VietTimes – Tham gia khóa đào tạo này, 500 bạn thanh niên Việt Nam sẽ được cung cấp những nội dung do chuyên gia an ninh mạng của Google phát triển, giúp xác định những rủi ro tiềm ẩn và lỗ hổng bảo mật.

Thông tin được đưa ra tại diễn đàn “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số” với chủ đề “An toàn thông tin trên không gian mạng” cho thanh niên và người cao tuổi, do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Google tổ chức sáng nay (30/11). Chương trình nhằm trang bị cho giới trẻ Việt Nam kiến thức về an toàn trực tuyến, qua đó giữ an toàn cho bản thân và cộng đồng trên mạng.

Được triển khai từ tháng 8/2023, qua 3 tháng triển khai, chương trình đã tập huấn cho hơn 9.000 thanh niên trên toàn quốc về an toàn trực tuyến. Trong đó, thanh niên ở 10 tỉnh thành đã đảm nhận vai trò tập huấn lại cho hơn 6.700 người cao tuổi về kiến thức an toàn trên môi trường mạng, thông qua các hoạt động cộng đồng tại địa phương. Chương trình có sự đồng hành của Google với cuốn “Cẩm nang An toàn trực tuyến” được sử dụng làm tài liệu đào tạo.

Tại Diễn đàn, anh Hoàng Tuấn Việt, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trưởng ban biên tập Cổng tri thức Thánh Gióng nhận định, khi mỗi người trẻ nắm vững được vai trò xung kích của họ trong chuyển đổi số, họ sẽ giúp cả cộng đồng đảm bảo an toàn thông tin, phòng chống thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Nhờ vậy, cả cộng đồng sẽ tự tin hơn để sử dụng internet và chia sẻ những kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm việc, qua đó “lấy đẹp, dẹp cái xấu, phủ xanh mạng Internet.

Đại diện Google cho biết, để giúp các bạn trẻ tương tác an toàn và chủ động hơn trên không gian mạng, tại chương trình, Google trao tặng 500 suất học bổng an ninh mạng cho thanh niên Việt Nam. Tham gia khóa đào tạo này, các bạn thanh niên sẽ được cung cấp những nội dung do chuyên gia an ninh mạng của Google phát triển. Từ đó giúp các bạn trẻ xác định được những rủi ro tiềm ẩn và lỗ hổng bảo mật, đồng thời trải nghiệm thực tế với Linux, Python để tự động hóa các tác vụ an ninh mạng và các công cụ bảo mật nâng cao khác. Người học cũng sẽ được chuẩn bị cho kỳ thi CompTIA Security+, một chứng chỉ hàng đầu trong ngành về an ninh mạng.

Đại diện Google trao 500 suất học bổng an ninh mạng cho đại diện Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Ông Marc Woo, Giám đốc điều hành phụ trách Việt Nam tại Google Châu Á - Thái Bình Dương cho rằng, trong bối cảnh Internet ngày càng trở nên phổ biến trong cuộc sống hàng ngày thì vấn đề then chốt là mọi người cần có nhận thức về những nguy cơ trên mạng, ví dụ như lừa đảo trực tuyến và biết cách tự bảo vệ bản thân.

"Việt Nam có số lượng đông đảo người trẻ am hiểu công nghệ. Chính vì vậy, chúng tôi đồng hành cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai các nội dung đào tạo cho thanh niên về an toàn thông tin, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng, đồng thời trao quyền cho các nhà lãnh đạo thanh niên, giúp họ có kiến ​​thức để chống lại các mối đe dọa trên mạng và trở thành những thủ lĩnh về an toàn trực tuyến trong cộng đồng, mở đường cho một thế giới kỹ thuật số an toàn hơn cho tất cả mọi người” - ông Marc Woo bày tỏ.