Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cầu vượt khiến 1 người tử vong

Thanh Hiếu
Thanh Hiếu

Do buồn ngủ và đạp nhầm chân ga, nữ tài xế đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên cầu vượt Vọng khiến 1 người tử vong

#Tai nạn liên hoàn

Những robot hiện đại nhất CES 2026 hé lộ tương lai sống cùng AI

CES 2026 diễn ra ngày 6-9/1/2026 tại Las Vegas - Mỹ gây ấn tượng mạnh với thế hệ robot hiện đại nhất từ robot hình người, robot dịch vụ đến robot công nghiệp thông minh, tích hợp AI tiên tiến, mở ra viễn cảnh robot hiện diện sâu rộng trong đời sống và sản xuất tương lai.

Người phụ nữ bị hành hung tại chung cư ở Hà Nội

Sau khi đăng tải thông tin cảnh báo về một nam thanh niên có biểu hiện bất thường, nghi sàm sỡ trong thang máy, một người phụ nữ tại chung cư CT5-DN2 (đường Trần Hữu Dực, Hà Nội) tiếp tục bị người thân của nam thanh niên này chặn lại và hành hung ngay tại hành lang. Vụ việc gây bức xúc dư luận, hiện đang được công an vào cuộc xác minh.

"Biển người" đổ về Nghệ An săn đất

Sau thông tin VSIP Nghệ An đề xuất nghiên cứu Khu công nghiệp VSIP 4, hàng loạt môi giới và nhà đầu tư bất động sản đã đổ về xã Đại Huệ săn đất, đẩy giá lên bất thường.