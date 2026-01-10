Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cầu vượt khiến 1 người tử vong
Do buồn ngủ và đạp nhầm chân ga, nữ tài xế đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên cầu vượt Vọng khiến 1 người tử vong
Do buồn ngủ và đạp nhầm chân ga, nữ tài xế đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên cầu vượt Vọng khiến 1 người tử vong
CES 2026 diễn ra ngày 6-9/1/2026 tại Las Vegas - Mỹ gây ấn tượng mạnh với thế hệ robot hiện đại nhất từ robot hình người, robot dịch vụ đến robot công nghiệp thông minh, tích hợp AI tiên tiến, mở ra viễn cảnh robot hiện diện sâu rộng trong đời sống và sản xuất tương lai.
Sau khi đăng tải thông tin cảnh báo về một nam thanh niên có biểu hiện bất thường, nghi sàm sỡ trong thang máy, một người phụ nữ tại chung cư CT5-DN2 (đường Trần Hữu Dực, Hà Nội) tiếp tục bị người thân của nam thanh niên này chặn lại và hành hung ngay tại hành lang. Vụ việc gây bức xúc dư luận, hiện đang được công an vào cuộc xác minh.
Sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long có mặt tại hơn 20 chuỗi siêu thị và đại siêu thị, hàng chục chuỗi cửa hàng tiện lợi 24/7, cùng hơn 10.000 điểm bán lẻ truyền thống như Lotte Mart, Saigon Co.op, GO, MM Mega Market, Winmart, Aeon Mall...
Nhiều bạn trẻ lựa chọn 0,1 chỉ vàng để bắt đầu tích lũy tài sản cho tương lai.
Sau thông tin VSIP Nghệ An đề xuất nghiên cứu Khu công nghiệp VSIP 4, hàng loạt môi giới và nhà đầu tư bất động sản đã đổ về xã Đại Huệ săn đất, đẩy giá lên bất thường.
Phòng CSGT Công an TP Hà Nội hướng dẫn người dân theo dõi thông tin và thực hiện xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông qua ứng dụng Công dân Thủ đô số - iHanoi.
Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một chiến sĩ công an hỗ trợ người mẹ can thiệp, dạy bảo hai con sau khi xảy ra xung đột. Nhiều bình luận bày tỏ sự khen ngợi dành cho chiến sĩ công an vì cách hỗ trợ kịp thời và mang tính giáo dục đối với hai em nhỏ.
16h10 ngày 7/1, đám cháy bất ngờ bùng lên từ du thuyền neo đậu trên sông Sài Gòn, thuộc phường Thạnh Mỹ Tây.
Sáng 7/1, TAND Khu vực 2 (TP Hà Nội) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Chí Thành (SN 1994, trú tại Chung cư Sky Central, 176 Định Công, phường Phương Liệt, Hà Nội) về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Ngày 7/1, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bị xe máy tông khi đang đi bộ qua đường. Trong lúc choáng váng, nạn nhân bị lấy trộm điện thoại.
Tại cửa hàng Bảo tín Mạnh Hải ở đường Cầu Giấy (Hà Nội), người mua vàng đã xô đẩy, tranh cãi về việc xếp hàng.
Liên quan đoạn clip nhân viên quán Bluesea Beach & Bar dùng xẻng, ghế để hù dọa du khách nước ngoài tại bãi biển Nha Trang, gây bức xúc dư luận, đại diện quán xác nhận sự việc có xảy ra, cho biết đã xin lỗi du khách, kỷ luật nhân viên liên quan và cam kết chấn chỉnh hoạt động sau vụ việc.
Đoạn video cho thấy ông Maduro bị còng tay, đi cùng các đặc vụ DEA. Hiện, Tổng thống Venezuela đã được đưa tới Trung tâm Giam giữ Metropolitan tại Brooklyn.
Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi (A05, Bộ Công an) cho biết doanh nghiệp phải có sự đồng ý hợp pháp của chủ thể dữ liệu khi khai thác, xử lý thông tin cá nhân. Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ Zalo và sẽ sớm công bố.
Chiều 4/1, một xe tải tông vào loạt ôtô trên cao tốc La Sơn – Hòa Liên (đoạn qua phường Hải Vân, TP Đà Nẵng). Vụ việc khiến nhiều phương tiện bị hư hỏng, giao thông ùn tắc kéo dài khoảng 30 phút.
Sáng 3/1, cộng đồng mạng xôn xao khi nhiều fanpage Facebook lớn như VTV24, VTV3, Theanh28 Entertainment… đồng loạt biến mất ảnh đại diện.
Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nam hành khách ngồi phía sau ô tô bất ngờ dùng vật nhọn liên tiếp đâm vào mặt tài xế khi xe đang di chuyển trên đường, khiến tài xế bỏ vô-lăng chạy thoát thân.
Đêm nhạc bị hoãn sát giờ diễn ra tại đã khiến nhiều khán giả bức xúc. Đơn vị tổ chức chương trình là Công ty Ngọc Việt Education từng hủy 1 show khác vào tháng trước.
22h30 tối 31/12, tại sân khu chung cư HH03A-B1.3, xã Bình Minh, Hà Nội, hàng trăm cư dân đã cùng nhau tập trung, hòa mình trong không khí rộn ràng, đếm ngược và bắn pháo hoa rực rỡ để chào đón năm mới 2026.
"Một trong những quy trình sai lầm nhất của bản thân là không thực hiện được tiến độ thanh toán với ông giám đốc âm nhạc và không đạt được thỏa thuận 50% trước show như tôi đã làm và 50% sau show”, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education nói.