Hàng chục máy bay không người lái Ukraine bị bắn hạ trên bầu trời Nga

Bộ Quốc phòng Nga hôm 15/3 cho biết, chỉ trong một đêm, các hệ thống phòng không của Nga đã đánh chặn và tiêu diệt thành công 126 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên nhiều khu vực khác nhau.

Theo kênh Telegram Shot, cuộc tấn công nhằm vào Volgograd bao gồm tới 20 vụ nổ, được cho là nhắm vào một nhà máy lọc dầu địa phương, Thống đốc khu vực Andrey Bocharov đã báo cáo vào sáng 15/3 rằng các mảnh vỡ của UAV đã gây ra một đám cháy nhỏ, nhanh chóng được dập tắt và xác nhận không có thương tích hoặc thiệt hại về cơ sở hạ tầng.

Tại Belgorod, nhiều tòa nhà dân cư bị thiệt hại do chất nổ do UAV phóng ra, trong đó nhiều báo cáo cho thấy các ô cửa sổ bị vỡ vụn và hỏa hoạn do các mảnh vỡ của UAV, Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết không có ai bị thương trong vụ tấn công, theo dữ liệu sơ bộ.

Sáng thứ Ba trong tuần, Kiev cũng phát động một cuộc tấn công lớn nhiều đợt vào một số khu vực của Nga. Lực lượng phòng không Nga đã chặn 337 UAV, trong đó có 91 chiếc trên khu vực Moscow. Cuộc tấn công khiến 3 thường dân thiệt mạng và khiến một số người khác bị thương.

Ngay sau vụ tấn công, đại diện của Mỹ và Ukraine đã gặp nhau tại Arab Saudi, nơi họ đưa ra tuyên bố chung đề xuất lệnh ngừng bắn 30 ngày với Moscow.

Hôm 14/3, vài giờ sau cuộc gặp giữa đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff và Tổng thống Nga Vladimir Putin, Moscow đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng UAV khác của Ukraine.