Ấn Độ mong muốn đặt mình vào thế dẫn đầu về cơ sở hạ tầng công nghệ (Ảnh: iPleader)

Xuất khẩu công nghệ

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi muốn biến Ấn Độ thành một Vishwaguru, hay “người thầy của thế giới”. Vậy quốc gia đang phát triển nhanh chóng này có thể trao đi món quà gì cho các nước khác?

"Vishwaguru" là một từ tiếng Sanskrit (ngôn ngữ cổ Ấn Độ) được dùng để miêu tả một người thầy giáo hoặc nhà giáo dục đạt được danh tiếng và sự tôn trọng trên toàn thế giới. "Vishwa" có nghĩa là "thế giới" và "guru" có nghĩa là "người hướng dẫn" hoặc "người thầy". Vì vậy, "Vishwaguru" có thể được hiểu là "người thầy của thế giới" hoặc "người thầy được tôn trọng trên toàn thế giới".

Sức mạnh công nghệ chính là câu trả lời của chính phủ của Thủ tướng Modi. Chỉ trong vòng hơn một thập kỷ, Ấn Độ đã tạo dựng được một "bộ sưu tập" các nền tảng số làm thay đổi cuộc sống của người dân theo hướng tích cực. Từng được gọi chung là “India Stack”, nay chúng được đặt tên lại là “cơ sở hạ tầng công kỹ thuật số” (DPI) khi mà số lượng cùng sự tham vọng của các nền tảng tăng lên.

DPI chính là thứ mà Ấn Độ mong muốn đem xuất khẩu, trong tiến trình xây dựng nền kinh tế và tầm ảnh hưởng toàn cầu. Theo góc nhìn của giới chuyên gia, DPI giống như một phiên bản phần mềm, chi phí thấp của sáng kiến cơ sở hạ tầng ở Trung Quốc trước kia. “Những lợi ích của chuyển đổi số không nên bị bó hẹp thành một phần nhỏ trong cuộc đua của nhân loại”, ông Modi tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại Indonesia vào năm ngoái.

DPI là một bộ ba gồm nhận dạng, thanh toán và quản lý dữ liệu. Trong số ba thành phần này, "Aadhaar" hay "nền tảng" là thành phần đầu tiên, đây là một hệ thống nhận dạng kỹ thuật số sinh trắc học mà chính phủ Ấn Độ giới thiệu vào năm 2010 và hiện đã được đăng ký cho gần 1,4 tỷ người dân Ấn Độ.

Tiếp theo là Giao diện Thanh toán Hợp nhất (UPI), giúp việc thanh toán số trở nên dễ dàng chỉ bằng việc gửi tin nhắn hoặc quét mã QR. Kể từ khi ra mắt vào năm 2016, nền tảng này đã chiếm tới 76% tổng số giao dịch thanh toán phi tiền mặt tại Ấn Độ trong lĩnh vực bán lẻ.

Phần thứ ba trong DPI là quản lý dữ liệu. Với số Aadhaar gồm 12 chữ số, người dân Ấn Độ có thể truy cập vào các tài liệu trực tuyến được chính phủ xác thực. Hệ thống này, được gọi là "Digilocker", liên kết với các hồ sơ thuế, chứng chỉ tiêm vaccine, bảng điểm trung học và nhiều tài liệu khác. Để thực hiện thanh toán, người dân chỉ cần xác nhận danh tính và truy cập vào hồ sơ cá nhân quan trọng, không cần sử dụng ví tiền mặt mà chỉ cần sử dụng điện thoại di động.

Ứng dụng kỹ thuật số giúp tăng cường quá trình chuyển đổi số ở Ấn Độ (Ảnh: AFP)

Thúc đẩy chuyển đổi số

Đối với những người tương đối giàu có, những sự đổi mới như vậy chỉ mang lại sự tiện lợi. Tuy nhiên, với hàng triệu người khác, đó là một bước đổi mới quan trọng. Ngay cả các cửa hàng bán đủ loại hàng hóa, từ dừa đến trang sức, hiện đã chấp nhận thanh toán kỹ thuật số. Điều này giúp cuộc sống của họ trở nên dễ dàng hơn, kinh doanh hiệu quả hơn và giảm thiểu tác động của tội phạm.

Hàng trăm triệu người trong hệ thống an sinh của Ấn Độ nhận được "khoản hỗ trợ chuyển tiền trực tiếp" vào tài khoản ngân hàng liên kết với Aadhaar của họ, từ đó giảm thiểu nạn tham nhũng.

Theo ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), từ năm 2013 đến 2021, Ấn Độ đã tiết kiệm tổng cộng 2,23 nghìn tỷ rupee, tương đương 1,14% GDP, nhờ vào việc thực hiện các giao dịch kỹ thuật số như vậy. Hệ thống này cũng giúp phân phối nhanh chóng nguồn lực khẩn cấp, ví dụ như trong đại dịch COVID-19.

Một vài nền tảng kỹ thuật số khác mới đây cũng được khởi động hoặc sắp được khởi động. Mạng lưới Thương mại kỹ thuật số mở (ONDC) là một nền tảng phi lợi nhuận được chính phủ hỗ trợ chuyên giúp các dịch vụ thương mại điện tử hoạt động cùng nhau. Nền tảng này được đưa ra nhằm giúp hàng triệu doanh nghiệp nhỏ của Ấn Độ kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ logistics và thanh toán bên thứ ba.

Sahamati, một tổ chức phi chính phủ, đang thiết lập một nền tảng để giúp “các công cụ tổng hợp tài khoản” cho phép cá nhân chia sẻ thông tin tài chính của họ theo định dạng chuẩn với các bên cho vay. Tổ chức này hy vọng sẽ giảm thiểu nhu cầu về các tài liệu cần có để xin vay vốn.

Hệ sinh thái kỹ thuật số đằng sau những sự phát triển này là rất phức tạp và rộng lớn. Các thành viên tham gia xây dựng bao gồm các cơ quan chính phủ, nhà điều hành, công ty công nghệ, tập đoàn, tổ chức phi chính phủ và các trường đại học, tất cả đều đang xây dựng những thành phần khác nhau của hệ sinh thái.

Aadhaar được điều hành bởi chính phủ, UPI được quản lý bởi liên doanh giữa khu vực công và tư nhân, Tập đoàn Thanh toán Quốc gia (NPCI). Các nền tảng khác, như hệ thống quản lý y tế và vệ sinh, được xây dựng bởi các tổ chức phi lợi nhuận sau đó bán lại cho chính quyền thành phố, khu vực và bang. Nhiều trong số những công nghệ này được thiết kế bởi các chuyên gia có kinh nghiệm trong khu vực tư nhân.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Hội nghị thượng đỉnh G20 (Ảnh: AP)

Tăng cường vị thế trên toàn cầu

Ấn Độ hiện đang muốn thu hút các nước đang phát triển khác đi theo sự dẫn dắt của họ. Ngoài việc thu về nhiều lợi ích chung, Ấn Độ coi đây như cách để tăng cường vị thế của họ trong số các nước đang phát triển. Để đạt được điều đó, Ấn Độ đã mời 125 quốc gia tới Hội nghị thượng đỉnh “Voice of the Global South” tại New Delhi trong tháng 1. “Tôi hết sức tin tưởng rằng các nước khu vực phía Nam có nhiều thứ để học hỏi từ sự phát triển của nhau”, ông Modi nói với đại diện các nước, lấy DPI làm ví dụ.

Lời mời của Ấn Độ đã thu hút sự quan tâm. Bắt đầu từ việc không có những hệ thống kế thừa từ thế kỷ 20, chẳng hạn như thẻ tín dụng và máy tính để bàn, các nước đang phát triển có thể vượt qua phương Tây. Phần thưởng của cuộc cách mạng kỹ thuật số, như đã được chứng minh bởi Ấn Độ, là tăng cường kết nối, cung cấp dịch vụ xã hội, triển vọng tăng trưởng và xây dựng bản sắc quốc gia và công dân.

Đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số là điều cần thiết. Nhưng, như ví dụ của Ấn Độ cho thấy, nó có hiệu quả về chi phí. Tiến trình này cũng không cần quá nhiều nguồn lực vào mạng 4G mà công ty tư nhân lớn nhất Ấn Độ, Reliance Industries của tỉ phú Mukesh Ambani, xây dựng.

Ấn Độ có mục tiêu đạt được bước tiến trong đề xuất về phát triển kỹ thuật số của họ thông qua vai trò lãnh đạo nhóm G20. Trong các cuộc họp của G20 và các nhóm làm việc, phái đoàn các nước đã cố gắng đạt sự đồng thuận về định nghĩa của DPI. Ấn Độ cũng đang cố gắng thiết lập một cơ chế rót vốn đa phương để thực thi các dự án DPI trên khắp thế giới.

MOSIP được một số quốc gia ứng dụng (Ảnh: BiometricUpdate)

Thu hút nhiều quốc gia

Những tuyên bố của Ấn Độ về công nghệ của họ nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Một báo cáo mới đây của IMF nhận định rằng: "Ý tưởng quan trọng đằng sau DPI không chỉ là việc số hóa các dịch vụ công cụ cụ thể, mà là việc xây dựng các khối xây dựng kỹ thuật số có thể được sử dụng theo module... tạo điều kiện cho sự chuyển đổi số toàn xã hội".

Tầm nhìn đó tập trung vào sự tham gia và đóng góp của các công ty tư nhân và doanh nghiệp sáng tạo, như đã thấy ở Ấn Độ, vào cơ sở hạ tầng. DPI là "cơ sở hạ tầng không chỉ cho phép thực hiện các giao dịch và phúc lợi của chính phủ mà còn đóng vai trò quan trọng trong đổi mới và cạnh tranh tư nhân", như C.V. Madhukar từ Co-Develop, một quỹ mới được thành lập để hỗ trợ các nước trong việc xây dựng các nguồn tài nguyên DPI nói.

Một nhóm các tổ chức mới nổi của Ấn Độ chuyên xuất khẩu công nghệ. NPCI International, một nhánh của NPCI, được thành lập vào năm 2020 để triển khai các hệ thống thanh toán của Ấn Độ ở nước ngoài và tạo các liên kết giữa hệ thống của Ấn Độ với nước ngoài. Viện Công nghệ Thông tin Quốc tế, một trường ĐH ở Bangalore, vào năm 2018 đã khởi động Nền tảng Nhận diện Mã nguồn mở module (MOSIP) để cung cấp một phiên bản công nghệ giống Aadhaar cho các nước khác.

Philippines đã là quốc gia đầu tiên đăng ký MOSIP, với 76 triệu người dân trong tổng số 110 triệu đã được cấp IDS kỹ thuật số sử dụng công nghệ của MOSIP. Morocco cũng đã thử nghiệm công nghệ này trong năm 2021 và hiện đã cung cấp cho 7 triệu trong tổng số 36 triệu dân của họ. Nhiều quốc gia khác đang sử dụng hoặc triển khai MOSIP, bao gồm Burkina Faso, Ethiopia, Guinea, Madagascar, Sierra Leone, Sri Lanka và Togo./.

Theo The Economist