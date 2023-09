Giá Bitcoin hôm nay 27/9: Điều chỉnh nhẹ

Theo dữ liệu của Coindesk, cập nhật tới 10h15 ngày 27/9 (theo giờ Việt Nam), giá Bitcoin giao dịch ở mức 26.226,8 USD/BTC, giảm nhẹ 0,46% trong 24 giờ. Thanh khoản của đồng tiền mã hóa có vốn hóa lớn nhất thị trường ở mức 14,9 tỉ USD, giảm 14,57% so với ngày 26/9. Vốn hóa của Bitcoin đạt 511,38 tỉ USD, chiếm 48,7% tổng vốn hóa của thị trường tiền mã hóa.

Ảnh: Coin Desk

Vốn hóa toàn bộ thị trường ghi nhận vào thời điểm 10h22 là 1.0885,5 tỉ USD, giảm khoảng 4 tỉ USD so với 24 giờ trước. Đồng thời, khối lượng giao dịch trong 24 giờ trên thị trường tăng 18,77% so với ngày 26/9, đạt 22,79 tỉ USD.

Tương tự, nhiều đồng tiền mã hóa khác cũng có xu hướng điều chỉnh trong 24 giờ qua. Trong đó, đồng ETH giao dịch ở mức 1.591,15 USD/ETH, giảm 0,03%. Ripple Coin (XRP) và Solana (SOL) - những đồng tiền mã hóa phổ biến khác - cũng đồng loạt điều chỉnh

Vào lúc 10h16, trong 10 đồng tiền mã hóa có vốn hóa lớn nhất, hầu hết đều có xu hướng điều chỉnh so với 24h trước đó, chỉ riêng 3 đồng BNB, BCH và TRB tăng.

Ảnh: Coin Glass

SEC cho biết Binance.US không hợp tác với cuộc điều tra

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã cáo buộc Binance US không hợp tác trong cuộc điều tra đang diễn ra.

SEC trong hồ sơ tòa án lưu ý rằng công ty mẹ của Binance US có tên BAM chỉ đưa ra 220 tài liệu trong quá trình điều tra. Nhiều tài liệu được gửi chỉ “bao gồm các ảnh chụp màn hình khó hiểu và các tài liệu không có ngày tháng hoặc chữ ký”.

SEC nói thêm rằng BAM đã từ chối cung cấp các nhân chứng cần thiết để lấy lời khai, thay vào đó chỉ đồng ý với bốn lời khai của các nhân chứng mà họ đơn phương cho là phù hợp.

SEC cho biết: "Phía công ty đã đáp lại các yêu cầu liên lạc với sự phản đối chung chung và từ chối đưa ra các tài liệu và tuyên bố chúng không tồn tại. Tuy nhiên, sau đó SEC đã tìm được những tài liệu trên từ nguồn khác".

SEC cũng nêu lên mối lo ngại về việc Binance US sử dụng Ceffu, phần mềm lưu ký ví do tổ chức toàn cầu Binance Holdings Ltd. cung cấp. SEC lưu ý rằng BAM đã đưa ra những tuyên bố không nhất quán về sự tham gia của Ceffu và Binance vào việc quản lý ví và tiền của khách hàng.

Theo SEC, ban đầu BAM tuyên bố Ceffu là nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm lưu ký ví tiền mã hóa của mình, nhưng sau đó lại cho biết Binance đóng vai trò nhà cung cấp. SEC cảnh báo rằng việc BAM sử dụng Ceffu đã vi phạm thỏa ước nhằm ngăn chặn hành vi chuyển tiền ra nước ngoài.

Vào ngày 5/6, SEC đã đệ đơn kiện Binance, Binance US và CEO Changpeng "CZ" Zhao, với những cáo buộc nhắm đến hoạt động phát hành chứng khoán chưa được đăng ký, sản phẩm Simple Earn và BNB Vault cũng như chương trình khóa tiền mã hóa để nhận thưởng (stalkiing).

Những cáo buộc mới nhất của SEC chống lại Binance US được đưa ra trong bối cảnh sàn giao dịch đang xảy ra cuộc khủng hoảng nội bộ. Giám đốc điều hành Binance US Brian Shorder đã gia nhập danh sách dài các giám đốc điều hành hàng đầu của Binance rời công ty trong năm nay, sau đó là người đứng đầu pháp lý và giám đốc rủi ro của sàn giao dịch từ chức trong vài ngày.