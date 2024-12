Điện Kremlin ra cảnh báo về nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine

Người phát ngôn Dmitry Peskov đã cảnh báo rằng việc Kiev gia nhập khối quân sự do Mỹ lãnh đạo là không thể chấp nhận được đối với Moscow.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga coi tư cách thành viên đầy đủ tiềm năng của Ukraine trong NATO là không thể chấp nhận được vì nó sẽ gây ra mối đe dọa an ninh.

Phát biểu với các phóng viên vào hôm 3/12, ông Peskov được yêu cầu bình luận về tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine rằng "bảo đảm an ninh thực sự duy nhất cho Ukraine...là "tư cách thành viên đầy đủ của quốc gia này trong NATO" và rằng Kiev "sẽ không chấp nhận bất kỳ phương án thay thế nào".

Bộ này ám chỉ đến cái mà họ gọi là "kinh nghiệm cay đắng" của Biên bản ghi nhớ Budapest, một thỏa thuận mang tính bước ngoặt năm 1994 theo đó Ukraine hứa sẽ từ bỏ kho vũ khí hạt nhân được thừa hưởng từ Liên Xô để đổi lấy sự bảo đảm an ninh từ Nga, Mỹ và Anh. Kiev đã nhiều lần cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận sau khi Crimea bỏ phiếu gia nhập Nga sau cuộc đảo chính mà Moscow cho là do phương Tây hậu thuẫn ở Kiev năm 2014.

Trong khi đó, Nga lập luận rằng thỏa thuận này về cơ bản đã bị phá hoại bởi sự mở rộng của NATO về phía biên giới của mình.

Tuy nhiên, ông Peskov nhấn mạnh rằng tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine "hoàn toàn trái ngược với quan niệm của chúng tôi về tính không thể chia cắt của an ninh", và nói thêm điều này ngụ ý rằng khuôn khổ an ninh của một quốc gia không nên được tăng cường bằng cách gây tổn hại đến an ninh của các quốc gia khác.

"Do đó, động thái tiềm tàng như vậy tất nhiên là không thể chấp nhận được, vì nó là mối đe dọa đối với chúng tôi. Điều này cũng không loại bỏ được nguyên nhân gốc rễ…khiến chúng tôi phải phát động chiến dịch quân sự đặc biệt", ông nói thêm.

Ukraine xác định tư cách thành viên NATO là mục tiêu chiến lược vào năm 2019. Đây là mối quan tâm lớn đối với Nga, quốc gia trong nhiều năm đã lên tiếng báo động về sự bành trướng dần của khối này về phía biên giới của mình.

Kiev đã chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9/2022 sau khi bốn khu vực trước đây của nước này bỏ phiếu gia nhập Nga. Tuy nhiên, các quan chức phương Tây cho biết Ukraine không thể hy vọng gia nhập khối này cho đến khi cuộc xung đột hiện tại kết thúc, vì sợ bị lôi kéo vào một cuộc đụng độ trực tiếp với Moscow.

Hôm Chủ Nhật tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng ám chỉ rằng Kiev không muốn nhận lời mời gia nhập NATO nếu loại trừ các vùng lãnh thổ của Nga vốn thuộc về Ukraine trước năm 2014, vì điều này trên thực tế có nghĩa là công nhận những thành quả của Moscow.