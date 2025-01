Rộ tin Thủ tướng Canada sắp tuyên bố từ chức

Trước đó, tờ Globe and Mail đưa tin rằng ông Trudeau dự kiến ​​sẽ tuyên bố sớm nhất là vào hôm 6/1 rằng ông sẽ từ chức lãnh đạo đảng Tự do cầm quyền của Canada sau 9 năm nắm quyền. Nguồn tin yêu cầu giấu tên vì không được phép thảo luận công khai về vấn đề này.

Sự ra đi của Trudeau sẽ khiến đảng này không có người đứng đầu thường trực vào thời điểm mà các cuộc thăm dò cho thấy đảng Tự do sẽ thua nặng trước đảng Bảo thủ đối lập trong cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10.

Các nguồn tin nói với Globe and Mail rằng họ không biết chắc chắn khi nào ông Trudeau sẽ công bố kế hoạch từ chức, nhưng cho biết họ dự đoán điều đó sẽ xảy ra trước cuộc họp khẩn cấp của các nhà lập pháp đảng Tự do trong hôm 8/1..

Ngày càng có nhiều nghị sĩ đảng Tự do đã công khai kêu gọi ông Trudeau từ chức do lo ngại về kết quả của các cuộc thăm dò mới đây.

Văn phòng Thủ tướng Canada hiện chưa có phản ứng gì trước yêu cầu bình luận của giới truyền thông. Theo truyền thông phương Tây, hiện chưa rõ liệu ông Trudeau sẽ rời đi ngay lập tức hay tiếp tục làm thủ tướng cho đến khi một nhà lãnh đạo mới của Đảng Tự do được chọn, báo cáo của Globe and Mail cho biết thêm.

Ông Trudeau lên nắm quyền lãnh đạo đảng Tự do vào năm 2013 khi đảng này đang gặp khó khăn sâu sắc và lần đầu tiên bị tụt xuống vị trí thứ ba trong Hạ viện.

Nếu ông từ chức, điều đó có thể sẽ thúc đẩy những lời kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử nhanh chóng để thành lập một chính phủ ổn định có khả năng đối phó với chính quyền của Tổng thống đắc cử Donald Trump trong 4 năm tới.

Một nguồn tin nói với tờ báo rằng Thủ tướng đã thảo luận với Bộ trưởng Tài chính Dominic LeBlanc về việc liệu ông có sẵn sàng đảm nhận vị trí lãnh đạo lâm thời và Thủ tướng hay không, như điều này sẽ không thể thực hiện được nếu ông LeBlanc có kế hoạch tranh cử vị trí lãnh đạo đảng.

Ông Trudeau, 53 tuổi, đã ra sức trấn an các nhà lập pháp đảng Tự do về cuộc bầu cử và việc để mất ghế an toàn trong hai cuộc bầu cử đặc biệt.

Nhưng những lời kêu gọi ông từ chức đã gia tăng kể từ tháng 12/2024, khi ông Trudeau cố gắng cách chức Bộ trưởng Tài chính Chrystia Freeland, một trong những đồng minh thân cận nhất trong nội các của ông, sau khi bà phản đối đề xuất chi tiêu nhiều hơn của ông.

Sau đó, bà Freeland từ chức và viết một lá thư cáo buộc ông Trudeau về "mánh lới quảng cáo chính trị" thay vì tập trung vào những gì tốt nhất cho đất nước.

Trudeau đã thúc đẩy đảng Tự do lên nắm quyền vào năm 2015 với hứa hẹn về “những con đường đầy nắng” và một chương trình nghị sự tiến bộ nhằm thúc đẩy quyền của phụ nữ và cam kết chống lại biến đổi khí hậu.

Nhưng thực tế công việc quản lý hàng ngày dần dần khiến ông suy sụp và giống như nhiều nhà lãnh đạo phương Tây, nhu cầu giải quyết những ảnh hưởng của đại dịch đã ngốn phần lớn thời gian của ông.

Mặc dù Ottawa đã chi mạnh tay để bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp, gây ra mức thâm hụt ngân sách kỷ lục, nhưng điều này không mang lại hiệu quả khi công chúng phẫn nộ trước tình trạng giá cả tăng vọt.

Một chính sách nhập cư sai lầm cũng khiến Canada phải tiếp nhận hàng trăm nghìn người, làm căng thẳng thị trường nhà ở vốn đã quá “nóng”.