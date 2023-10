Hoa Kỳ lo ngại mỏ Bitcoin do Trung Quốc sở hữu tạo ra mối đe dọa an ninh quốc gia

Các quan chức Lầu Năm Góc giám sát hoạt động Bitcoin ở Wyoming lo lắng rằng mối quan hệ giữa các cơ sở khai thác Bitcoin với Trung Quốc có thể gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia, theo The New York Times .

Được biết, nằm đối diện trung tâm dữ liệu của Microsoft ở Wyoming (Mỹ) là một cơ sở khai thác Bitcoin. Microsoft tin rằng địa điểm này có thể cho phép chính phủ Trung Quốc "theo đuổi các hoạt động thu thập thông tin tình báo toàn diện "nhắm vào trung tâm dữ liệu và Căn cứ Không quân Francis E. Warren của Hoa Kỳ".

Hoạt động khai thác tiền điện tử bắt đầu thu hút được sự chú ý dưới sự giám sát của chính phủ Hoa Kỳ sau khi một nhóm tại Microsoft gửi báo cáo lên Ủy ban Đầu tư Nước ngoài vào tháng 8 năm 2022. Nhóm tin rằng hoạt động khai thác có thể thu thập thông tin từ trung tâm dữ liệu, hỗ trợ hoạt động và nhu cầu của Lầu Năm Góc.

Microsoft viết: “Microsoft không có dấu hiệu trực tiếp nào về các hoạt động độc hại của thực thể này. Tuy nhiên, trong khi chờ khám phá thêm, chúng tôi đề xuất khả năng sức mạnh tính toán của hoạt động khai thác mật mã ở cấp độ công nghiệp, cùng với sự hiện diện của một số công dân Trung Quốc không xác định danh tính ở gần Trung tâm dữ liệu của Microsoft và một trong ba căn cứ tên lửa chiến lược ở Mỹ là một mối đe dọa đáng kể".

Các xưởng khai thác Bitcoin quy mô lớn bắt đầu đổ về Mỹ sau khi Trung Quốc ra lệnh cấm khai thác tiền số này giữa 2021. 12 bang tại Mỹ đang có sự hiện diện của các trang trại đào Bitcoin thuộc sở hữu của nhà đầu tư từ Trung Quốc.

Mỏ đào Bitcoin ở Wyoming được liên kết với năm công ty khác nhau, trong đó có Bit Origin, được đăng ký kinh doanh ở Quần đảo Cayman. Li Jiaming, Chủ tịch Bit Origin, cho biết việc lựa chọn vị trí đặt xưởng đào không liên quan đến Trung tâm dữ liệu của Microsoft hay ICBM gần đó.

"Điện mới là thứ chúng tôi quan tâm. Dù là hàng xóm của Microsoft hay căn cứ quân sự cách đó vài dặm, nếu không có nguồn điện ổn định, chúng tôi cũng sẽ không đến đây", Jiaming trả lời New York Times tuần này.

Các quan chức phỏng vấn với Times nêu ra lo ngại rằng các mỏ sử dụng một lượng điện khổng lồ trong hoạt động của họ sẽ được sử dụng để cố tình làm quá tải lưới điện nhằm gây ra tình trạng mất điện theo kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công mạng khác .

Các quan chức Mỹ ngày càng bày tỏ lo ngại rằng chính phủ Trung Quốc đang nhắm mục tiêu và cản trở các hoạt động quân sự của Mỹ. Vào tháng 7, Times đưa tin các quan chức quân sự đã xác định được phần mềm độc hại của Trung Quốc có thể làm gián đoạn nguồn điện, nước và thông tin liên lạc của các căn cứ quân sự.

Theo Business Insider