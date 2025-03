Hàng nghìn nhân viên các đài đối ngoại bị cho nghỉ việc, ông Trump bị chỉ trích gay gắt

Hôm 14/3, Tổng thống Trump đã ban hành lệnh hành pháp yêu cầu các cơ quan như US Agency for Global Media (Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ) phải giảm thiểu đến mức thấp nhất chức năng của mình.

1.300 nhân viên VOA bị cho nghỉ phép vô thời hạn

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) trực thuộc Cơ quan Truyền thông Toàn cầu có khoảng 1.300 nhân viên đã buộc phải nghỉ việc sau đó.

Lệnh của ông Trump cho rằng Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ là “cơ cấu không cần thiết”. Theo các cơ quan truyền thông, ông Trump đã ban hành một sắc lệnh hành pháp vào ngày 14/3, liệt kê Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ và một số cơ quan khác vào danh sách "các cơ quan liên bang mà tổng thống cho là không cần thiết", yêu cầu các cơ quan này phải giảm chức năng của mình xuống mức tiêu chuẩn tối thiểu theo yêu cầu của luật pháp.

Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ sở hữu các cơ quan truyền thông của nhà nước như Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), Đài Á Châu Tự do (RFA) và Đài Châu Âu Tự do (RFE).

Bà Kari Lake, Cố vấn đặc biệt của VOA do Tổng thống Trump bổ nhiệm. Ảnh: USAGM.



Kari Lake, cố vấn đặc biệt của VOA do ông Trump bổ nhiệm, sau đó đã gửi một lá thư tới giới truyền thông nêu rõ rằng nguồn tài trợ liên bang "không còn có thể được sử dụng cho các ưu tiên của cơ quan"; Nhà Trắng tuyên bố rằng việc cắt giảm các cơ quan này "sẽ đảm bảo rằng người nộp thuế không còn phải cố gắng thoát khỏi tuyên truyền cực đoan nữa".

Cùng lúc đó, các nhân viên của các Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Đài Á Châu Tự do, Đài Châu Âu Tự do ngày 15/3 đã nhận được email thông báo rằng họ sẽ bị cấm vào văn phòng và phải trả lại thẻ phóng viên báo chí và điện thoại di động, máy tính và các thiết bị khác do cơ quan cấp. Các nhân viên đã được thông báo qua email rằng họ đã được cho nghỉ phép có lương và sẽ tiếp tục nhận được lương và phúc lợi "cho đến khi có thông báo mới".

Giám đốc VOA Michael Abramowitz sau đó đã ra tuyên bố xác nhận rằng ông và toàn bộ 1.300 nhân viên khác đã được yêu cầu nghỉ phép.

Ông viết, "Đây là lần đầu tiên trong 83 năm, Đài VOA bị bịt miệng", nhấn mạnh rằng “sứ mệnh của VOA là thúc đẩy tự do và dân chủ trên toàn thế giới bằng cách đưa tin về nước Mỹ và cung cấp tin tức, thông tin khách quan và cân bằng”.

Bản tweet của Giám đốc VOA: "Đây là lần đầu tiên trong 83 năm, Đài VOA bị bịt miệng...". Ảnh: 6park.

Ông thừa nhận VOA cần phải cải cách và đã có tiến triển trong vấn đề này. Việc cắt giảm của ông Trump sẽ khiến VOA không thể thực hiện các nhiệm vụ quan trọng. Ông nhấn mạnh rằng VOA đưa tin bằng 48 thứ ngôn ngữ và các tin tức tiếp cận 360 triệu người mỗi tuần.

Ông Trump bị chỉ trích

Ông Stephen Capus, Giám đốc Đài Châu Âu Tự do mô tả việc ông Trump cắt giảm tài trợ cho cơ quan truyền thông nhà nước là "món quà dành cho kẻ thù của nước Mỹ", nói rằng "các nhà lãnh đạo Iran, quan chức cấp cao của Trung Quốc và các nhà độc tài ở Moscow và Minsk sẽ ăn mừng việc Đài phát thanh Châu Âu Tự do bị đóng cửa sau 75 năm hoạt động".

Một phóng viên VOA giấu tên nói: "Chúng tôi dự đoán điều này sẽ xảy ra và nó đã xảy ra hôm nay".

Giám đốc RFE Stephen Capus và Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Getty.



Hiện chưa rõ số phận của nhiều cơ quan truyền thông nhà nước trực thuộc Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ sẽ ra sao. CNN đưa tin rằng trước khi ông Trump ký sắc lệnh hành pháp, bà Kari Lake đã úp mở trong một bản ghi nhớ đầu tháng này rằng Đài Tiếng nói Hoa Kỳ dường như có thể tồn tại dưới một hình thức nào đó.