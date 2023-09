Điểm mặt những mẫu smartphone gập đã được cho ra mắt trong năm nay

Những chiếc smartphone gập đang ngày càng nhận được nhiều sự đón nhận của người dùng, điều này khiến cho cuộc đua smartphone gập ngày càng trở nên hấp dẫn hơn. Ban đầu chỉ có các hãng điện thoại như Samsung, Huawei tham gia vào cuộc chơi này. Tuy nhiên giờ đây, đã ngày càng có nhiều hãng điện thoại lớn nhỏ đang dần gia nhập vào cuộc đua. Bài viết dưới đây sẽ liệt kê và đánh giá về các mẫu smartphone gập đã được cho ra mắt vào năm 2023.

1. Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Fold 5 (Ảnh: Slash Gear)

Samsung đã phát triển chiếc điện thoại gập đầu tiên của hãng - Samsung Galaxy Fold thế hệ đầu tiên vào đầu năm 2019. Hãng smartphone đến từ Hàn Quốc vẫn tiếp tục phát triển các mẫu Samsung Galaxy Fold qua từng năm. Có rất ít thay đổi giữa Samsung Galaxy Z Fold 4 và Samsung Galaxy Z Fold 5 – trên thực tế, thay đổi lớn nhất là việc cuối cùng mẫu điện thoại của Samsung đã có thể gập phẳng.

Phần cứng trên Galaxy Z Fold 5 được đánh giá rất cao. Thêm vào đó là những cải tiến về phần mềm qua từng năm và Samsung Galaxy Z Fold 5 đã trở thành chiếc smartphone gập tốt nhất trên thị trường thời điểm hiện tại. Nói vậy không phải là Galaxy Z Fold 5 không có nhược điểm.

Nhược điểm lớn nhất trên Z Fold 5 là phần màn hình ngoài của máy. Phần màn hình này cực kỳ hẹp và cao, khiến người dùng khó có thể sử dụng thiết bị bằng một tay.

2. Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Flip 5 (Ảnh: Slash Gear)

Samsung Galaxy Z Flip 5 đem đến cho người dùng một chiếc smartphone gập nhỏ gọn, mang lại cảm giác cao cấp khi sử dụng. Màn hình ngoài trên Galaxy Flip 5 có thể xử lý một số widget mà Samsung xây dựng riêng cho màn hình, bên cạnh một số ứng dụng được tối ưu hóa. Chiếc điện thoại mang đến cảm giác chắc chắn, cũng như đem đến sự tiện lợi cho người dùng. Hiện Samsung Galaxy Z Flip 5 đang được bán với mức giá dưới 1.000 USD.

3. Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi Mix Fold 3 (Ảnh: Slash Gear)

Nếu bạn không sống ở Mỹ, các lựa chọn về thiết bị có thể gập lại của bạn sẽ mở ra đáng kể và một trong những sản phẩm tốt nhất đến từ nhà sản xuất điện thoại lớn thứ ba trên thế giới - Xiaomi. Nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc có lịch sử lâu đời trong việc sản xuất phần cứng chất lượng cao với chi phí thấp. Xiaomi Mix Fold 3 là một cỗ máy mạnh mẽ với cụm camera xuất sắc.

Cụ thể, cụm camera này bao gồm một camera chính 50 megapixel, một ống kính zoom quang 10 megapixel 3,2x, một ống kính tiềm vọng quang học 10 megapixel 5x và một camera siêu rộng 12 megapixel. Cụm camera đem đến cho người dùng những bức ảnh có độ chi tiết sắc nét, khả năng zoom quang 5x trên Mix Fold 3 cũng là một điểm cộng lớn.

Mix Fold 3 là một trong những chiếc smartphone gập mỏng nhất trên thị trường. Điện thoại rất mỏng, chỉ dày dưới 11 mm khi gập lại và 5,3 mm khi mở ra, điều này thậm chí còn ấn tượng hơn khi nó còn có pin 4.800 mAh với sạc có dây 67W và sạc không dây 50W. Hiện Xiaomi Mix Fold 3 đang được bán với mức giá khoảng 1.499 USD.

4. Moto Razr Plus/Moto Razr 40 Ultra

Moto Razr Plus/Moto Razr 40 Ultra (Ảnh: Slash Gear)

Motorola đã cho thấy sự nghiêm túc với thị trường điện thoại gập khi cho ra mắt Moto Razr Plus, còn được biết đến ở nước ngoài với tên gọi Moto Razr 40 Ultra. Đây là chiếc smartphone gập có màn hình lớn nhất. Màn hình lớn là một điểm đặc biệt trên Moto Razr Plus, vì vậy Motorola thậm chí đã xây dựng một bộ ứng dụng và trò chơi dành riêng cho phần màn hình ngoài của máy.

Trong khi người dùng Samsung Fold phải tải một phần mềm có tên Good Look để có thể chạy hầu hết mọi ứng dụng trên màn hình ngoài thì Motorola đã xây dựng trình khởi chạy ứng dụng trên giao diện màn hình ngoài cho phép bạn thêm hầu hết mọi ứng dụng bạn muốn chạy trên màn hình đó. Việc tối ưu phần màn hình ngoài mang đến cho người dùng sự tiện lợi khi sử dụng.

Tuy có nhiều ưu điểm, nhưng Moto Rarz Plus vẫn tồn tại 2 nhược điểm lớn đó chính là chất lượng hoàn thiện và camera. Chất lượng hoàn thiện của điện thoại không tệ, nhưng nó thiếu sự bóng bẩy. Chưa dừng lại ở đó thiết kế của Moto Razr Plus không có quá nhiều điểm khác biệt so với các phiên bản tiền nhiệm.

Cụm camera trên Moto Razr Plus là một điểm trừ lớn. Ngay cả trong điều kiện đủ sáng, chất lượng hình ảnh thu lại được từ chiếc điện thoại gập này là rất tệ. Hiện Moto Razr Plus đang được bán với mức giá 999,99 USD.

5. Google Pixel Fold

Google Pixel Fold (Ảnh: Slash Gear)

Google cũng đã bắt đầu bước chân vào cuộc đua smartphone gập khi cho ra mắt Google Pixel Fold. Điểm cộng của Pixel Fold là việc chiếc điện thoại này được trang bị cụm camera rất tốt. Ở mặt sau, máy được trang bị cảm biến chính 48 megapixel, camera zoom quang 5x 10,8 megapixel và camera siêu rộng có độ phân giải 10,8 megapixel. Những bức ảnh thu được trên Pixel Fold rất sắc nét, nhưng các cảm biến phụ không hoạt động tốt trong điều kiện ánh sáng yếu.

Một yếu điểm trên Pixel Fold đó chính là việc phần màn hình lớn của máy vẫn chưa được tối ưu với một số ứng dụng phổ biến. Nhiều ứng dụng đã được tối ưu hóa cho tỷ lệ khung hình bên trong gần vuông của Samsung, nhưng kể từ khi Google thay đổi công thức, những ứng dụng đó không hoạt động tốt trên Pixel Fold. Thay vào đó, Google cho phép bạn nhấn đúp vào hai bên của ứng dụng để di chuyển ứng dụng sang phần cạnh bên của màn hình. Hiện Google Pixel Fold đang được bán với mức giá 1.799 USD.

6. Honor Magic V2

Honor Magic V2 (Ảnh: Slash Gear)

Honor Magic V2 là phiên bản nâng cấp của Honor Magic và Honor Magic V2 hiện chỉ có sẵn ở thị trường Trung Quốc, nhưng điều khiến chiếc điện thoại này trở nên hấp dẫn là độ mỏng và nhẹ đến mức khó tin. Khi đóng lại, điện thoại chỉ dày 9,9 mm và khi bạn mở điện thoại, độ dày của chiếc điện thoại giảm xuống chỉ còn 4,8 mm. Điều đáng ngạc nhiên là mặc dù máy được thiết kế rất mỏng nhưng nó vẫn được trang bị viên pin lên đến 5.000 mAh.

Màn hình ngoài trên Honor Magic V2 có tỷ lệ khung hình 20:9, vì vậy khi chiếc điện thoại được đóng lại nó trông như một chiếc smartphone truyền thống.

Như đã đề cập ở trên, nhược điểm của Honor Magic V2 là nó chỉ được bán tại thị trường Trung Quốc. Có tin đồn cho rằng điện thoại sẽ ra mắt trên toàn cầu vào cuối năm 2023 hoặc thậm chí đầu năm 2024, vì vậy nếu bạn không ở Trung Quốc thì sẽ phải chờ rất lâu. Tuy nhiên, sự chờ đợi đó vẫn đáng giá vì nếu không có hạn chế này, chiếc điện thoại này nhiều khả năng sẽ trở thành cơn sốt trên toàn cầu.

Tổng kết

Năm 2023 vẫn chưa kết thúc và nhiều khả năng chúng ta sẽ được thấy thêm những mẫu điện thoại gập độc đáo sắp được ra mắt.

Oppo Find N3 Flip hiện chỉ được công bố tại Trung Quốc là một chiếc smartphone gập khác sẽ có mặt trên thị trường toàn cầu (trừ Mỹ) trong tương lai không xa. Điện thoại có màn hình ngoài lớn hơn và cụm camera hứa hẹn sẽ đem đến nhiều sự bất ngờ cho người dùng.

Motorola cũng chuẩn bị cho ra mắt mẫu điện thoại gập nhỏ gọn hơn (nhiều khả năng sẽ giống Samsung Galaxy Flip). Chiếc điện thoại này dự kiến cũng sẽ được bán ra với mức giá rẻ hơn nhiều so với Moto Razr Plus.

Theo Slash Gear