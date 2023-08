Hà Nội: Kỳ vọng dịch vụ lưu trú sẽ phục hồi hoàn toàn sau năm 2024

Du lịch phục hồi mạnh mẽ

Theo Savills Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2023, ngành du lịch Việt Nam liên tục chào đón những tín hiệu tích cực với 70 triệu lượt du khách đến Việt Nam, đạt 63% chỉ tiêu của năm 2023. Trong đó, khách nội địa tăng 5% theo năm, đạt 64 triệu lượt; khách quốc tế tăng 826% theo năm, đạt và 5,6 triệu lượt. Tỷ trọng khách Hàn Quốc dẫn đầu, chiếm 29% tổng lượng khách quốc tế, theo sau là Trung Quốc với 10% và Mỹ với 7%.

“Số liệu cho thấy, Hà Nội là một trong những địa phương dẫn đầu doanh thu du lịch trong 6 tháng đầu năm 2023. Bên cạnh đó, theo UBND TP Hà Nội, trong nửa đầu năm 2023, ngành du lịch TP đã đón 10,3 triệu lượt khách nội địa, tăng 22,6% so với cùng kỳ và 2,03 triệu lượt khách quốc tế, tăng 7 lần so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch tại Hà Nội ước đạt 44.880 tỉ đồng, tăng 74,3% so với cùng kỳ năm 2022”- chuyên gia Savills Việt Nam cho hay.

Ông Troy Griffiths - Phó Giám đốc điều hành Savills Việt Nam

Cũng theo Savills Việt Nam, sự quay trở lại của ngành du lịch đã tác động tích cực tới hoạt động của thị trường khách sạn. Theo báo cáo thị trường quý II/2023 của Savills, nguồn cung khách sạn tại thị trường Hà Nội đã tăng 7% theo quý và 10% theo năm, đạt 10.962 phòng. Giá thuê trung bình đạt mức 2,5 triệu đồng/phòng/năm, tăng 26% theo năm.

Tuy nhiên, tốc độ phục hồi này được đánh giá còn chậm, chưa thể đạt mức trước đại dịch COVID-19.

Tại thị trường Hà Nội, công suất phòng trong quý II/2023 đạt 62%, thấp hơn nhiều so với mức 73% của cùng kỳ năm 2019. Tốc độ phục hồi một phần bị ảnh hưởng bởi số lượng du khách quốc tế đến Việt Nam vẫn chưa như kỳ vọng.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn 6 tháng đầu năm, số lượng du khách quốc tế đến Hà Nội có tăng, nhưng chưa đạt mức trước dịch. Đặc biệt đối với khách du lịch Trung Quốc, sau khi chính thức mở lại các đường bay quốc tế vào tháng 3/2023, chỉ có khoảng 55.000 lượt du khách tới Việt Nam, thấp hơn -77% so với nửa đầu năm 2019.

Nhiều chính sách thúc đẩy tăng trưởng

Để kích cầu du khách nước ngoài đến Việt Nam, Chính phủ và các cơ quan liên quan đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, đặc biệt trong đó là ưu đãi về thị thực. Cụ thể, từ ngày 15/8, Việt Nam sẽ tăng thời hạn thị thực từ mức 30 ngày với giá trị một lần nhập cảnh lên mức 90 ngày và nhiều lần nhập cảnh. Chính sách này được hy vọng sẽ làm tăng độ mở cho ngành du lịch, tạo cơ hội phát triển đột phá trong thời gian tới.

Bên cạnh những chính sách ưu đãi, ngành du lịch Thủ đô cũng có nhiều chương trình quảng bá cũng như các hoạt động trải nghiệm để tăng sức hút đối với khách du lịch quốc tế và trong nước thông qua các sản phẩm du lịch hấp dẫn, các tour khám phá văn hóa độc đáo.

Ngoài ra, theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, từ nay đến cuối năm 2023, để thu hút khách du lịch tới Hà Nội, đơn vị sẽ tổ chức thêm nhiều sự kiện, chương trình, lễ hội quảng bá du lịch Thủ đô.

Ông Troy Griffiths - Phó Giám đốc điều hành Savills Việt Nam - cho biết: “Khách quốc tế chưa hoàn toàn trở lại và khách Trung Quốc vẫn đang dưới mức năm 2019. Thêm vào đó, dù chính sách thị thực mới sẽ hỗ trợ tăng trưởng, thị trường khách sạn tại Hà Nội dự kiến sẽ phục hồi hoàn toàn sau năm 2024”.

Cũng theo ông Troy Griffiths, từ nay đến cuối năm 2023, Hà Nội sẽ đón thêm nguồn cung mới từ các thương hiệu khách sạn quốc tế. Trong giai đoạn 2024-2025, thị trường dự kiến sẽ đón thêm hơn 2.600 phòng tới từ nhiều thương hiệu quốc tế khác nhau. Tuy vậy, trong khi chờ phân khúc khách sạn hoàn toàn hồi phục, thì mảng căn hộ dịch vụ lại được dự báo có triển vọng khả quan.

Ông Matthew Powell - Giám đốc Savills Hà Nội

Ông Matthew Powell - Giám đốc Savills Hà Nội – cho rằng: “Với lượng FDI đầu vào vững chắc, nguồn cầu căn hộ dịch vụ trong 6 tháng đầu năm 2023 khá ổn định. Thêm vào đó, dự báo FDI tích cực tại các tỉnh phía Bắc sẽ mang lại triển vọng khả quan cho phân khúc này”.

Cũng theo ông Matthew Powell, tỷ lệ lấp đầy căn hộ dịch vụ tại Hà Nội trong quý II/2023 đạt 82%, tăng 2 điểm theo quý và 6% điểm theo năm. Giá thuê trung bình đạt 572.000 đồng/m2/tháng, tăng 3% theo quý và theo năm.

Về triển vọng tương lai, sẽ có 4.013 căn hộ được giới thiệu tại thị trường. Bên cạnh đó, việc dự án Vành đai 4 được khởi công và dự kiến thông xe vào năm 2027 sẽ hỗ trợ tăng kết nối giữa Hà Nội và các tỉnh công nghiệp như Bắc Ninh và Hưng Yên, tạo nên nguồn cầu hấp dẫn của căn hộ dịch vụ đối với các chuyên gia nước ngoài hoạt động tại các địa phương này.