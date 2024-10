Israel bắt đầu đợt không kích thứ hai nhằm vào Iran

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin về một số vụ nổ ở Tehran vào sáng sớm ngày 26/10 theo giờ địa phương.

Kênh CNN dẫn lời một người dân ở Tehran rằng cô “thức dậy vì tiếng nổ từ xa” và mô tả sự hiện diện dày đặc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) trong thành phố suốt cả ngày.

Nội các an ninh Israel trước đó đã bỏ phiếu nhất trí thông qua các cuộc tấn công nhằm vào Iran, văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho hay. Theo văn phòng, cuộc bỏ phiếu diễn ra trong một cuộc điện thoại vài giờ trước vụ tấn công.

Quân đội Israel vào đầu giờ hôm 26/10 xác nhận họ đang tấn công “các mục tiêu quân sự” ở Iran, sau những báo cáo ban đầu về vụ nổ ở Tehran.

Các quan chức Israel cho biết, quyết định tấn công những gì họ mô tả là mục tiêu quân sự của Iran được đưa ra sau nhiều tuần thảo luận trong nội các an ninh của nước này về bản chất và phạm vi của một cuộc tấn công như vậy.

Cuối cùng, Israel chọn chỉ tấn công các mục tiêu quân sự. Một quan chức Israel cho biết họ là những mục tiêu “gây ra mối đe dọa hoặc có thể gây ra mối đe dọa”.

Một quan chức Israel thứ hai mô tả quyết định này là kết quả của một “quá trình ra quyết định rất cẩn thận”. Quá trình đó cũng bao gồm nhiều vòng tham vấn với các quan chức Mỹ, trong đó có cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Joe Biden.

Các quan chức Israel vẫn chưa tiết lộ thêm thông tin chi tiết về số lượng và tính chất của các mục tiêu quân sự, nhưng quân đội Israel dự kiến ​​sẽ chia sẻ thêm thông tin chi tiết sau khi chiến dịch kết thúc.

Theo thông báo chính thức do cơ quan hàng không dân dụng Iran đưa ra, nước này đã đóng cửa không phận. Theo thông báo, không phận sẽ đóng cửa cho đến 9h00 sáng 26/10 theo giờ địa phương. Theo dữ liệu của FlightRadar24, 4 máy bay dân sự đã bắt đầu bay khỏi thủ đô Tehran.

Iraq cũng tuyên bố đã đóng cửa không phận với lý do lo ngại về an ninh, theo thông báo chính thức do cơ quan hàng không dân dụng nước này đưa ra. Theo thông báo, việc đóng cửa sẽ hết hạn vào lúc 11h00 sáng 26/10 giờ địa phương.