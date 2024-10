Israel không trì hoãn đòn trả đũa Iran mặc dù kế hoạch bị rò rỉ

Các tài liệu tình báo Mỹ trình bày chi tiết về kế hoạch tấn công Iran của Nhà nước Do Thái đã bị rò rỉ vào tuần trước.

Hãng tin War Zone dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, không có dấu hiệu nào cho thấy Israel sẽ trì hoãn kế hoạch tấn công ​​nhằm vào Iran, mặc dù các tài liệu tình báo Mỹ bị rò rỉ tiết lộ chi tiết về sự chuẩn bị của nước này.

Tờ The Times trước đó tuyên bố rằng Israel đã buộc phải hoãn việc trả đũa vụ tấn công tên lửa do Iran phóng vào ngày 1/10, sau khi thông tin chi tiết về kế hoạch của Nhà nước Do Thái được công bố rộng rãi.

Các tài liệu tuyệt mật dường như do Cơ quan Tình báo Không gian Địa lý Quốc gia (NGA) của Lầu Năm Góc chuẩn bị đã bị rò rỉ trong hôm thứ Sáu tuần trước trên kênh Telegram có tên Middle East Spectator. Các tài liệu nêu chi tiết về sự chuẩn bị của Israel cho một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran để đáp trả cuộc tấn công của Tehran hồi đầu tháng này.

Chính quyền Mỹ không phủ nhận tính xác thực của các tài liệu, FBI xác nhận hôm thứ 22/10 rằng họ đã mở một cuộc điều tra về vụ rò rỉ.

Trong bài báo hôm 24/10, War Zone dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên nhấn mạnh rằng “chúng tôi không có dấu hiệu nào cho thấy Israel đang trì hoãn bất kỳ hành động nào vì vụ rò rỉ tài liệu”.

Báo cáo được đưa ra sau khi The Times trích dẫn một “nguồn tình báo ẩn danh hiểu biết về các cuộc thảo luận của Israel”, tuyên bố trước đó trong ngày rằng “việc rò rỉ tài liệu của Mỹ đã trì hoãn cuộc tấn công [Israel] do cần phải thay đổi một số chiến lược và thành phần nhất định”.

Nguồn tin cho biết thêm: “Sẽ có đòn trả đũa, nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến”.

Theo tờ báo Anh, “Israel lo ngại vụ rò rỉ có thể giúp Iran dự đoán một số kiểu tấn công nhất định”, điều này được cho là đã buộc nước này phải “phát triển một kế hoạch thay thế”.

Kênh Telegram Middle East Spectator, được truyền thông phương Tây mô tả là thân Iran, hôm thứ Bảy tuần trước tuyên bố rằng họ đã nhận được các tài liệu tình báo bí mật của Mỹ từ một “nguồn ẩn danh trên Telegram, người từ chối nêu danh tính”.

Tuần trước, tờ Washington Post đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hứa với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng ông sẽ không nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ hoặc hạt nhân của Iran.

Ngày 1/10, Iran đã bắn gần 200 tên lửa đạn đạo vào Israel để đáp trả việc sát hại các thủ lĩnh Hamas, Hezbollah và một tướng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Trong khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) khẳng định rằng phần lớn các quả đạn đã bị đánh chặn thì Tehran tuyên bố đã bắn trúng một số mục tiêu quân sự của Israel.

Kể từ đó, Israel đã đe dọa sẽ thực hiện một đòn trả đũa “chết người, chính xác và đáng ngạc nhiên” mà không nêu rõ bất kỳ khung thời gian nào.

Tehran đã cảnh báo Israel không tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào và thề sẽ có phản ứng “quyết đoán” nếu Israel làm như vậy.