Honda Civic 2024 công bố giá bán, khi nào về Việt Nam?

Mẫu sedan cỡ C Honda Civic 2024 phiên bản facelift (nâng cấp vòng đời) đã được cho ra mắt thị trường tại Thái Lan với 3 phiên bản gồm, phiên bản e:HEV động cơ hybrid và hai phiên bản máy xăng VTEC Turbo.

Về giá bán, phiên bản Civic EL+ VTEC Turbo có giá bán 1,039 triệu baht, tương đương 756 triệu đồng. Phiên bản Civic e: HEV EL+ có giá 1,099 triệu baht, tương đương 800 triệu đồng. Phiên bản Civic e: HEV RS có giá 1,239 triệu baht, tương đương 902 triệu đồng.

Theo các chuyên gia ô tô nhận định, ngoài cải tiến và nâng cấp về sản phẩm, Honda Civic được bổ sung thêm phiên bản hybrid là điều hoàn toàn phù hợp xu hướng tiêu dùng cũng như để gia tăng sức cạnh tranh với các đối thủ (giống như Toyota Corolla Altis hybrid).

Vì là bản nâng cấp vòng đời sản phẩm, Civic có chút "tân trang" cho phù hợp với thị hiếu người dùng hơn. Trong đó ở mặt trước, lưới tản nhiệt không còn nối liền với cụm đèn như bản tiền nhiệm nữa. Hốc gió trước cũng được thiết kế lại. Đặc biệt, bản RS dùng bộ mâm 18 inch 6 chấu kiểu mới, sơn màu đen. Bản thường vẫn dùng mâm 17 inch như trước.

Honda Civic phiên bản facelift tại thị trường Thái Lan.

Nội thất xe không có quá nhiều thay đổi rõ rệt. Tại Thái Lan, màn hình 9 inch cảm ứng của xe nay dùng phần mềm do Google phát triển, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Hệ thống giải trí còn có 12 loa Bose. Xe còn có cổng sạc USB-C và kết nối Honda Connect. Một điểm đáng chú ý là cửa gió điều hòa phía sau được trang bị cho cả 3 phiên bản.

Về vận hành, Honda Civic 2024 tại Thái Lan vẫn bao gồm 2 tùy chọn máy xăng truyền thống và hybrid xăng lai điện. Trong đó, phiên bản động cơ xăng 1.5L tăng áp cho công suất 176 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240Nm. Phiên bản động cơ hybrid sử dụng máy xăng 2.0L công suất 141 mã lực, mô-men xoắn 189Nm kết hợp với động cơ điện công suất 181 mã lực, mô-men xoắn 315Nm.

Đáng chú ý, gói công nghệ an toàn Honda Sensing được trang bị cho cả 3 phiên bản. Bao gồm các tính năng: Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS); Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC với LSF); Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường với cảnh báo chệch làn đường (RDM với LDW); Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS)...

Tại thị trường Việt Nam, Honda cũng đã chính thức thông báo nhận đặt hàng mẫu xe này từ ngày 9/8 vừa qua. Một chút khác biệt được xác nhận là Honda Civic tại Việt Nam sẽ chỉ có một phiên bản động cơ hybrid đi kèm hai phiên bản máy xăng 1.5L tăng áp như trước đây.

Không gian nội thất tay lái nghịch của Honda Civic tại Thái Lan.

Honda Civic thuộc nhóm sedan gầm thấp cỡ C, nằm chung mâm với những Mazda3, Kia K3, Toyota Altis Hyundai Elantra. Thực tế trong vài năm qua, cùng với các dòng xe gầm thấp xe cỡ A và sedan cỡ D, đây là một trong ba phân khúc kém hấp dẫn nhất tại thị trường Việt Nam.



Đáng thất vọng khi Civic luôn có doanh số thuộc diện "độn sổ" so với các đối thủ. Trong tháng 7 vừa qua, chỉ có 60 chiếc đến tay người tiêu dùng, giảm hơn 50% so với tháng liền trước. Luỹ kế từ đầu năm 2024, sức mua của sedan cỡ C nhà Honda này cũng chỉ đạt 846 xe.

Theo giới bán hàng thông tin, Honda Civic phiên bản nâng cấp vòng đời sẽ được giới thiệu tới khách hàng trong nước vào thời điểm đầu quý 3/2024. Với lần nâng cấp vòng đời lần này, Honda Việt Nam kỳ vọng sức hút của Civic sẽ bật tăng trong những tháng cuối năm, thời điểm được xem là mùa cao điểm về mua sắm.