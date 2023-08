Hướng dẫn cài đặt Apple Pay và trải nghiệm mua sắm thực tế tại Việt Nam

Bắt đầu từ ngày 8/8, người dùng ở Việt Nam đã có thể sử dụng dịch vụ Apple Pay trên các thiết bị như iPhone, Apple Watch, iPad và Macbook. Hình thức thanh toán này đã được Apple phát triển nhằm thay thế việc sử dụng các thẻ ngân hàng vật lý, cho phép người dùng quản lý tài khoản và thực hiện các giao dịch thanh toán ở bất cứ đâu và trên bất kỳ thiết bị iOS nào đã được liên kết với tài khoản Apple Pay.

Apple Pay được xem là lựa chọn an toàn hơn so với việc sử dụng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc thẻ trả trước. Dịch vụ này thực hiện các giao dịch bằng cách sử dụng NFC (công nghệ kết nối không dây tầm ngắn). Mọi hoạt động thanh toán đều được đảm bảo an toàn, không có ai có thể truy cập thông tin cá nhân hoặc số thẻ của người dùng.

Khi mua hàng tại những điểm hỗ trợ thanh toán qua Apple Pay, người dùng chỉ cần mở ứng dụng Ví (Wallet), sau đó chạm thiết bị vào máy POS có hỗ trợ NFC để thực hiện thanh toán. Người dùng có thể xác nhận giao dịch bằng cách sử dụng Touch ID (vân tay), Face ID hoặc mã PIN.

Khi thực hiện thanh toán trên các ứng dụng và trang web hỗ trợ Apple Pay, thông tin về giao hàng sẽ được tự động điền dựa trên các dữ liệu đã được liên kết với thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trong ứng dụng Ví.

Cách cài đặt Apple Pay

Bước 1: Mở ứng dụng Ví trên iPhone > Chọn nút thêm.

Bước 2: Chọn Các thẻ khả dụng: Thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng. Sau đó nhấn Tiếp tục

Bước 3: Người dùng có thể quét thẻ bằng cách đặt thẻ vào khung Thêm thẻ (Add Card) và cho phép sử dụng máy ảnh iPhone. Hoặc chọn Nhập thông tin chi tiết thẻ thủ công (Enter Card Details Manually).

Bước 4: Sau đó, ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ sẽ xác nhận thông tin, có thể người dùng sẽ được yêu cầu nhiều thông tin hơn để xác nhận. Hãy điền đầy đủ các thông tin đó.

Bước 5: Sau khi hoàn thành việc xác nhận thẻ, ấn Tiếp tục (Continue) để bắt đầu sử dụng Apple Pay.

Bước 6: Hoàn tất. Bạn có thể thanh toán bằng cách chạm 2 lần vào nút nguồn và nhập mật khẩu/FaceID để thanh toán.

Lưu ý, hiện chỉ có 6 ngân hàng ở Việt Nam hỗ trợ Apple Pay bao gồm Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Ngân hàng TMCP Quân đội, Sacombank, Techcombank, Vietcombank và VPBank. Riêng với ngân hàng Vietcombank, trên ứng dụng ngân hàng điện tử đã tích hợp sẵn tính năng liên kết thẻ của ngân hàng này với Apple Pay nên việc liên kết rất dễ dàng.

Trải nghiệm mua sắm bằng Apple Pay tại Việt Nam

Phóng viên VietTimes đã thử nghiệm việc sử dụng Apple Pay trên iPhone và nhận thấy khá tiện lợi. Theo đó, người dùng chỉ cần đưa iPhone gần máy POS có hỗ trợ tính năng NFC, sau đó xác minh bằng Face ID và thanh toán đã được hoàn tất. Toàn bộ quá trình thanh toán chỉ mất ít hơn 5 giây. Đặc biệt, không giống với những phương pháp thanh toán bằng ví điện tử hay sử dụng QR Code, người dùng Apple Pay hoàn toàn có thể thanh toán ngay cả khi thiết bị không được kết nối với mạng di động.

Được biết, người dùng cũng có thể sử dụng Apple Watch để sử dụng dịch vụ thanh toán Apple Pay. Một lợi điểm khi sử dụng Apple Watch là người dùng thậm chí không cần mang theo iPhone vẫn có thể thực hiện được giao dịch. Theo đó, người dùng chỉ cần nhấn 2 lần vào nút nguồn và đưa thiết bị vào gần máy POS để thực hiện giao dịch. Ngoài iPhone và Apple Watch, người dùng còn có thể sử dụng iPad và máy Mac với các bước tương tự để thanh toán thông qua dịch vụ này.

Tuy nhiên, nhiều cửa hàng vẫn chưa có thiết bị thanh toán hỗ trợ Apple Pay. Hiện tại, người dùng vẫn phải tìm hiểu từ trước địa điểm mình muốn mua hàng có hỗ trợ Apple Pay hay không. Có lẽ đây là một trong những điểm trừ lớn nhất của dịch vụ này ở thời điểm hiện tại. Trải nghiệm mua sắm thực tế trên một cửa hàng Circle K tại địa bàn Hà Nội, nhân viên thu ngân thậm chí vẫn còn khá lạ lẫm đối với hình thức thanh toán mới này, khiến quá trình giao dịch thêm phần rắc rối.

Không chỉ vậy, hiện tại danh sách các ngân hàng tại Việt Nam cho phép khách hàng thêm thẻ vào ví Apple Pay hiện vẫn còn khá hạn chế - chỉ có 6 ngân hàng như đã kể trên. Ngoài ra, nền tảng này cũng chưa hỗ trợ thẻ ATM nội địa, đồng nghĩa với việc chỉ có chủ thẻ VISA của các ngân hàng kể trên mới có thể thêm thẻ vào Ví và sử dụng dịch vụ.

Người sử dụng thiết bị Apple đời quá cũ sẽ không được hỗ trợ tính năng này. Cụ thể, các thiết bị có thể sử dụng Apple Pay bao gồm: iPhone 6 trở lên, iPad Air 2 trở lên, iPad mini 3 trở lên, các mẫu iPad Pro, Macbook có touch ID và Apple Watch seri 4. Riêng đối với Apple Watch người dùng phải ghép đôi với iPhone 8 trở lên mới có thể sử dụng dịch vụ này.

Tổng kết

Nhìn chung, dịch vụ Apple Pay hoạt động khá nhanh và hiệu quả. Với việc số lượng người dùng các thiết bị Apple hiện đang rất lớn, nhiều khả năng sẽ có thêm nhiều ngân hàng hỗ trợ dịch vụ thanh toán Apple Pay trong tương lai gần.

Phương thức thanh toán mới này có thể khiến người dùng an tâm hơn khi ra đường mà không cần mang quá nhiều tiền mặt. Hy vọng trong thời gian tới Apple Pay ngày càng phổ biến, nhiều cửa hàng, điểm mua sắm hỗ trợ phương thức thanh toán này hơn để giúp người dùng có thể tận dụng tối đa những tiện ích mà Apple Pay mang lại.