đồng mua bán xăng dầu, được Cục thuế TP.HCM chậm ban hành quyết định cưỡng chế tiền nợ thuế và xin phê duyệt hạn mức tín dụng cho Công ty Xuyên Việt Oil tại Vietinbank.

Sau khi trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, bà Mai Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil) đã vi phạm quy định về trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, gây thất thoát hơn 219 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh bị cáo buộc đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tiền thuế bảo vệ môi trường, gây thất thoát hơn 1.244 tỷ đồng.