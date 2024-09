Honda Việt Nam "chơi lớn", giảm giá gần trăm triệu đồng cho bộ đôi xe chủ lực

Honda CR-V giảm giá lên đến 80 triệu đồng

Kể từ ngày 1/9/2024, bộ đôi ô tô chủ lực của Honda Việt Nam gồm CR-V và City được điều chỉnh giảm giá bán niêm yết. Trong đó, SUV cỡ C là CR-V có mức giảm giá cao hơn cả.

Cụ thể, giá niêm yết của Honda CR-V bản G được giảm đến 80 triệu đồng, xuống còn 1,029 tỷ. Với 2 bản L 2WD và L AWD, giá niêm yết đều được giảm 60 triệu đồng. Giá bán mới của 2 phiên bản này lần lượt là 1,099 tỷ và 1,25 tỷ đồng. Riêng phiên bản hybrid của Honda CR-V là e:HEV RS vẫn giữ nguyên mức giá cũ 1,259 tỷ đồng. Chi tiết, như bảng:

Phiên bản Giá niêm yết mới Giá niêm yết cũ Mức giảm Honda CR-V G 1.029.000.000 1.109.000.000 80.000.000 Honda CR-V L 2WD 1.099.000.000 1.159.000.000 60.000.000 Honda CR-V L AWD 1.250.000.000 1.310.000.000 60.000.000 Honda CR-V e:HEV RS 1.259.000.000 1.259.000.000 0

Bảng giá niêm yết mới của Honda CR-V, áp dụng từ ngày 1/9/2024 (đơn vị: đồng).

Như vậy, sau khi điều chỉnh thì giá niêm yết mới của Honda CR-V hiện dao động từ 1,029 - 1,259 tỷ đồng. Tuy nhiên khi so sánh với các đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-5 (749 - 979 triệu đồng), Ford Territory (799 - 929 triệu) và Hyundai Tucson (769 - 919 triệu đồng), Honda CR-V vẫn đắt hơn đáng kể.

Honda CR-V giảm giá cao nhất lên đến 80 triệu đồng.

Honda CR-V là mẫu xe được sản xuất và lắp ráp trong nước, vì thế sẽ được hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ của Nhà nước (Từ ngày 1/9/2024 đến 30/11/2024). Nhờ đó, khi mua Honda CR-V, khách hàng sẽ tiết kiệm thêm số tiền từ 51 triệu đồng với bản G, 55 triệu đồng với bản L 2WD và 62 triệu đồng với bản L AWD.

Trong tháng 7/2024, Honda CR-V đạt doanh số 574, tăng trưởng đến 82,2%, đồng thời đứng thứ 3 trong phân khúc, sau Mazda CX-5 (1.044 xe) và Ford Territory (737 xe). Cộng dồn 7 tháng đầu năm nay, mẫu xe này đã bán ra 2.912 xe.

Mặc dù có giá bán cao hơn đáng kể so với đối thủ, tuy nhiên CR-V cũng có lợi thế riêng khi sở hữu thiết kế bắt mắt, bền dáng và trang bị khá tốt về mặt tiện nghi an toàn. Đây cũng là mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc SUV cỡ C có động cơ hybrid.

Ngoài ra, Honda CR-V cũng luôn được hãng quan tâm và thúc đẩy doanh số nhờ những chương trình ưu đãi được áp dụng liên tục trong những tháng qua như giảm 100% thuế trước bạ, quy ra tiền mặt cao nhất lên đến 111 triệu đồng.

Honda City chỉ còn dưới 500 triệu đồng

Bên cạnh CR-V, giá bán lẻ đề xuất của Honda City cũng được điều chỉnh giảm từ 40 - 60 triệu đồng.

Cụ thể, sedan cỡ B nhà Honda được giảm giá 60 triệu đồng ở bản G tiêu chuẩn xuống còn 499 triệu đồng. Bản L có giá niêm yết mới là 539 triệu đồng, tương đương mức giảm 50 triệu. Trong khi đó, bản RS cao cấp nhất giảm 40 triệu đồng, giá niêm yết mới chỉ còn 569 triệu đồng. Chi tiết như sau:

Phiên bản Giá niêm yết mới Giá niêm yết cũ Mức giảm Honda City G 499.000.000 559.000.000 60.000.000 Honda City L 539.000.000 589.000.000 50.000.000 Honda City RS 569.000.000 609.000.000 40.000.000

Giá khởi điểm của Honda City chỉ còn dưới 500 triệu đồng.

Như vậy, kể từ ngày 1/9/2024, giá niêm yết của Honda City tại thị trường Việt Nam sẽ dao động từ 499 - 569 triệu đồng. Với giá bán này, mẫu sedan hạng B nhà Honda đã rút ngắn khoảng cách với các đối thủ cùng phân khúc như Toyota Vios (458 - 545 triệu) và Hyundai Accent (439 - 569 triệu đồng).

Tương tự như CR-V, Honda City cũng được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ khi là xe lắp ráp trong nước. Và với ưu đãi này, khách hàng mua Honda City sẽ tiết kiệm thêm số tiền khoảng 25 triệu đồng với bản G, 27 triệu đồng với bản L và 28 triệu đồng với bản RS.

Trong tháng 7/2024, Honda City bán ra 744 xe, tăng trưởng đến 67,9%. Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn đứng thứ 3 trong phân khúc sedan hạng B, xếp dưới Toyota Vios (1.745 xe) và Hyundai Accent (985 xe). Cộng dồn 7 tháng đầu năm nay, Honda City đạt doanh số 4.060 xe, cũng đứng thứ 3 trong phân khúc.

So với các đối thủ cùng phân khúc, Honda City có giá khởi điểm mới vẫn cao hơn đáng kể. Bù lại, ngay từ bản tiêu chuẩn, xe đã có các tính năng an toàn chủ động ADAS. Đây là điều mà các đối thủ cùng phân khúc còn thiếu.

Cụ thể, Honda City sở hữu hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), đèn pha thích ứng tự động (AHB), hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM), hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) và hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN)...