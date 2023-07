Hải Dương: Phạt 3 đối tượng tung tin giả gây hoang mang dư luận

Ngày 7/7, trên một số diễn đàn Facebook xuất hiện thông tin về hàng chục người đàn ông quan hệ với một phụ nữ bị nhiễm HIV ở huyện Tứ Kỳ.

Hàng loạt topic được phát tán liên quan đến thông tin này như: "huyện Tứ Kỳ 46 nhà tan nát vì ngủ với 1 em HIV", "toang rồi 66 anh Tứ Kỳ ơi","có hát thì đứng thẳng mà hát cho nó đúng tone, các ông cứ vịn làm gì rồi lại ngã 1 lượt"...

Dưới mỗi topic là hàng trăm bình luận, khẳng định thông tin này là có thật, rằng có 46 người đàn ông trong huyện đã quan hệ với người phụ nữ này. Nhiều bình luận tỏ thái độ cười cợt những người đàn ông.

Những thông tin này đã gây hoang mang trong dư luận huyện Tứ Kỳ. Sau khi xác minh thông tin, công an huyện đã triệu tập 4 đối tượng gồm Phạm Văn Tuấn ở thôn Cập Thượng, xã Tiền Tiến, thành phố Hải Dương; Phạm Thị Hồng Vân tạm trú tại thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo; Nguyễn Thanh Nhàn trú tại thôn Trại Vực, xã Chí Minh; và Nguyễn Thị Việt Nga trú tại thôn An Định, xã An Thanh.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận sai phạm và gỡ bỏ toàn bộ các thông tin sai sự thật phát tán trên mạng xã hội.

Với 3 đối tượng trú tại huyện Tứ Kỳ phát tán tin sai sự thật, công an huyện đã xử phạt hành chính mỗi đối tượng 7,5 triệu đồng. Riêng đối tượng Phạm Văn Tuấn, do hành vi vi phạm được thực hiện tại Công ty quảng cáo toàn cầu, đường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, nên công an huyện Tứ Kỳ đã chuyển hồ sơ trường hợp này cho công an thành phố Hải Dương xử lý.