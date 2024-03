iPhone 17 sẽ được nâng cấp lên màn hình 120Hz

Những chiếc iPhone phiên bản base của Apple hiện vẫn đang sử dụng màn hình 60Hz trong khi phần còn lại của thế giới điện thoại thông minh hầu như đã sử dụng màn hình có tần số quét cao hơn, mượt mà hơn. Tuy nhiên, một báo cáo mới cho thấy Apple cuối cùng có thể đã sẵn sàng thực hiện bước nhảy vọt, mặc dù không sớm như một số người mong đợi.

Theo The Elec, Apple có thể sẽ trang bị cho cả 4 mẫu iPhone 17 series tấm nền LTPO OLED. Sự thay đổi này so với công nghệ LTPS hiện tại được sử dụng trong các mẫu iPhone bản base dự kiến sẽ giúp Apple đưa tần số quét 120Hz lên những mẫu điện thoại này.

Vậy lý do tại sao Apple lại thực hiện sự thay đổi này? Việc chuyển sang tấm nền LTPO rất quan trọng vì một số lý do. Công nghệ màn hình ProMotion trên iPhone thế hệ hiện tại cho phép màn hình của máy tự động điều chỉnh tần số quét 120Hz và 1Hz giúp máy tiết kiệm pin hơn. Tính linh hoạt này giúp hình ảnh và hoạt ảnh mượt mà hơn khi cần, đồng thời tối ưu hóa thời lượng pin khi hiển thị nội dung tĩnh.

Đó là lý do tại sao các mẫu iPhone 14 Pro và 15 Pro có chế độ Always on Display giúp máy hiển thị đồng hồ, Widget và thông báo ngay cả khi màn hình bị khóa. Khả năng bổ sung tính năng này cho toàn bộ dòng iPhone 17 là một triển vọng thú vị khác cho người dùng.

Báo cáo cũng đề cập rằng nhà cung cấp Trung Quốc BOE đang cạnh tranh để cung cấp cho Apple tấm nền LTPO cần thiết cho dòng iPhone 17. Nếu BOE không thành công, báo cáo cho thấy Apple có thể chuyển sang các nhà cung cấp lâu đời như Samsung và LG Display để đảm bảo triển khai LTPO, nghĩa là chúng ta sẽ không phải đợi thêm một năm nữa để nhìn thấy công nghệ Promotion có mặt trên tất cả các dòng iPhone.

Tin tức này là tin vui cho những ai muốn nâng cấp chiếc iPhone của mình vào năm 2025, nhưng lại là tin buồn cho những iPhone có ý định đổi lên iPhone 16 trong năm nay vì nhiều khả năng những mẫu iPhone thường trong năm nay sẽ vẫn chỉ được trang bị màn hình 60Hz.

Theo Android Authority