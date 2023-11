Đầu tư hiệu quả với quỹ ETF

Quỹ ETF là gì?

Quỹ ETF (tiếng Anh là Exchange Traded Fund) là quỹ hoán đổi danh mục, mô phỏng sự biến động của các chỉ số tham chiếu như chỉ số chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu hoặc một loại tài sản, hàng hóa nào đó.

Quỹ ETF là một hình thức đầu tư thụ động (Passive investing). Khi góp vốn vào quỹ, nhà đầu tư được nhận giấy chứng nhận sở hữu gọi là chứng chỉ quỹ ETF. Nhà đầu tư có thể mua/bán chứng chỉ quỹ ETF trên sàn giao dịch chứng khoán, giá có thể dao động theo cung/cầu và thay đổi nhiều lần trong ngày.

Các chỉ số cổ phiếu được mô phỏng tại Việt Nam nhiều nhất là VN30, VN FINLEAD, VN FINSELECT và VN DIAMOND.

Vậy đâu là tiêu chí để nhà đầu tư lựa chọn quỹ ETF?

Theo chuyên gia Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (VPS), có 3 yếu tố quan trọng nhà đầu tư nên lưu ý khi lựa chọn quỹ ETF:

Thứ nhất, xét về tính thanh khoản của quỹ ETF. Tính thanh khoản càng cao càng giúp cho nhà đầu tư dễ giao dịch mua bán hơn. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán thường không nhiều, nhà đầu tư sẽ khó bị thua thiệt về các chi phí khi giao dịch các sản phẩm này.

Thứ hai, mức độ tương quan với chỉ số. Theo nguyên tắc, mọi ETF phải có tương quan với các chỉ số mà nó mô phỏng. Những quỹ ETF nào có độ tương quan với chỉ số càng lớn thì nhà đầu tư nên xem xét lựa chọn.

Thứ ba, chỉ số quỹ ETF mô phỏng. Đây là chỉ số tham chiếu quyết định đến hiệu suất sinh lời của quỹ.

Đầu tư quỹ ETF có phù hợp với bạn?

Ưu điểm của việc đầu tư quỹ ETF là chi phí thấp do quỹ được quản lý theo kiểu thụ động nên chi phí quản lý thấp hơn so với các quỹ quản lý chủ động. Ngoài ra, một quỹ ETF thường đầu tư vào nhiều cổ phiếu theo chỉ số, ví dụ VN30. ETF cho phép nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư, giúp bảo vệ danh mục đầu tư trước biến động của thị trường. Mua ETF là lựa chọn an toàn cho người mới bắt đầu đầu tư vào thị trường chứng khoán, không đòi hỏi hiểu biết chuyên sâu về từng cổ phiếu cụ thể.

Nhà đầu tư có thể lựa chọn quỹ ETF do đây là kênh đầu tư được đánh giá thuận tiện và minh bạch. Chuyên gia VPS cho biết, ETF cũng cung cấp các lợi ích như đầu tư vào cổ phiếu. Nhà đầu tư có quyền truy cập vào tất cả các tính năng có sẵn, bao gồm lệnh mua/bán, giao dịch ký quỹ, lệnh cắt lỗ, lệnh giới hạn... Mọi khoản nắm giữ của quỹ được công khai mỗi ngày. Điều này giúp nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ danh mục của mình.

Giống như đầu tư cổ phiếu, quỹ ETF cho phép nhà đầu tư thực hiện giao dịch mua và bán vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, chỉ thực sự kết thúc khi thị trường đóng cửa. Do đó, quỹ ETF có tính linh hoạt cao, giúp nhà đầu tư có thể điều chỉnh sao cho phù hợp chiến lược bản thân.

Quỹ ETF là cách “hút” vốn ngoại vào Việt Nam. ETF là cách nhanh nhất để nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường chứng khoán Việt Nam. Thông qua quỹ ETF, nhà đầu tư nước ngoài cũng sẽ gián tiếp sở hữu những cổ phiếu đã đạt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa mà họ không thể mua được trực tiếp.

Nhưng khi lựa chọn đầu tư quỹ ETF, nhà đầu tư cũng nên cân nhắc một số nhược điểm.

Quỹ ETF cũng chịu rủi ro thị trường, do ETF hoạt động dựa trên thị trường nên giá trị của nó có thể bị giảm sút bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Ví dụ tình hình kinh tế đi xuống, xảy ra những biến động của thị trường chứng khoán, tình hình chính trị hay các sự kiện thế giới.

Danh mục đầu tư của quỹ ETF có thể sai lệch so với danh mục chứng khoán cấu thành chỉ số tham chiếu (vì những lý do khác nhau như kỹ thuật mô phỏng chỉ số, biến động giá của các chứng khoán trong danh mục). Điều này khiến cho mức sinh lời của quỹ chênh lệch (cao hơn hoặc thấp hơn) so với mức sinh lời của chỉ số tham chiếu. Đối với nhà đầu tư vào quỹ ETF, sai lệch so với chỉ số tham chiếu (tracking error) là một yếu tố rủi ro tiềm ẩn.

Lời khuyên bổ ích khi chọn quỹ ETF

Theo chuyên gia VPS, việc lựa chọn đầu tư quỹ ETF sẽ phù hợp với những nhà đầu tư bận rộn, không có thời gian nghiên cứu cổ phiếu, chưa có nhiều kiến thức về thị trường có thể chọn đầu tư chứng chỉ quỹ ETF.

Khi cân nhắc đầu tư, nhà đầu tư nên lựa chọn các chứng chỉ quỹ niêm yết trên sàn để thuận tiện cho việc mua bán. Nhà đầu tư cũng nên theo dõi định kỳ danh mục để có thể điều chỉnh khi cần thiết. Và quan trọng, nhà đầu tư nên chọn các chứng chỉ quỹ có thanh khoản tốt, không bị sai lệch so với chỉ số mô phỏng.