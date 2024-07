Người dân cần mang theo thẻ căn cước, căn cước công dân gắn chíp hoặc sử dụng ứng dụng VNeID khi qua các chốt kiểm soát tại Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, theo thông báo mới của Công an TP. Hà Nội.

Công an TP. Hà Nội vừa thông báo về việc đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực diễn ra lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cụ thể, Công an TP. Hà Nội đề nghị người dân khi đến viếng tại lễ Quốc tang cần mang theo thẻ Căn cước, căn cước công dân gắn chíp hoặc VNeID để thực hiện quét mã QR khi qua các chốt kiểm soát.

Công an TP. Hà Nội đã bố trí, trang bị các điều kiện cần thiết tại mỗi điểm lắp đặt máy quét mã QR để phục vụ nhân dân thực hiện thao tác quét mã thuận lợi, khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chiều 19/7, thông tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia y tế đầu ngành… tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng ông đã từ trần hồi 13h38 phút ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc quyết định tổ chức tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang. Lễ viếng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 07 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút ngày 25 tháng 7 năm 2024 và từ 07 giờ 00 phút đến 13 giờ 00 phút ngày 26 tháng 7 năm 2024. Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ 00 phút ngày 26 tháng 7 năm 2024 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ an táng lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Lễ viếng, Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức cùng thời gian trên tại Hội trường Thống Nhất, TP.HCM và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Trong hai ngày Quốc tang (25/7/2024 và 26/7/2024), các cơ quan, công sở, nơi công cộng treo cờ rủ, không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng.