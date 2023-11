Jeff Bezos đánh bại Elon Musk, giành hợp đồng phóng tên lửa chinh phục Sao Hỏa của NASA

Theo tin của truyền thông Mỹ và Anh, NASA đã chọn tên lửa "New Glenn" đầu tiên của Công ty Blue Origin để đưa hai con tàu vũ trụ nghiên cứu khoa học "Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorer" (ESCAPADE) lên bề mặt Sao Hỏa. Mỗi con tàu vũ trụ (phi thuyền) đều sẽ thực hiện ba thí nghiệm để nghiên cứu tác động của gió mặt trời đối với từ quyển (magnetosphere) của Trái Đất.

Vụ phóng này là một phần trong nỗ lực của NASA nhằm sử dụng các nhà thầu tư nhân để đổ bộ lên sao Hỏa với chi phí thấp hơn.

Tuyên bố của NASA cho biết: “Bằng cách sử dụng mức độ đảm bảo sứ mệnh thấp hơn và các phương pháp thương mại tốt nhất cho việc phóng tên lửa, những hợp đồng có tính linh hoạt cao này giúp mở rộng khả năng tiếp cận không gian bằng cách giảm chi phí phóng”.

Quyết định của NASA là chương mới nhất trong cuộc đua vào vũ trụ giữa hai tỉ phú Elon Musk và Jeff Bezos. Đầu năm nay, hai công ty này đều đã giành được hợp đồng hạ cánh lên mặt trăng của NASA trị giá hàng tỉ USD.

Trước đó, Elon Musk từng nói Jeff Bezos chỉ là "gã tay mơ" trong lĩnh vực thám hiểm không gian.

Hai tỷ phú đã mâu thuẫn nhau từ lâu trong việc tranh giành hợp đồng về phóng vệ tinh

(Ảnh: Tencent)



Công ty SpaceX của Elon Musk ban đầu dự kiến ​​sử dụng tên lửa Falcon Heavy để chở trọng tải của NASA tới một tiểu hành tinh vào tháng 10 năm nay với cùng sứ mệnh Psyche của họ. Tuy nhiên, NASA đã rút các tàu vũ trụ khác khỏi nhiệm vụ phóng vì tên lửa Falcon Heavy không thể phóng chúng lên quỹ đạo sao Hỏa được.

Blue Origin sẽ trở thành công ty vũ trụ tư nhân đầu tiên được NASA ký hợp đồng thực hiện các sứ mệnh lên sao Hỏa. Tuy nhiên, NASA có thể sẽ gặp rủi ro lớn vì tên lửa New Glenn hiện vẫn chưa tiến hành phóng thử nghiệm.

Ông Bradley Smith, giám đốc Văn phòng Dịch vụ Phóng của NASA, cho biết NASA sẵn sàng chấp nhận một chút rủi ro, điều này hoàn toàn phù hợp với ngân sách ít ỏi của sứ mệnh ESCAPE chỉ có 79 triệu USD. Nếu New Glenn phóng thành công, ESCAPADE sẽ mất khoảng 11 tháng để tới được Sao Hỏa sau khi rời khỏi quỹ đạo Trái đất.

Thông báo của NASA hôm 22/11 chỉ là chương mới nhất trong “mối thù truyền kiếp” giữa hai tỉ phú công nghệ nổi tiếng. Elon Musk và Jeff Bezos thường xuyên tranh cãi về chuyên môn và hợp đồng làm ăn, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng cả kiện tụng.

Jeff Bezov bên tên lửa Blue Origin đầu tiên của ông (Ảnh: The Sun)



Vào đầu tháng 9, một vụ kiện của cổ đông Amazon đã được đưa ra, nói rằng công ty đã từ chối SpaceX để có được những hợp đồng phóng vệ tinh có giá trị vì sự cạnh tranh cá nhân của Jeff Bezos với Elon Musk.

Bezos đã làm gia tăng cuộc tranh cãi bằng cách kiện chính phủ Mỹ vào năm 2021 đã kí hợp đồng với NASA về tàu vũ trụ trên mặt trăng.

Blue Origin đã bị từ chối ủng hộ SpaceX trong việc chế tạo tên lửa đưa các phi hành gia lên mặt trăng lần đầu tiên kể từ năm 1972. Mặc dù SpaceX tránh được vụ kiện tụng, nhưng Elon Musk đã đáp lại trong một cuộc phỏng vấn tại hội nghị Code năm đó: “Anh không thể khởi kiện để lên Mặt trăng, cho dù luật sư của anh có giỏi đến đâu”.

Theo Tencent