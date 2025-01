Bị điều tra và cáo buộc tội nổi loạn, Giám đốc Cơ quan An ninh Tổng thống Hàn Quốc bác bỏ

Khi thời hạn ra lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol sắp hết, ông Park Jong-joon, Giám đốc Cơ quan An ninh Tổng thống, tuyên bố không thể hợp tác với vụ bắt giữ.

Bị điều tra và cáo buộc phạm tội nổi loạn

Khi Văn phòng điều tra tội phạm quan chức cấp cao của Hàn Quốc (CIO) tổ chức lực lượng đến dinh thự Tổng thống ở Seoul vào sáng ngày 3/1 trong nỗ lực bắt giữ Tổng thống Yoon Suk Yeol, họ đã bị lực lượng của Giám đốc Cơ quan An ninh Tổng thống cùng các binh sĩ quân đội ngăn chặn. Sau gần 6 tiếng đối đầu, CIO buộc phải tuyên bố dừng thi hành lệnh bắt giữ lúc 1h30 chiều cùng ngày.

Phát biểu với báo chí về hành động của lực lượng an ninh bảo vệ Tổng thống, ông Park Jong-joon nói rằng tranh cãi pháp lý xung quanh lệnh bắt giữ là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc ông không thể hợp tác với CIO. Ông cũng đề cập rằng trong 60 năm qua, Cơ quan An ninh Tổng thống đã đảm bảo an ninh cho các Tổng thống bất kể họ thuộc đảng phái nào.

Do ông Park Jong-joon cản trở CIO bắt giữ Tổng thống, cảnh sát đã lập hồ sơ điều tra ông vì nghi ngờ cản trở việc thực thi công vụ đặc biệt. Cảnh sát sau đó chỉ ra rằng trước khi Tổng thống Yoon tuyên bố thiết quân luật, ông Park đã yêu cầu Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Cho Ji-ho đến Phủ Tổng thống nên bị cáo buộc phạm tội gây “nội loạn”.

Giám đốc Cơ quan an ninh tổng thống Hàn Quốc Park Jong-joon. Ảnh: Dongwang.



Sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổng thống

Theo trang tin MK (Nhật báo Kinh tế Hàn Quốc), Giám đốc Park Jong-joon đã đưa ra "Tuyên bố quan điểm của Cơ quan An ninh Tổng thống" nhân danh cá nhân, nói rằng: "Phản ứng của Cơ quan An ninh Tổng thống đối với việc thực hiện lệnh bắt giữ theo thủ tục tư pháp trá hình và các tranh chấp bất hợp pháp, coi đó không chỉ là hành động từ bỏ bảo vệ Tổng thống mà còn là hành vi xao lãng nhiệm vụ chức trách".

Ông Park Jong-joon nói: “Cơ quan An ninh không cản trở một cách mù quáng việc thực thi pháp luật của các cơ quan điều tra. Các tư tưởng chính trị như bảo thủ hay tiến bộ không liên quan gì đến Cơ quan An ninh”. Ông nhấn mạnh: “Nếu phán đoán đó là sai trái, tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm pháp lý".

Ông nói thêm: "Mặc dù Tổng thống Yoon Suk-yeol đã bị bỏ phiếu luận tội tại Quốc hội, nhưng ông ấy chắc chắn vẫn là tổng thống đương nhiệm do người dân Hàn Quốc bầu chọn và do đó phải được bảo vệ".

Sau khi một số cơ quan truyền thông và giới chính trị tới tấp chỉ trích “Đội cận vệ Tổng thống đã bị giảm xuống thành vệ sĩ cá nhân”, Giám đốc Park đã đích thân nêu quan điểm của mình. Ông nhấn mạnh: "Xin hãy ngừng sử dụng những lời lẽ có tính xúc phạm rằng Lực lượng Vệ binh đã bị giảm xuống thành vệ sĩ cá nhân; các sĩ quan, binh sĩ cảnh vệ thời gian này đều đổ mồ hôi để huấn luyện, gắng hết sức mình để chấp hành nhiệm vụ”.

Các nhân viên cảnh vệ Tổng thống (bên trong hàng rào) ngăn cản xe của CIO vào bên trong thi hành lệnh bắt ông Yoon Suk-yeol hôm 3/1. Ảnh: QQnews.



Vào ngày 3/1, CIO đã cố gắng đột nhập vào dinh Tổng thống ở Hannam-dong, quận Yongsan, Seoul để thực hiện lệnh bắt giữ ông Yoon Suk Yeol, nhưng các cảnh vệ thuộc Cơ quan An ninh Tổng thống đã chặn lối vào với lý do Tổng thống Yoon là một đối tượng cảnh vệ.

Về vấn đề này, các đảng đối lập như đảng Dân chủ Hàn Quốc cho rằng "Cơ quan An ninh Tổng thống đã bị giảm xuống thành vệ sĩ cá nhân", "Giám đốc Cơ quan An ninh là một vệ sĩ riêng" và "nên giải tán Cơ quan An ninh Tổng thống"…

Ông Park Jong-joon cũng cho biết: "Hôm 3/1, tôi đã giải thích chi tiết về vị trí của Văn phòng An ninh cho công tố viên phụ trách Văn phòng điều tra tội phạm quan chức cấp cao, xem xét đến địa vị của Tổng thống hiện tại và địa vị của Đại Hàn Dân Quốc theo phản ánh của truyền thông nước ngoài. Tôi long trọng yêu cầu họ thực thi luật pháp một cách thận trọng. Hãy nghiên cứu kỹ các thủ tục điều tra và hỗ trợ họ bảo vệ danh dự của tổng thống do người dân bầu ra và danh tiếng của Đại Hàn Dân Quốc".

Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh: “Cơ quan An ninh Tổng thống trong tương lai cũng sẽ không dao động ngả nghiêng. Dù là tổng thống trước đây, tổng thống hiện tại hoặc tổng thống trong tương lai, chúng tôi đều sẽ hy sinh mạng sống của mình để đảm bảo an toàn cho mọi tổng thống do người dân bầu ra”.

Theo Dongwang, MK