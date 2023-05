Chứng khoán Quốc gia (NSI) không còn là cổ đông lớn của DNP Holding

Cụ thể, CTCP Chứng khoán Quốc gia (Mã CK: NSI) đã bán xong 5.015.178 cổ phiếu của CTCP DNP Holding ( Mã CK: DNP). Với thị giá DNP ở mức 23.000đ/cổ phiếu, NSI sẽ thu về khoảng 115 tỷ đồng từ giao dịch này.

Trước đó, ngày 28/12/2021, NSI đã mua vào thành công 4,55 triệu cổ phiếu DNP, ở thời điểm đó DNP giao dịch quanh mức 20.000đ/cổ phiếu.

Như vậy, nếu xét về hiệu quả đầu tư, thương vụ này đem về cho NSI mức lợi nhuận không quá lớn.

Theo tìm hiểu của VietTimes, DNP Holding nằm trong hệ sinh thái của doanh nhân Vũ Đình Độ. Thành lập vào năm 1976, DNP Holding tiền thân là CTCP Nhựa Đồng Nai. Ngành nghề kinh doanh chính DNP của là nước sạch & môi trường, vật liệu xây dựng cho giai đoạn hoàn thiện công trình, đồ gia dụng cao cấp và bao bì.

Năm 2004, doanh nghiệp này thực hiện cổ phần hóa với số vốn đăng ký ban đầu là 3 tỉ đồng. Đến năm 2006, DNP Holding chính thức niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Sau nhiều lần tăng vốn, hiện nay, vốn điều lệ của công ty đã chạm mức 1.200 tỉ đồng.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý 1/2023, doanh thu thuần của DNP Holding đạt 1.482 tỉ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 1,65 tỉ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ quý 1/2022, do chi phí tăng cao đột biến.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của DNP Holding đạt 16.648 tỉ đồng, tăng 0,9% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng tăng 16% lên 1.566 tỉ đồng; hàng tồn kho đạt 1.650 tỉ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của DNP Holding là 12.014 tỉ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn và dài hạn đạt lần lượt là 4.172 tỉ đồng và 3.778 tỉ đồng.

Trong năm 2023, DNP Holding đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất là 8.432 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế là 124 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ lĩnh vực nước sạch và môi trường mục tiêu là 1.011 tỉ đồng, hệ sinh thái ngành nước đạt 2.301 tỉ đồng, gia dụng đạt 650 tỉ đồng, bao bì đạt 2.014 tỉ đồng và vật liệu xây dựng là 2.456 tỉ đồng.

Với những kết quả kinh doanh trong quý đầu năm, DNP sẽ còn một chặng đường rất dài phía trước để đạt được mục tiêu trong 2023./.